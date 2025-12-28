Diktát z Moskvy 1968 a 2025. Proč mírový plán pro Ukrajinu připomíná Moskevský protokol

Jednou z nich je, že nepochybně šlo o původně plán ruský, jenž by nutně musel být nepřijatelný pro jakéhokoliv vyjednavače suverénní země. A tou Ukrajina přes veškeré ztráty a ruskou iniciativu na frontě stále je. Navíc to vypovídá i o úrovni diplomacie USA, kde je nepředvídatelnost jedinou konstantou.
Rozhovory s Rusy byly produktivní, Moskva chce mír, prohlásil Witkoff
Zkusme se na tento dokument podívat i historickou paralelou. Tou by mohl být Moskevský protokol z roku 1968. Co má společného a čím se naopak liší od roku 2025?
V obou případech jde v jádru o totéž. Země, jež silou změnila mocenskou realitu, se snaží donutit slabšího, aby tu realitu stvrdil. Mezi Moskevským protokolem z roku 1968 a 28bodovým „mírovým plánem“ pro Ukrajinu z roku 2025 je propast půlstoletí, jiní aktéři, jiné ideologie, ale logika „omezené suverenity“ je děsivě povědomá.
Bod po bodu: toto je americký mírový plán pro konec války na Ukrajině
Pro připomenutí: Moskevský protokol byl výsledkem jednání v Moskvě mezi 23. a 26. srpnem 1968, tedy několik dní po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Delegaci našich vrcholných představitelů Sověti unesli do Moskvy a tam donutili k podpisu. Odmítl pouze František Kriegel.
Protokol měl 15 číslovaných bodů bez názvů. Stručně se jednalo o politický krok zpět, k likvidaci reformního kurzu pražského jara. Dále šlo o omezení svobody a vnitřního uspořádání společnosti, znovuzavedení cenzury a kontroly médií, rozsáhlé personální změny ve vedení strany, odstranění reformistů a nástup loajálnějších kádrů, závazek nepostihovat kolaboranty, naopak chránit ty, kdo stáli na prosovětské straně.
Dokument také měl legalizovat vojenskou přítomnost SSSR. Klíčové pak bylo zahraničněpolitické ukotvení Československa v sovětské sféře vlivu, závazek posílit ekonomickou i vojenskou spolupráci. Formálně šlo o dvoustranný dokument dvou „rovných“ států. Fakticky šlo o kapitulaci okupované země. To vše v logice čerstvě formulované Brežněvovy doktríny „omezené suverenity“, podle níž zájmy socialistického tábora stály nad suverenitou jednotlivých států.
Tanky, až pak papír
28bodový mírový plán pro Ukrajinu obsahoval konkrétní body od vojenských omezení Ukrajiny přes územní uspořádání až po detaily ekonomické spolupráce USA–Rusko a co dále se sankcemi. Sice mluvil o potvrzení „suverenity Ukrajiny“, ale vzápětí ji svazoval třeba tím, že se měla ústavně zavázat, že nikdy nevstoupí do NATO. Na papíře se dokument mohl zdát jako vyvážený „balíček jistot“, reálně však legalizoval a prohluboval ruskou sféru vlivu. Tou nejspornější částí v dokumentu a nepochybně i v jakémkoliv budoucím jednání je forma uznání územních změn, tedy výsledků ruské agrese.
Co ruština na Ukrajině, aktiva na Západě? Kreml odmítl změny v mírovém plánu
Každá historická paralela pokulhává. V čem jsou ale podobnosti? Moskevský protokol dodatečně legitimizuje okupaci Československa. 28bodový plán legalizuje ruské dobytí ukrajinských území: požaduje uznání anexe Krymu i oblast Donbasu. V obou případech je logika totožná – nejdřív tanky, pak papír. Dokument nemění realitu, ale oběť má svým podpisem potvrdit, že s výsledkem násilí „souhlasí“. V roce 1968 protokol potvrzuje, že ČSSR zůstane pevně v socialistickém bloku, posílí spolupráci s Moskvou a nebude zpochybňovat vedoucí roli SSSR v mezinárodních otázkách. V roce 2025 plán uzavírá Ukrajinu do bezpečnostního vakua, žádné NATO, žádná přítomnost aliančních sil. Zajišťuje tak Rusku pole působnosti v budoucnu. V obou dokumentech je klíčový princip, že malý stát nemá plnou svobodu rozhodovat o své zahraniční orientaci.
Československá delegace podepsala Moskevský protokol po únosu do Moskvy a několikadenním psychickém nátlaku, v situaci, kdy v zemi již byly cizí tanky a skutečná alternativa byla minimální. Ukrajina sice není v situaci úplné okupace, ale 28bodový plán je spojován s hrozbou omezení či zmrazení západní vojenské pomoci. Reuters otevřeně popisuje, jak americký návrh vycházel z původně ruského a mnozí američtí i evropští aktéři plán vnímají jako list ruských požadavků, nikoli neutrální kompromis. Rozdíl je jen v tom, zda pistole vyjednávače míří zpoza hranic, nebo už stojí na náměstí.
Moskevský protokol byl předehrou tzv. normalizace. 28bodový plán pracuje subtilněji, ale i on obsahuje ideologicko-narativní prvky – vzdělávací programy na podporu „tolerance“ a proti „nacismu“, ochranu jazykových menšin, garance práv ruských médií a školství na Ukrajině. V kontextu ruské propagandy, která léta označuje ukrajinskou vládu za „nacistickou“ a tvrzení o „útisku ruskojazyčného obyvatelstva“ používá jako záminku pro agresi, to není neutrální jazyk, ale zakotvení ruského narativu do mezinárodní smlouvy. V obou dokumentech nejde jen o tanky a hranice, ale i o to, jak se smí o konfliktu mluvit. Kdo je agresor, kdo oběť a co je „přijatelný“ výklad dějin.
Donbas získáme vojensky či jinak, pohrozil Putin. Části mírového plánu odmítá
V roce 1968 bylo Československo plně okupováno armádami pěti států Varšavské smlouvy, bez šance na ozbrojený odpor. Moskevský protokol už jen stvrdil realitu. V roce 2025 Rusko kontroluje asi pětinu ukrajinského území, ale zbytek země je svobodný, ukrajinská armáda je navzdory těžkým ztrátám stále bojeschopná a opírá se o podporu Západu. Je tu přitom i paradox, zatímco v roce 1968 byla situace jednodušší, kdy jedna velmoc diktovala svému satelitu, tak v roce 2025 tu máme komplexní trojúhelník USA–Rusko–Evropa, s Ukrajinou uprostřed, v němž se jednotliví spojenci liší v představách, co je přijatelný kompromis a co už kapitulace. I s ohledem na českou historickou zkušenost nám nemůže být jedno, jak tato válka dopadne.