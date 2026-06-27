Děti a digitální stopa? Začíná často ještě před narozením. Proč je to problém

Digitální stopa je termín pro vše, co o nás je někde na Internetu. Fotografie, videa, naše vlastní příspěvky, cizí příspěvky, označení v příspěvcích, oznámení polohy, školní/pracovní weby, články v médiích. Někdo má stopu bohatou, zpravidla z vlastních přičinění, jiní si soukromí chtějí chránit a stopa je tak mizivá až neexistující.
Bez ohledu na to, čí stopa to je, vždy může být nějak riziková, zneužitelná, ohrožovat soukromí, ukázat se jako problematická někdy v budoucnu.
Digitální stopa dítěte ale nezačíná tím, že si dítě založí účet na sociální síti. Často ji založí rodiče ještě před narozením: snímkem z ultrazvuku, těhotenskou aplikací, oznámením termínu porodu, první fotkou z porodnice nebo sdílením detailů.
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Ač to pro některé rodiče zní absurdně, problém je v tom, že z mnoha drobných, zdánlivě nevinných údajů vzniká profil člověka, který s tím nikdy nemohl souhlasit.
Česká policie v kampani „Nebudujte svému dítěti digitální stopu“ upozorňuje, že stopa může vznikat už v prenatálním období a že i ultrazvukový snímek může obsahovat jméno, datum, zdravotnické zařízení nebo další identifikující údaje.
Celé to je složité. Rodiče většinou nechtějí dítě poškodit. Chtějí se pochlubit, sdílet radost, ukládat vzpomínky, poradit se, získat podporu. Jenže digitální prostředí z rodinného alba udělalo databázi. Ta se dá vyhledávat, kopírovat, analyzovat, scrapovat, trénovat na ní AI, vytěžovat k podvodům a použít proti člověku za mnoho let.
K výše i dále uvedenému je nutné dodat, že sice je řeč o fotografiích, ale stejné je to i s videem.
Věčně aktuální téma
UNICEF mluví o „sharentingu“ jako o situaci, kdy rodiče sdílejí o dětech mimo rodinný kruh a tím zároveň modelují, co znamená souhlas a soukromí.
Český výzkum Univerzity Palackého a Microsoftu z roku 2022 zjistil, že informace o dětech v online prostředí sdílí 69 procent českých rodičů. 64,7 % také běžně sdílí fotografie, na kterých je rozpoznatelný obličej dítěte. Přitom právě obličej dítěte patří k vysoce citlivým údajům, neboť umožňuje přesnou identifikaci osoby, a je vyhledávaným osobním údajem, který umožňuje manipulovat dítětem např. v rámci vydírání, kybergroomingu a dalších rizikových jevů.
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Zároveň 6,7 procenta rodičů veřejně sdílelo fotografie částečně obnaženého dítěte s rozpoznatelným obličejem.
Životní cyklus digitální stopy dítěte
Před narozením: ultrazvuk, těhotenské aplikace, diskuse v rodičovských skupinách, oznámení jména a termínu porodu. Fáze, kdy dítě ještě neexistuje jako samostatný digitální uživatel, ale už může existovat jako datový objekt.
Novorozenec a batole: první fotky z porodnice, fotky z koupání, nočníku, nemoci, očkování, váhy, výšky, první slova. Tady vzniká největší paradox. Dítě je nejzranitelnější právě ve věku, kdy o něm rodiče sdílejí nejintimnější obsah a kdy se samo nemůže nijak bránit.
Předškolní věk: školky, kroužky, fotky z besídek, aplikace pro komunikaci s rodiči, chytré hodinky, lokalizační přívěsky, dětské tablety a připojené hračky. Tady se digitální stopa rozšiřuje ze sociálních sítí na zařízení a služby.
Školní věk: edukační aplikace, školní účty, cloudové dokumenty, školní fotografie, sportovní výsledky, soutěže, jídelní systémy, kamerové systémy, online výuka.
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Puberta: dítě už začíná samo vytvářet stopu, ale naráží na tu, kterou mu vytvořili dospělí. Staré fotky, trapné historky, diagnózy, rodinné konflikty, sportovní neúspěchy nebo příspěvky z dětství se mohou stát zdrojem studu, šikany nebo konfliktu s rodiči.
Dospělost: riziko se přesune od trapnosti k identitě, reputaci a ekonomickým dopadům. Data sbíraná o dítěti dnes mohou jednou ovlivnit přístup k univerzitě, práci, pojištění, úvěru nebo být využita ke krádeži identity po dosažení dospělosti.
Co tedy dělat?
Základní pravidlo: sdílet méně, později a s menším publikem.
