Uráží Okamura tím, že přepíná pravdu? Fotomontáž prezidenta jako mlátičky není ryzí dezinformace

Ukázalo se to ve středu. Na Facebooku se objevila fotomontáž z dílny Tomia Okamury, šéfa SPD. Na původní snímek Herberta Slavíka z 28. října 1989 vpašovala obličej prezidenta Petra Pavla. Takže stále vidíme policistu z pohotovostního pluku zatýkajícího demonstrantku, ale ten policajt má tvář Petra Pavla. Tedy už nevidíme, ten příspěvek z Facebooku brzy zmizel. Ale stačil rozjet dost širokou debatu na webu.

Je to urážka? Je to dezinformace? Je to překročení toho či onoho zákona?

I když to bylo podle zákona, je to nemravné

Jsou to otázky do pranice. Musí mířit na autora původní fotografie, Herberta Slavíka. Toho už oslovili novináři z webu iDNES: „Bylo to bez mého vědomí a je to hrubé porušení autorských práv,“ odpovídá Slavík. Podle očekávání.

Otázky by mohly mířit i na fotografovanou dívku. Před lety byla identifikovaná jako Martina Richtersová. Zatčena byla na demonstraci 28. října 1989, a sice proto, že policie sebrala jejího přítele a ona ho bránila tím, že ho držela za podrážky – policejní řečí „kladla pasivní odpor“.

Fotograf Herbert Slavík představil 2. července 2018 na Staroměstské radnici v Praze svou výstavu Tváře Česka.

Před pěti lety s ní web Lidovky udělal rozhovor. To, co Richtersová říká, odpovídá zkušenosti mnoha tehdejších demonstrantů a autor těchto řádek by to podepsal: „Pro mě osobně byla zlomem demonstrace v srpnu 1988. Účastnit se veřejných protestů proti režimu mi od té chvíle přišlo jako samozřejmá povinnost každého normálního a slušného člověka. Kamarádi to viděli stejně.“

A teď si můžete sami pro sebe spekulovat. Vadí Richtersové dnes, že její tvář byla využita pro reklamu SPD? Či naopak. Vadí jí víc, že prezident Pavel je bývalý komunista, který byl právě tehdy cvičen na rozvědčíka? Který sice mezi policejními mlátičkami přítomen nebyl (v tom je Okamurova fotomontáž lživá, dezinformační), ale hájil stejný režim (v tom má fotomontáž pravdu)?

Je to problém a paragrafy tu moc nepomůžou. Okamura cituje svého právníka a ten říká: fotka je z Wikipedie k volnému použití. A přemění-li se na karikaturu či koláž, odpovědnost je na autorovi té grafiky. Možná to tak je, možná není, člověk bez právní erudice to nerozsoudí. To už lépe poslouží prastará stupnice známek z chování. Víte, že „zákonné mravy“ znamenaly de facto čtyřku z chování? Jen stupínek před vyloučením ze školy?

Jinými slovy, když Okamura zmanipuloval Slavíkovu fotku, tak i kdyby to bylo podle zákona, je to nemravné. Ale není to lež v tom smyslu, že by mezi příslušníky ozbrojených složek režimu vpašoval někoho, kdo s nimi neměl nic společného. Jde tu spíše o společenský soud, a ten v lednu 2023 vyzněl tak, že Petr Pavel vyhrál finále přímých prezidentských voleb 58 : 42. Jenže ani to nemusí být definitivní.

Facka kancléři s cejchem NSDAP

V roce 1966 se stal kancléřem Kurt Georg Kiesinger z CDU. Za 75 let Spolkové republiky Německo byl jediným kancléřem s minulostí člena NSDAP. Nebyl válečným zločincem, za války působil v oddělení propagandy na ministerstvu zahraničí. Po válce prošel denacifikací a vstoupil do politiky. Byl zvolen premiérem spolkové země Bádensko-Württembersko, pilně pracoval pro demokracii a problémy neměl. Ale být kancléřem s tímto cejchem, být jím v letech 1966–1969, kdy se rozjely studentské bouře, to už byla jiná liga.

V listopadu 1968, na sněmu CDU v Západním Berlíně, vstoupila na pódium aktivistka Beate Klarsfeldová, dala Kiesingerovi facku a volala „Nacista, nacista, nacista!“ Byla zadržena a týž den ve zrychleném procesu odsouzena na rok vězení (ne za napadení kancléře, ale prostě za napadení člověka). Nicméně trest nikdy nenastoupila.

Dílem proto, že v Západním Berlíně neplatila tak úplně spolková legislativa, ale spíše pravidla čtyřstranné dohody velmocí (SSSR, USA, Británie, Francie) a ona měla také francouzské občanství. Možná i proto, že by to prostě působilo blbě z hlediska PR.

Společnost a její elity to braly různě. Spisovatel Heinrich Böll poslal Klarsfeldové kytici růží. Spisovatel Günter Grass označil její čin za iracionální. A teď si odpovězte sami. Sedl by tento případ alespoň do nějaké míry na prezidenta Pavla a Okamurův útok na něj?

Jak udělat z premiéra genocidníka

Jsou však po ruce i protiargumenty. V Izraeli vládla před třiceti lety dost napjatá společenská atmosféra po podpisu dohod z Osla s Palestinci. Odpůrci dohod a autonomie pro Palestince demonstrovali proti levicové vládě. Na protestech se objevily fotomontáže premiéra Rabina (vojáka, jenž pro Izrael vybojoval existenční války) v uniformě SS či gestapa. Rozuměj: v roli genocidníka.

Bylo to porušení zákona? Asi ne. Ale prohlubovalo to společenskou atmosféru, která v roce 1995 vedla k atentátu na Rabina. K tomu, že ho zastřelil židovský radikál a fanatik.

Bylo by přepjaté dělat k tomu paralely s Českem. Ale občas se prostě ukáže, že fotografické manipulace nemusí být zcela neškodné. Prostě není to téma jen černobílé či jen karikaturní.