To nejpodstatnější na začátek. Návrhy „zakázat sociální sítě dětem do 15 let“ míří na reálné obavy (kyberšikana, návykový design, sexualizované riziko, škodlivý obsah). Ale jako hlavní cesta jsou problematické: v praxi buď zůstanou snadno obcházené, nebo vyžadují plošné, invazivní ověřování věku pro všechny a tím vytvářejí nové škody bezpečnostní v oblasti soukromí.
UNICEF v posledních letech opakovaně upozorňuje, že věková omezení sama o sobě děti neochrání, mohou mít nežádoucí dopady (hlavně vytlačení do méně regulovaných a hlídaných sítí) a nemají nahradit odpovědnost státu ani firem za bezpečné digitální prostředí.
Problém se skrývá ve skutečnosti v tom, že platformy jsou vytvořeny na maximalizaci pozornosti a sdílení, s algoritmickým posilováním a růstem zapojení i u nezletilých. Právě tento „systémový“ aspekt řeší moderní regulace skrze povinnosti řízení rizik, bezpečnost již při návrhu, vynucování pravidel, auditovatelnost a odpovědnost platforem než skrze jednoduchý věkový zákaz.
Děti už dnes ve velkém obcházejí minimální věk (typicky 13+) prostým zadáním nepravdivého data narození. I robustnější ověřovací metody narážejí na „šedou zónu“ kolem hranice (typicky několik let), na falšování identity a na obcházení přes účty dospělých či přes prostředí mimo regulované platformy
Z hlediska soukromí je největší riziko v tom, že zákaz vede k plošnému věkovému ověřování pro všechny uživatele a tedy ke sběru dokladů, biometrie (selfie/video) či k zapojení třetích stran (nejčastěji Persona, navíc v USA). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že ověření věku často představuje vysoké riziko pro práva a svobody a má být posledním, nejméně invazivním, ale účinným opatřením.
Co z toho všeho vlastně plyne? Nejde o jednoduchou otázku „povolit/zakázat“, ale o to, jak nastavit pravidla a jejich vymáhání tak, aby platformy byly bezpečnější pro děti (a méně toxické i pro dospělé) při zachování soukromí a bez vytváření nových hromadných databází identity a biometrie.
Proč zákaz věku do 15 let v praxi selhává
Věkový zákaz stojí a padá s ověřením věku. Pokud stát nechá ověřování jen na „čestném prohlášení“ (datum narození), zkušenost ukazuje, že jde o nejméně účinný model. Děti si věk snadno navýší a platforma nemá reálnou jistotu, že jde o dospělého.
Problém není jen „pár výjimek“. Širší data o mediální gramotnosti a užívání digitálních služeb ukazují, že uživatelé sociálních médií mladší 13 let reálně existují ve velkých počtech.
Pokud ale stát naopak vynutí „tvrdé“ ověřování (ID/selfie/biometrie), narazí se ne problém. Buď bude ověřování přísné a plošné (a přinese zásadní zásahy do soukromí a bezpečnosti), nebo bude méně invazivní (a tím pádem méně účinné proti obcházení).
Věkové zákazy navíc často řeší špatný problém. Některá rizika (náhodný kontakt s cizím člověkem, škodlivé doporučování obsahu, „rabbit hole“ efekt, kyberšikana) vznikají z designu a správy služby a tedy z toho, co platforma všem uživatelům předkládá a jak rychle a férově vymáhá vlastní pravidla. Právě proto se moderní a správná regulace orientuje na povinnosti řízení rizik a bezpečnost již při návrhu.
Podstatný je i falešný pocit bezpečí. Zákaz může politikům i rodičům signalizovat „problém vyřešen“, zatímco děti se přesunou jinam. Do chatů, herních komunit nebo k menším a nemoderovaným službám. Tam, kde omezení věku nebude platit, provozovatel není ani v hledáčku regulací (jako například DSA) a rodiče ani nevědí, že něco takového existuje.
Zkušenosti ze zemí, které zákaz zavedly, už v prvních měsících ukazují typické „mezery v systému“. Část účtů se sice uzavře, ale zákaz se obtížně vztahuje na celou škálu digitálních služeb (platformy s prvky sociální sítě vs. komunikátory vs. herní služby). A čím širší je definice, tím větší tlak je na plošné ověřování.