U miminek a malých dětí je ideální nesdílet rozpoznatelný obličej veřejně vůbec. Když už sdílet, tak soukromé kanály, malé rodinné skupiny, šifrovaný messenger, sdílené album s omezeným přístupem a bez možnosti dalšího přeposílání, pokud to služba umožňuje. Což je něco prakticky nemožné, protože vždy jde udělat screenshot.
Šifrování a uzavřené skupiny také nejsou záruka soukromí. Stačí bezpečnostní chyba, hacknutá služba, ztracený a ukradený telefon. Celé je to pochopitelně komplikované, fotky dětí budete chtít sdílet či posílat prarodičům, o tu radost je nemůžete připravit.
Čím méně toho sdílíte, tím lepší to je. A co navíc, dítě by se sdílením mělo souhlasit. Budete-li namítat, že je na to příliš malé? V takovém případě je řešení jednoduché. Nesdílejte, omezujte to. Stejně jako když později řekne „Já to nechci“.
Nejde o zákaz rodinných fotek. Jde o změnu normy. Fotka dítěte není majetek rodiče stejným způsobem jako fotka večeře nebo psa. Je to identita někoho jiného. Rodič má právo radovat se a sdílet život, ale dítě má právo jednou nebýt dohledatelné podle rozhodnutí, která za něj udělali dospělí v době, kdy neumělo mluvit. Nebo už umělo, ale rodiče nebrali jeho slova vážně.
Co rozhodně nedělat
Nezveřejňovat nahotu, polonahotu ani fotky z koupání. Nezveřejňovat nemocniční a zdravotní detaily. Nezveřejňovat krizové situace, záchvaty vzteku, pláč, tresty, trapasy a selhání.
Nezveřejňovat obsah s cizími dětmi bez souhlasu jejich rodičů. Nezveřejňovat lokaci v reálném čase, ale ideálně lokaci neumožnit vůbec. To, kam chodí vaše dítě do školy či na kroužky, by nemělo veřejně viset někde na Internetu. Nezakládat dítěti veřejnou identitu dřív, než si ji může samo vybrat.
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Nenechte se zlákat ani tak oblíbeným zakrytím obličeje srdíčkem či jiným emotikonem. Stále je to fotka vašeho dítěte, které ji možná nechtělo, a stále tam mohou být nějaké informace, které byste neměli posílat do světa. U fotek nejde čistě o identitu, ale také o odvoditelné informace.
U rodinných influencerů je hranice ještě přísnější. Jakmile dítě generuje dosah, peníze, sponzoring nebo pravidelný obsah, už nejde jen o sdílení vzpomínek. Jde o práci s obrazem dítěte, na kterou dítě nemůže dát plnohodnotný souhlas.
Měli byste si uvědomit i to, že dnešní volně a široce dostupné umělé inteligence umějí z jakýchkoli fotek vytvářet další a další varianty. A fotka dítěte, navíc v průběhu roků, je biometrický identifikátor. V době všudypřítomných selfie je to celé tak trochu postavené na hlavu.
Jak řešit nechtěnou stopu
První krok je inventura. Projít vlastní sociální sítě, staré příspěvky, alba, blogy, diskuse, školní a sportovní stránky. Využít Google (a další vyhledávače) a vyhledat jméno dítěte, přezdívky, kombinaci jména a školy, případně obrázky přes reverzní vyhledávání. Hodí se i ChatGPT či jiná umělá inteligence. Dokáže nejen velmi dobře poradit, ale často také vyhledávat tam, kde by vás to ani nenapadlo.
Druhý krok je mazání u zdroje. Nejlepší je odstranit obsah tam, kde je umístěn. Smazání z vyhledávače nestačí, protože vyhledávač neodstraňuje původní fotku. Google výslovně uvádí, že u osob mladších 18 let může na žádost odstranit jejich obrázky z výsledků vyhledávání, ale neodstraní je ze zdrojového webu.
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Komplikované to bude v tom, že z řady míst prostě obsah nebude jak odstranit. Nebude koho kontaktovat, provozovatel bude vaše žádosti ignorovat. Můžete například nahlašovat fotografie dítěte na Facebooku (a dalších sítích), ale nepočítejte s tím, že uspějete.
V EU lze žádat o přístup k osobním údajům, opravu a výmaz, pokud už data nejsou potřebná nebo se zpracovávají nezákonně. Evropská komise popisuje právo na výmaz jako možnost požadovat odstranění osobních údajů, kam patří i fotografie či další údaje o dětech.
V Česku navíc platí, že dítě nabývá způsobilosti udělit souhlas se zpracováním osobních údajů u služeb informační společnosti dovršením patnácti let. Ale neznamená to, že do 15 let budete jeho přání nebýt kdesi veřejně na fotce či videu ignorovat.
U sexualizovaného obsahu, nahoty, vydírání nebo podezření na materiál sexuálního zneužívání dítěte je namístě hlášení platformě, policii a specializovaným linkám pro škodlivý obsah.