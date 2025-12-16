Přehraje Maduro Trumpa? Jeho „taneček míru“ je zdviženým prostředníčkem do Bílého domu

Pokud skutečně dojde na vojenskou konfrontaci mezi Washingtonem a Caracasem, má být jasné, kdo je tu agresor.
Na první pohled by bylo možné říct, že „tonoucí se stébla chytá“ a prezident skomírající latinskoamerické země tváří v tvář americké supervelmoci se snaží ve svém zoufalství zahrát poslední trumfy, které mu v kapse zbývají. Ve skutečnosti je to ale americký prezident Donald Trump, kdo teď v pomyslném klání tahá za kratší konec.
Šéf Bílého domu svými velmi veřejnými vojenskými manévry přilákal ke konfrontaci s Madurem pozornost světových médií. Pokoušel se šéfa Caracasu zastrašit umístěním stíhaček F-35 v Portoriku, přesunem nejsilnější letadlové lodi USS Gerald R. Ford do Karibiku a opakovanými útoky na čluny údajných pašeráků v regionu. Dal televizi CBS rozhovor, ve kterém předpověděl, že dny venezuelského lídra jsou sečteny.
Cílem bylo, aby se Maduro tváří v tvář vojenské moci zalekl a zvolil raději dobrovolné pokoření než otevřený konflikt. USA by mu v takovém případě připravily zlatý padák v podobě uklizení na Kubu, či do Ruska.
Madurova šance upevnit si moc
Jenže Maduro se nezalekl. Proč by také ano? Žít v Rusku jako zkrachovalý diktátor není nejkrásnější vyhlídka. A na Kubě? Pokud padne předsunutá bašta kubánské diktatury v Caracasu, kde se píše, že Havana nebude další? Ne, tohle nebyla dostatečně lákavá nabídka. Maduro naopak nikam nespěchá a využívá nepopiratelných výhod, které má.
V první řadě dobře chápe, že se Trumpovi do války nechce. Chřestění zbraněmi je tedy výrazem slabosti, nikoli síly. Americký prezident by útokem na Venezuelu riskoval ztrátu své politické základny a potenciální vojenské fiasko, pokud by operace nešly podle plánu.
Zadruhé se tu Madurovi otevřela nečekaná šance své panství nad Venezuelou upevnit, nikoli oslabit. Nemáme nezávislé průzkumy veřejného mínění, které by nám řekly, jak si momentálně Maduro u Venezuelanů stojí. Logika je ale jasná: nic národ tak spolehlivě nespojí jako stíhačky, které budou házet bomby na venezuelská města a kromě zarytých madurovců nepochybně trefí i nevinné a bezbranné. Tomu se nedá zabránit ani při největší snaze držet vojenské operace cílené a lokalizované.
Pokud Trump vůbec nezaútočí, ještě lépe. Madurovu pozici to jenom posílí, protože to bude vypadat, že se ho Trump zalekl.
Nelze teď předpovídat, jak přesně to mezi USA a Venezuelou dopadne. Lze ale konstatovat nepopiratelný fakt: Trump se svou taktikou zahnal úplně zbytečně do kouta. Když zaútočí, riskuje hodně, možná celou svou politickou budoucnost. Když nezaútočí, riskuje ještě víc - bude působit slabě, což se v geopolitické aréně neodpouští.
Prozatím se tak Maduro může svými tanečky Trumpovi beztrestně vysmívat.