Proč záleží na rodičích, škole a prevenci
Rodičovská odpovědnost není „náhradní politika“, ale je to klíčový nástroj ochrany. Pokud je realisticky podporovaná školou, odborníky a institucemi. Systematické přehledy literatury o rodičovské mediaci používání sociálních sítí ukazují, že různé styly mediace mají měřitelné souvislosti s riziky a chováním dětí (např. aktivní mediace bývá spojována s nižším výskytem některých negativních jevů; restriktivní přístup je v datech častěji smíšený a kontextový).
Důležité je, že „odpovědnost rodičů“ má limit a bez veřejné podpory se snadno mění v nerovnost. OECD ve své práci o dětech v digitálním věku zdůrazňuje potřebu celovládního přístupu, protože dětské digitální zkušenosti jsou propojené s rodinnými vztahy, socioekonomickými faktory a offline životem. Jinými slovy: nelze očekávat stejné „digitální rodičovství“ u všech rodin bez podpůrné infrastruktury.
Z pohledu práv dítěte je zásadní princip „vyvíjející se schopnosti“. Tedy přiměřenost autonomie a ochrany věku a vyspělosti. Výbor OSN pro práva dítěte ve svém Obecném komentáři č. 25 o právech dětí v digitálním prostředí klade důraz na povinnosti států nastavit regulaci a politiky tak, aby chránily práva dítěte i online (nejen přesunem zodpovědnosti na rodiče).
To má přímý praktický důsledek. I kdyby stát zavedl věkový limit, stále potřebuje masivní investici do prevence, mediální gramotnost, vzdělávání (kyberšikana, sdílení intimních materiálů, tlak na vzhled), dostupnou psychologickou pomoc, jednoduché a srozumitelné rodičovské nástroje a standardy pro školy. Bez toho zákaz jen odkládá problém často do 15/16 let, bez rozvoje kompetencí, které budou děti potřebovat stejně.
Pro „režim rodiny“ je užitečné opřít se o veřejně-komunikované zdravotní a vývojové rámce. WHO například ve svých doporučeních pro malé děti pracuje s omezením sedavého screen time a s důrazem na režim spánku a pohyb. U starších dětí pak roste význam kvality obsahu a režimu, ne jen počtu minut. Přímá přenositelnost do věku 13 až 15 let je omezená, ale rámec „spánek, pohyb, škola, rodina“ je důležitý i pro sociální sítě.
Ověřování věku: technologie, rizika, obcházení
Age assurance (ověření věku) obvykle zahrnuje tři základní přístupy: říci, kolik mi je, ověření a odhad. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že ověření věku může zasahovat nejen do ochrany osobních údajů, ale i do dalších práv (nediskriminace, integrita osoby, svoboda projevu), a proto má být přiměřené, účinné a co nejméně invazivní. Často je potřeba DPIA (Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v rámci GDPR) a explicitní řízení rizik.
Z regulatorního hlediska je v EU důležité, že povinnosti ochrany nezletilých u online platforem nemají automaticky znamenat povinnost sbírat další osobní data „jen kvůli zjištění věku“.
Pokud ověření věku pracuje s biometrickými daty (obličej = selfie/video) nebo s doklady totožnosti, roste riziko zásadně: jde o data s vysokou citlivostí a vysokou hodnotou pro útočníky. EU rámec označuje biometrická data (pokud jsou zpracovávána za účelem jedinečné identifikace) za citlivá (“special category“) a jejich zpracování je obecně zakázané, pokud není splněna výjimka.
V českém kontextu to srozumitelně shrnuje Úřad pro ochranu osobních údajů: biometrické údaje jsou zvláštní kategorií údajů, pokud slouží k jedinečné identifikaci osoby. V praxi to znamená přísnější právní režim, vyšší odpovědnost správce a vyšší dopad případného incidentu.
K riziku přispívají i složité datové řetězce: platforma → poskytovatel věkového ověření → subdodavatelé → cloud. Spojené státy jsou v této debatě důležitým bodem proto, že řada velkých platforem i poskytovatelů infrastruktury je americká; přenos dat mimo EU se typicky opírá o právní mechanismy (např. EU-US Data Privacy Framework), které jsou v čase právně i politicky zpochybňované. EU soud v roce 2025 sice ponechal DPF v platnosti, ale současně je avizovaná další soudní revize, což vytváří nejistotu pro dlouhodobé spoléhání na „transatlantickou stabilitu“ u citlivých dat.
