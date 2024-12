Plukovnická demokracie mezi sviněmi a zombíky

Slovní perly plukovníka Otakara Foltýna jako „svině“ či „zombíci“ vstoupí do učebnic jako doklad krize demokracie v 21. století. Podle vládního koordinátora strategické komunikace počet sviní a zombíků u nás činí 4,5 procenta populace, tedy téměř 500 000 lidí. Pro představu je to asi tolik obyvatel, kolik má Liberecký kraj. Ve svém projevu 3. srpna ve Slavonicích k tomu uvedl, že jde o „nepřátele vlastního státu“, kolem nichž je třeba „hloubit příkopy“.

Nadávky pana plukovníka jsou jen špičkou ledovce. Dnešní netolerance až nenávist vůči jinakosti připomíná staré komunistické praktiky. Tehdy byly jiné názory označovány za nepřátelské. Prý škodily věci socialismu a sloužily imperialismu.

Co mají společného ideologie komunismu a radikálního progresivismu? Zdánlivě nic. První je totalitní povahy, druhá zachovává demokratické instituce a volby. Přesto sdílejí podstatné znaky. Je to způsob myšlení, kdy vývoj společnosti pojímají jako boj krajního dobra proti krajnímu zlu. Za dobro považují převýchovu člověka a budování nové společnosti.

Cílem progresivismu je globální a multikulturní společnost spjatá s absolutní rovností a humanitou. Za zlo pokládají každého, kdo stojí v cestě sociálnímu inženýrství. V případě progresivismu jde o nové náboženství, které zná odpovědi na všechny strasti světa.

V něm se snoubí Pravda, Věda, Morálka a Láska. Běda všem, kteří brání průchodu věčné pravdy. Probouzí se nová inkvizice. Část elit tomu aplauduje a ještě píše petici na podporu plukovníka Foltýna.

Věda služkou ideologie

Samozvaní experti na pravdu založili fact-checkingové spolky. Jsou to vojáci propagandy. V první linii odhalují vnitřní nepřátele. Patří sem inkvizitoři typu Čeští elfové, Manipulátoři.cz či Demagog.cz, kteří na adresu názorových oponentů nešetří hanlivými výrazy. Prý jsou „zapšklí, zahořklí, nemocní, opuštění, smutní“. Prostě svině a zombíci…

Vrchol newspeaku je pak slovo „dezinformátor“. Vyjadřuje esenci zla. Zhmotňuje nového nepřítele. Novou verzi prohnilé buržoazie. Lidské krysy, které je třeba odhalit a vyhubit.

Novinkou je zveřejňování černých listin nepohodlných osob a médií. Jde o vykonstruovaná obvinění z podvratné činnosti bez důkazů. Připomíná to 50. léta minulého století, kdy panoval sovětský stalinismus, v USA zase mccarthismus. V dnešním Česku, 35 let po listopadu 1989, ubývá lidí, kteří zažili komunistickou totalitu. Dorůstá nová generace svazáků, bojovníků dobra proti zlu. Žijí v iluzi, že vyskočili na hřbet dějin a osedlali si historii. Pokolikáté už!

Ukažme si modelovou situaci. Nejdříve neziskové organizace, ideové think-tanky či univerzitní pracoviště obdrží granty určené pro boj s vnitřním nepřítelem. Poté sestavují listiny údajných škůdců, a to ze zdrojů ideově blízkých médií. Konečně takto vzniklé seznamy rozvratníků prezentují spřízněná média jako vědecký důkaz, proč zesílit boj proti dezinformátorům. Je to uzavřený kruh. Věda se stává služkou ideologie.

Tímto způsobem vznikly dvě černé listiny nepřátel v rámci studií, které uveřejnila nezisková organizace Prague Security Studies Institute (PSSI) v červnu 2023 a v září 2024. První obsahovala jména 29 údajných dezinformátorů. Vedle bizarních postav je v něm uveden i kritik progresivismu JUDr. Tomáš Nielsen, který se zasazuje o ochranu demokratického právního státu a lidských svobod.

Co přesně z jeho výroků jej řadí mezi nebezpečné osoby, mezi obhájce nacionalismu či konzervativismu, co z něj dělá „krajně pravicového politika“, studie PSSI neuvádí. Podobně ve druhé černé listině figuruje kritička progresivismu Martina Kociánová, spjatá se zpravodajstvím Rádia Universum.

Lžinarativ a paklíč

V případě kampaně proti dezinformátorům je třeba vrátit džina do láhve, tedy zpravodajským službám státu, jež disponují příslušnými pravomocemi, profesionály a informacemi. Právě ty by měly svou pozornost zaměřit výlučně proti úzké skupině skutečných spolupracovníků cizích tajných služeb, kteří vědomě šíří lži či dezinformace. Jakékoli plošné používání metod psychologické války nepatří do demokracie.

Celá teorie dezinformací stojí na hliněných nohou. Hlavním viníkem dnešní krize demokracie nejsou ani údajní domácí, ani zahraniční nepřátelé. Ve skutečnosti selhávají progresivistické elity. Filozof Václav Bělohradský k tomu uvádí: „Nedůvěra v systém není důsledkem dezinformací vnášených do systému zvnějšku, ale informací zvnitřku o jeho skandálních dysfunkcích… Teorie o rozhodujícím vlivu dezinformací na současnou krizi liberální demokracie je sama dezinformací. Šíří lžinarativ.“