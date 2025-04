Viník digitalizace je zřejmý. A co byty, budou?

Opoziční poslanci rekapitulovali situaci a citovali předběžný závěr auditní zprávy uniklý do médií. Vzduchem létaly miliardové škody, ostuda, ohrožení peněz z Evropské unie. Za vládu se zúčastnil zpočátku bohužel jen ministr školství Mikuláš Bek. Podle očekávání navrhnul schůzi přerušit a vrátit se k ní až těsně před koncem fungování sněmovny v půlce června. Audit ještě totiž není finálně uzavřený.

Jenže není jisté, jestli do konce období Poslanecké sněmovny opravdu audit dokončený bude. Tudíž by mohlo být po debatě. Pomohlo by přerušení úředníkům na stavebních úřadech, stavebníkům a občanům, kteří by rádi bydleli? Nebo je lepší vyříkat si, kde byly chyby rovnou?

Ministr dopravy Martin Kupka se také dostavil a zdůraznil, že vláda neprodleně konala. Jakmile prý zjistila, že stavební řízení v podobě digitalizované není na okraji propasti, alébrž zcela rozbité na dně strže, předseda vlády pirátského ministra Ivana Bartoše vyhodil z kabinetu.

Poté logicky odešli i ostatní pirátští ministři, přičemž jsme najednou zjistili, že například ministr pro legislativu nebyl potřeba – ostatně tak, jako v minulých volebních obdobích před nástupem pěti stran sdružených v pětikoalici. Tehdy ale už věděli všichni, že to nefunguje, jelikož o tom média informovala dva měsíce.

Smích je lepší než pláč

Není to tak dávno, ale sluší se připomenout okolnosti. Ivan Bartoš v předmětný den ještě ráno jednal s Petrem Fialou, pak nadšeně lidu prostřednictvím žurnalistů sdělil, že se jede dál, vše si s šéfem vysvětlili, vše bude dobré, načež byl za pár hodin odejit. Způsobem natolik potupným a nezdvořilým (na úrovni rozpadu vztahu po SMS poté, co ráno jeden z milených přísahal pokračování), až všichni jen koukali. Je logické a správné, že ostatní Piráti si následně sbalili šanony, odevzdali razítka a klíče od kanceláří ve vládních palácích.

Jen pirátu Janu Lipavskému se funkce vzdáti nechtělo, takže raději opustil stranu, která ho dostala nahoru do Černínského paláce nad centrem Prahy poté, co ho voliči v roce 2021 nezvolili. Teď bude Lipavský lákat na konzervativní a liberální hodnoty v dresu ODS spojené s KDU-ČSL a TOP 09 ve Spolu voliče v Praze. O tom, jaký je to protimluv, netřeba dále psáti.

Po čtyřech letech vlády už je půl roku jen pro smích, který je lepší než pláč. Bonmotem by se dalo říci, že Fialova vláda dokázala, že nejlepší digitalizace je tužka a papír. Nebyla by to ale zcela pravda. Digitalizace přece pokročila v naprosto zásadních oblastech našich životů stižených drahotou, zvýšenými daněmi, nedostatkem léků a lékařů, škol a školek a silnicemi nižších tříd s krásným povrchem záplata na záplatě mezi výmoly.

Tak například, občanský průkaz a průkaz řidičský lidé mohou mít kde? V mobilu. V tom, který umí nejlépe přijímat internet, aby za něj mohli platit vyšší poplatky za Českou televizi a rozhlas, které se ministr Baxa po posledních volbách zavázal nezvyšovat. Digitalizace se také docela povedla ministru Marianu Jurečkovi na MPSV. Pro řadu dávek stačí jít elektronicky, i když ne vždy to zcela funguje. Neřeší to ale základní problém. Je přijatelné, aby statisíce lidí po výplatách končily žádáním o dávky, především přispívající na bydlení?

Ryba smrdí od hlavy

Tím se dostáváme k podstatě problému. Poslanec a bývalý ministr Ivan Bartoš na jednání Poslanecké sněmovny nedorazil. Poslanci by ho grilovali. Nemilá slůvka by Bartoš ve sněmovně slyšel i od bývalých vládních kolegů. Opozice by společně s vládní většinou dokládala nejen neschopnost jeho, ale také celého pirátstva. Na digitalizaci a moderním státu si Piráti postavili svou identitu, aby svůj stěžejní důvod existence zpackali.

Opozice nakonec kromě nasazování na Piráty (všichni čtyři poslanci raději nepřítomni) došla k závěru, že vše je problém celé vlády – hlavně předsedy Fialy. Nesmrdí snad ryba od hlavy a nekryla vláda celou dobu Bartoše navzdory všemu a všem až do chvíle, než vše hodila na Bartoše? Jenže co nám pomůže, že víme, kdo za to může, když byty nejsou.

Na tomto místě se hodí zmínit malá pikanterie – Bartoš místo sezení v práci ve sněmovně šel na volební akci s voliči, která se jmenuje Roast, neboli grilování, kde by se měl nechat grilovat voliči a dle pirátské upoutávky profi komiky v odlehčené a humorné atmosféře). Každopádně Ivan Bartoš tvrdí, že za vše může už jeho předchůdkyně, bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější europoslankyně Klára Dostálová. Podobně se otřel trošku ministr Kulhánek, který sice tvrdí, že audit není zcela hotov, ale i tak v něm našel, že už za Dostálové byl v roce 2020 údajně připraven nedostatečný tým lidí.

S dotyčnou jsem vedl rozhovor ve svém pořadu zhruba půl roku před kolapsem digitalizace stavebního řízení. Stěžovala si, že její práci hodili do koše, předvídala, že vše skončí katastrofou tak, jak se později stalo. Je dohledatelné, že Bartoš a s ním celá vláda přece začínali znovu a lépe, jak říkali, když slibovali byty. Není náhodou směšné vykrucování házet po pěti letech vinu na dobu odchodu bývalé ministryně, když nezdařené dílo spadá výhradně do období stávající vlády? Vždyť vláda chybu přiznala, ovšem hodila ji na Bartoše už vloni na podzim.

Klidně postaru

To jsou vše historky z politiky, které ale stále neřeší to podstatné. Bytová krize je skutečná, stavby se zpozdily, složitě se vracelo ke starému systému, teď jsou systémy dva, ceny nájmů rostou.

A politické strany? Před volbami všechny slibují, že byty budou. Vláda Petra Fialy to slibovala už před posledními volbami, společně s digitalizací. Počet postavených bytů za rok 2024 se dostal mezi roky 2017 až 2018 (dle dat Českého statistického úřadu).

Nejvíce se dokončilo v poválečné historii bytů v roce 1975 – skoro sto tisíc. Je na čase, aby opět stavěl stát. Je jedno, jestli s digitalizací, elektronizací (počítačové dokumenty místo papíru) nebo klidně postaru. Hlavně ať se staví a je kde bydlet.