Praktická obcházení a „šedé zóny“
Prakticky všechny metody mají obejitelné varianty. Rozdíl je v nákladech a v tom, zda obcházení zvládne „běžná“ rodina bez technických znalostí:
Self-deklarace (uvedení data narození) je nejjednodušší obejít a empiricky to děti skutečně dělají.
Věk se neodhaduje z nahrané statické fotografie, ale zpravidla vždy se vyžaduje aktivní vyfocení či dokonce nahrání krátkého videa. O to větší je riziko z pohledu biometrických údajů.
Odhad věku z obličeje je statistický model. Australská Zkušební technologie pro zajištění věku uvádí, že nejlepší systémy měly průměrnou absolutní chybu cca 1,3 až 1,5 roku, ale největší nejistota je kolem samotné hranice. Zpráva popisuje potřebu „vyrovnávacího rozsahu“, šedou zónu zhruba 2 až 3 roky kolem věkové hranice, kde se typicky přidávají další kontroly. Praktický důsledek: buď bude systém měkký (a část dětí „projde“), nebo bude přísnější a bude častěji blokovat i legitimní uživatele v blízkosti hranice.
Ověření přes doklad (nahrání dokladu) má vyšší jistotu, ale otevírá obcházení přes „dospělou identitu“ (např. sourozenec/rodič), a zároveň zvyšuje riziko zneužití dokladů a identity. Navíc i kvalitní systémy narážejí na hranice. Australský případ například zmiňuje prostor pro zlepšení u kontrol ztracených/odcizených dokladů v reálném čase.
Geografické obcházení (změna zjevné lokace) je v praxi relevantní kvůli tomu, že část regulací je územně vázaná. Rakouská veřejnoprávní média například upozorňují, že geolokační obcházení může zkomplikovat „národní“ věkové zákazové režimy a že k obcházení nemusí být potřeba expertíza.
Mimo to je možné ještě zvažovat například ověření platební kartou (spolehlivost střední, ale znemožní přístup uživatelům bez karty a zároveň střední až vysoké riziko). Do hry mohou vstoupit i telekomunikační operátoři (problematické nutností vázání na identitu SIM karty).
Pro úplnost je vhodné zmínit i to, že platformy již dnes analyzují obsah a chování uživatelů pro zjištění, zda jde o děti či dospělé. V případě podezření na dítě pak dojde k zablokování účtu až do ověření věku.
Digitální doklad, nejbezpečnější řešení
Nejspolehlivější a zároveň nejvíce bezpečné by bylo ověření přes digitální doklad totožnosti, kde ověřovatelem není soukromý subjekt, ale stát a provozovateli neposkytuje nic jiného než „má odpovídající věk“. Komplikované nejen tím, že řešení není k dispozici (Bank ID není doklad, mimo jiné) a navíc je třeba, aby toto bylo funkční napříč desítkami až stovkami zemí a nasazené u každé sociální sítě.
Evropská komise každopádně již dříve publikovala blueprint (prototyp) pro věkové ověřování zaměřené na prokázání věku (např. „over 18“) bez sdílení dalších údajů, s cílem kompatibility s budoucími evropskými digitálními peněženkami (EUDI Wallet).
Dark patterns, neboli „temné vzory“, v designu slouží (nejen) sociálním sítím pro vyvolávání závislost, zvyšování dopaminu, udržení uživatele online. Popsané jsou například v Triky (zejména) sociálních sítí pro navýšení „čísel“. „Dark Patterns“ na socnetech.
Ve Francii CNIL dlouhodobě upozorňuje, že „magická“ metoda neexistuje. Části řešení jsou buď invazivní (např. masové sběry), nebo snadno obcházené, a doporučuje soukromé šetrné modely včetně zapojení důvěryhodné nezávislé třetí strany a principu dvojité anonymity (web nezná identitu uživatele, verifikátor neví, který web uživatel navštívil).
Austrálie jako nejcitovanější testovací případ
Austrálie zavedla režim minimálního věku pro účty na sociálních platformách (často popisovaný jako „ban“, ale regulatorně rámovaný jako odklad účtů). Podle oficiálních informací nejde o trestání dětí nebo rodičů. Povinnost je na platformách, které mají „podniknout rozumné kroky“ k tomu, aby uživatelé pod 16 let neměli účet, a hrozí vysoké pokuty při neplnění.
