Dick Cheney byl jestřábem národní bezpečnosti USA a jedním z největších Trumpových kritiků

Vyrůstal a žil v málo lidnatém, leč rozlehlém státě Wyoming. V roce 1964 se oženil s láskou ze střední školy Lynne, byli manželé 61 let až do jeho smrti a měli dvě dcery.
Po roce 1968 se dal na politiku, sloužil v nižších pozicích v Nixonově vládě, spřátelil se s republikánským kongresmanem Donaldem Rumsfeldem. Po Nixonově rezignaci v roce 1974 se Rumsfeld stal šéfem kanceláře prezidenta Forda a Cheney jeho zástupcem. V roce 1975 Rumsfeld povýšil na ministra obrany, Cheney postoupil na jeho pozici a ve svých 34 letech se stal vůbec nejmladším kancléřem prezidenta USA.
V roce 1976 Ford představoval centristické křídlo Republikánské strany, bývalý guvernér Kalifornie Reagan křídlo pravicové. V primárkách Ford těsně porazil Reagana, šéfem jeho kampaně byl Cheney. Ford byl však ve volbách poražen demokratem Carterem.
Cheney byl v roce 1978 poprvé zvolen kongresmanem za Wyoming a každé dva roky byl pak po dobu deseti let znovuzvolen. V 80. letech, v době Reaganova prezidentství, byl kongresmanem a posunul se doprava, stejně jako se pod vlivem úspěšného Reagana posunula doprava celá Republikánská strana.
Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů
Ve službách Bushů
V roce 1988 byl prezidentem zvolen Reaganův viceprezident George Bush (starší). Když v roce 1989 Senát odmítl jeho první nominaci na ministra obrany, šlo o senátora Towera, Bush požádal Cheneyho, aby se jeho ministrem obrany stal on (Senát ho schválil poměrem 92:0).
Coby ministr obrany za Bushe v letech 1989-93 dohlížel na dvě úspěšné americké vojenské operace: sesazení panamského diktátora Noriegy v roce 1989 a „Pouštní bouři“ - osvobození Kuvajtu od irácké agrese a okupace v roce 1991. Tato válka je nyní nazývaná jako „První válka v Zálivu“.
Volby v roce 1992 Bush prohrál (vítězem byl demokrat Clinton) a Cheney odešel do soukromého sektoru; pracoval pro firmu Halliburton a zbohatl.
V roce 2000 kandidoval na prezidenta dvojnásobný guvernér Texasu George Bush mladší a požádal rodinného přítele Cheneyho, aby mu pomohl vybrat vhodného adepta na (kandidáta na) viceprezidenta. Na nikom se neshodli a Bush překvapivě požádal staršího a zkušenějšího Cheneyho, zda by nechtěl být on jeho kandidátem na viceprezidenta. Cheney souhlasil a spolu o pár desítek hlasů na Floridě volby těsně vyhráli. V Bushově vládě se (staronovým) ministrem obrany stal Cheneyho starý přítel Don Rumsfeld.
Definující události Bushova prezidentství byly teroristické útoky islamistů 11. září 2001 a následná americká i spojenecká (NATO) „Válka proti terorismu“. Invaze do Afghánistánu ještě v roce 2001 byla nekontroverzní, invaze do Iráku v březnu 2003 (“Druhá válka v Zálivu“) už ano.
Obrana vlasti na prvním místě
Dick Cheney se stal extrémně vlivným viceprezidentem, kterému prezident Bush naslouchal. Samotného 11. září 2001, když letadlo s prezidentem Bushem létalo nad USA (nevědělo se, kde všude budou útoky), viceprezident Cheney se souhlasem prezidenta vydával rozkazy z bunkru pod Bílým domem. Stal se – vlastně vždycky byl, jako předtím ministr obrany i kongresman – jestřábem národní bezpečnosti, přesvědčeným o tom, že obrana vlastní země a vlastních občanů má být pro stát prioritou.
Podporoval invazi do Iráku, podporoval boj proti terorismu, podporoval zostřené metody výslechu teroristů (podle některých mučení), podporoval elektronické evidence telefonních rozhovorů po celém světě, včetně amerických občanů. Dělal vše pro to, jak to vnímal on, aby ochránil nevinné lidi a jejich životy před lidmi velice zlými. A tak se stal kontroverzním; pro demokratickou levici doslova démonem, s přezdívkou Darth Vader (ten z Hvězdných válek) – která ho ale pobavila a byl na ni tak trochu i hrdý.
Vždy byl stoupencem silné obrany USA a aktivní role Ameriky ve světě, proto velice kritizoval prezidenta Obamu (2009-17) za to, co vnímal jako oslabení USA. V roce 2015 prohlásil, že Obama byl nejhorším prezidentem USA, protože kdyby nějaký nepřítel chtěl oslabit USA, nedělal by nic jiného než Obama. To ještě netušil, že ohledně nejhoršího prezidenta USA změní názor.
Proč nepolíbit Trumpův prsten
V roce 2016 byl jediným bývalým prezidentem či viceprezidentem, který podpořil Donalda Trumpa ve volbách (rodina Bushů to neudělala). Jenže po volbách 2020 se stal jedním z jeho největších kritiků. Považoval za skandální, že Trump svou porážku ve volbách neuznal a bez relevantních důkazů tvrdil, že vítězství mu bylo ukradeno a nutil všechny republikány tuto nepravdu papouškovat.
Trumpa už ne. Bývalý republikánský viceprezident Cheney volí Harrisovou
Odmítla to i kongresmanka Liz Cheneyová, dcera bývalého viceprezidenta, která od roku 2017 zastávala bývalé křeslo svého otce ve Sněmovně. Byla sice vysoce postavená v republikánské sněmovní hierarchii, ale odmítla políbit Trumpovi prsten; naopak se stala jeho ostrou kritičkou a jednou z nejaktivnějších vyšetřovatelek útoku na Kapitol 6. ledna 2021, když protrumpovský rozvášněný dav vtrhl do budovy Kongresu (aby kromě jiného oběsil Trumpova viceprezidenta Mikea Pence, který odmítl Trumpovu šarádu a vítězství Joea Bidena certifikoval). Trump se pak zasadil o to, aby Liz Cheneyová v roce 2022 prohrála primárky a ztratila tak své křeslo v Kongresu.
Dick Cheney a jeho dcera Liz dokonce zašli tak daleko, že ve volbách 2024 podpořili Kamalu Harrisovou. To bylo i na republikánské kritiky a odpůrce Trumpa příliš, raději nevolili, než aby volili Harrisovou. Cheney však považoval Trumpa za „největší hrozbu americké republice za 248 let jejího trvání“.
Toť anabáze člověka od centristického republikána po republikána pravicového, od „Darth Vadera“ americké levice k Nemesis trumpistického hnutí MAGA. Většina lidí bude mít na něj názor spíše negativní (progresivní levice plus MAGA tvoří většinu), někteří z nás spíše pozitivní.
Byl to v první řadě americký patriot, který dělal vše, co mu svědomí říkalo, že je pro Ameriku, její svobodu i ústavu, dobré.