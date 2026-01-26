Děvčata, nedejte se! Vzpoura všechno zbourá

ODS bývá už tradičně maskulinní extrém, ale ani další relevantní strany na tom nejsou v tomto směru kdovíjak. Okamurově SPD se do pětičlenného vedení také žádná žena nevešla, lidovci mají z 9 členů vedení jednu, TOP 09 dvě ze 17, o něco lépe jsou na tom STAN (5 z 18), Motoristé (1 ze 3), ANO (5 ze 14) či Piráti (2 z 5). A žena dnes nestojí v čele ani jedné z parlamentních stran. Ale...
V MF DNES vychází na názorové stránce rubrika Skicář Václava Teichmanna, tedy karikatura ke dni. A já denně na poradu nesu tipy, koho nakreslit. Snažím se fakt hledat poctivě, dokonce ženám nadržuji, protože kresba dívky/ženy/dámy na stránce, kam píší (bohužel) vesměs chlapi, vypadá graficky mnohem lépe. Kritéria výběru jsou různá: kdo ten den něco zajímavého udělal, řekl, vyhrál, kdo má kulaté narozeniny, kdo zemřel... A samozřejmě kdo je svým jménem i fyzicky alespoň trochu známý, aby čtenář nad karikaturou netápal.
|
Samozřejmě – vždycky je to lidské, tedy neobjektivní rozhodnutí pár lidí na redakční poradě a jejich profesních či zájmových preferencí, ale přesto to snad nějaký obrázek dává. A výsledek?
Do uplynulé soboty vyšly od Nového roku dvacatery noviny. A kresby? Chlapů 18: Pavel Nečas, Nicolás Maduro, Donald Trump, Zohran Mamdani, Václav Vydra, Petr Pavel, Petr Lněnička, František Mrázek, major Zeman, Erich von Däniken, Tomio Okamura, Alí Chámeneí, Dominik Feri, Josef Carda, Martin Kupka, Keir Starmer, papež Lev XIV., Karel Nešpor. Ženy jenom 2: influencerka Sugar Denny a expolitička Květoslava Kořínková. Jedna si to zasloužila tím, že jí „ruplo v kouli“ a tvrdí, že za vším zlem je světový Žid, druhá tím, že zemřela.
|
Co tím chci říci? Snad jen to, že těch deset procent zhruba odpovídá počtu žen ve špičkách naší tradičně nejmaskulinnější strany, ODS. Ale že tahle věc prostě nejde rvát na sílu, přes nějaké kvóty. A že to nemusí být výsledek nějaké neprostupné mužské hradby, ale že ty ženy si o tu záři reflektorů také musí samy říci, ba co říci, porvat se o ni. Naštěstí máme teď na krku olympiádu, kde naši chlapi tradičně bývají úplně marní, zato holkám vždycky něco „cinkne“.
V každém případě, jak se zpívá už ve starém filmu s Adinou Mandlovou: „Děvčata, nedejte se, mládí svůj prapor nese, naše vzpoura všechno zbourá...“