Zákon vstoupil v účinnost 10. prosince 2025; eSafety průběžně zveřejňuje, které služby považuje za age-restricted (seznam se v čase rozšiřuje i mimo „klasické“ sociální sítě).
Z pozorování prvních týdnů/měsíců vyplývá typické napětí. Platformy hlásí velké počty uzavřených účtů, ale samy upozorňují na mezery a na riziko přesunu teenagerů do jiných (méně regulovaných) aplikací. Například u Snapchatu se objevily informace o stovkách tisíc uzavřených účtů a zároveň varování před „significant gaps“ a limity technologií odhadu věku (chyba v řádu let kolem hranice).
Austrálie zároveň investovala do technického mapování možností age assurance: vládou podpořený Age Assurance Technology Trial testoval jak ověřování přes datum narození a doklady, tak odhady věku a další modely; zpráva zdůrazňuje, že neexistuje „jediná správná“ metoda a že implementace je vždy kombinací techniky, procesu, governance a auditovatelnosti.
Které země zavádějí nebo plánují věkové zákazy/limity
Austrálie: <16: povinnost platforem bránit účtům, bez sankcí pro děti/rodiče.
Francie: „Majorité numérique“ 15 let (pod 15 rodičovský souhlas + povinnosti platforem); nově i návrh tvrdšího zákazu <15. Zákon existuje od roku 2023, ale teprve v roce 2026 prošel prvním čtením v Národním shromáždění.
Dánsko: <15: plánovaný zákaz s výjimkami (souhlas rodičů pro 13 až 14).
Norsko: Příprava k věkové hranici 15 pro sociální sítě.
Portugalsko: 13 až 16: rodičovský souhlas; <13: zákaz; ověřování přes státní digitální klíč (DMK). Schváleno v 1. čtení, pokračuje legislativní proces.
Španělsko: Návrh zvýšit minimální věk pro sociální sítě z 14 na 16.
Řecko: <15: avizovaný zákaz.
Spojené království: Debata o zákazu <16 + konzultace; současně platí Online Safety Act.
Nový Zéland: <16: návrh zákona.
Polsko: Směr k omezení přístupu nezletilých (v některých politických návrzích <15 či <16) + digitální nástroje ověřování.
Rakousko: Diskuse o zákazu sociálních sítí <14.
Slovinsko: <15: příprava legislativy.
Česko: <15: veřejně diskutované, vláda zvažuje.
Co by se mělo tedy dělat
Prosazovat bezpečnost již při návrhu a řízení rizik: povinné hodnocení rizik pro děti, transparentní opatření (omezení návykových vzorů, „rabbit hole“ efektu, nevyžádaných kontaktů), kvalitní moderace a rychlé reakce na hlášení s auditovatelnými metrikami.
Vynucovat stávající pravidla místo symbolických zákazů. Mnoho platforem má minimální věk (13+), ale vymáhání je slabé. Stát má cílit na „rozumnou jistotu“ a reálné kroky platforem, ne na deklarace v podmínkách.
Nastavit odpovědnost a sankce na straně platforem. Pokud platforma systematicky umožňuje dětem věkově neadekvátní zkušenost (design, doporučování, reklama na základě profilování, selhávající věkové brány), má nést regulatorní i finanční důsledky.
Nepřesouvat problém do „masové identifikace“. Vyhnout se plošným povinnostem nahrávat doklady nebo biometrické selfie pro všechny uživatele; pokud je age assurance nutné, požadovat nejméně invazivní účinné metody, DPIA, krátkou retenci (uchování dat), zákaz sekundárního užití a reálné alternativy pro uživatele.
Upřednostnit ochranu soukromí s „nad/pod“ modely: tokeny, digitální peněženky a vybíravé zveřejnění (např. evropský age-verification blueprint/EUDI kompatibilita) – aby platforma dostala jen informaci „je/není přes hranici“ bez identity a bez vytváření databáze dokladů.
Posílit rodičovskou a školní podporu. Národní rámec mediální gramotnosti, jednoduché rodičovské nástroje, kampaně „jak mluvit s dětmi o online rizicích“, školní standardy (telefony ve škole, prevence šikany, podpora duševního zdraví atd.).
Měřit dopady podle škod, ne podle počtu smazaných účtů. Vyhodnocení má sledovat kyberšikanu, grooming, doxxing, vystavení škodlivému obsahu, čas trávený na platformě u nezletilých a „migrační“ efekty do jiných služeb.