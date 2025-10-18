Kravata a kalhoty pro geniální Diane. Keatonová nenosila pánský styl, ale měla svůj vlastní

Mnozí by řekli, že Diane Keatonová měla slabost pro pánský styl. Její košile, kravaty, vesty a volné kalhoty se však staly tak neoddělitelnou součástí její osobnosti, že bychom o nich měli mluvit spíše jako o Keaton stylu. K němu neodmyslitelně patřily také roláky, obleky, kabáty, ale i výrazné doplňky - klobouky, rukavice, brýle, či výrazné pásky.
„Tohle ne! Co tam máš dál?“ Jak Woody Allen přivádí své kostymérky k šílenství
Jako herečka se Diane Keatonová dokázala dokonale ztratit ve svých kostýmech – jako mafiánská manželka v kultovním Kmotrovi (1972) oblékla perly a červené šaty, jako novinářka v dramatu Rudí (1981) zase nosila světlé šaty s límci. V několika případech jí však režiséři dali příležitost obléknout filmovou postavu podle vlastního vkusu.
V cizí kůži, ve vlastním oblečení
Její nejslavnější rolí se bezpochyby stala Annie Hall (1977), za níž byla také oceněna Oscarem. Kostým dívky, která se chce stát zpěvačkou, však nebyl pouhým filmovým převlekem - Diane Keatonová totiž postavu oblékla do svého vlastního oblečení pocházejícího z velké části ze second handů. Deník The Guardian dokonce uvedl, že když se jí pracovníci kostýmního oddělení pokusili styl jakkoli upravit, Woody Allen je zastavil slovy: „Nechte ji být. Je to génius. Ať si vezme, co chce.“ A Diane Keatonová tak vytvořila jeden z nejzapamatovatelnějších outfitů v dějinách kinematografie - bílá košile, béžové kalhoty, černá vesta a modrá kravata s puntíky.
S osobitým stylem herečky, která mimo filmový plac též fotografovala a psala, počítala také režisérka Nancy Meyers, když spolu natáčely komedii Lepší pozdě nežli později (2003). Diane Keatonová v ní excelovala po boku Jacka Nicholsona a také v bílém roláku - ač bylo léto, ač se točilo ve vedru a na pláži. Stejný smysl pro svéráznou eleganci herečka projevila i v komedii Dámský klub (2018), kde zářila v bílých kalhotových kostýmech, džínových bundách a pod klobouky s širokou krempou.
Inspirující, nenapodobitelná
Diane byla na hollywoodské poměry opravdový úkaz! Zatímco dnes si módní značky vybírají herce a herečky a oblékají je od hlavy až po paty do svých kolekcí, Diane patřila k těm, kdo přicházeli se svým vlastním vkusem – a zůstali mu věrní. Samozřejmě, milovala značky jako Thom Browne, a byla pravidelnou návštěvníci jeho přehlídek, a často jeho kousky nosila. Rozdíl však spočíval v tom, že ona nosila oblečení – ne že by oblečení nosilo ji. Mnoho žen se jí také snažilo napodobit – včetně hereček Meg Ryan nebo Julie Roberts, avšak - dámy prominou - marně.
Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let
Diane ve své kalhotové módě nebojovala proti společenským očekáváním; nebyla revolucionářkou jako Marlene Dietrich nebo Katharine Hepburn. Sama říkávala, že klobouky nosí, protože se jí nelíbí její vlasy, a roláky, protože zakrývají krk a zároveň hezky rámují obličej. Pro Diane bylo oblečení nejen praktické, ale také zcela zásadní – určovalo, kým je. Potvrdila to nejen svou věrností kalhotám a sakům až do konce života, ale i ve svých knihách - Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2014) nebo Fashion First (2024).
Diane Keatonová byla stabilním bodem ve světě, kde se současné hvězdy předhánějí, kdo ukáže více nahoty. Ve svých 79 letech odešla žena, která měla styl.