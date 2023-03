V roce 1968 vyhrál na olympiádě v Mexiku zlatou medaili ve skoku do výšky, když skočil 224 centimetrů stylem, jemuž všichni říkali Fosburyho flop.

Nejpodstatnější totiž nebylo, jak vysoko skočil, nýbrž jak to skočil. Rozběhl se k laťce jako do zatáčky, odrazil se zády k ní a po hlavě vylétl vzhůru. Nad laťkou se hrozně prohnul, divně mrsknul nohama a pak zády dolů žuchnul do doskočiště.

Vedle elegantních skokanů bočním stylem valivým zvaným strédl (straddle) vypadal jako nějaké UFO.