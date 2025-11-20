Padesát let od konce dvou a začátku konce mnohých dalších diktatur

Papalášstvu „zemí socialistického tábora“ se tehdy zdálo, že jde o dobrý, ba přímo vynikající politický obchod: výměna oficiálního přijetí zcela konkrétních polsko-německých hranic na Odře a Nise a příslušnosti Královce/Kaliningradu k SSSR za abstraktní sliby, které generální tajemníci (samozřejmě) nebrali vážně a nehodlali dodržet. Že uvedení lidskoprávních závazků do právního prostředí jejich států povede ke vzniku Charty 77 v Československu, odborového hnutí Solidarita v Polsku a obdobných, i když ne natolik výrazných iniciativ v dalších zemích, tehdy nedohlédli – a už vůbec je nenapadlo, jaké to bude mít důsledky.
To ale jen na okraj, protože spíše než začátku konce levicových diktatur bych se chtěl dnes věnovat reálnému konci dvou jejich pravicových protějšků.
V roce 1975 totiž ukončili svou životní pouť dva diktátoři, či přesněji zakladatelé dvou diktátorských režimů vzniklých ještě v první polovině 20. století, a s tím se začaly hroutit i systémy, které vybudovali.
Prvním z nich byl Čankajšek, generalissimus čínské nacionalistické armády a prezident (nikoliv ovšem ve smyslu „vítěz svobodných voleb“) Čínské republiky. Ten se v počátcích své kariéry inspiroval sovětským systémem vlády (v r. 1924 dokonce odjel na tři měsíce do Moskvy s cílem seznámit se podrobněji s fungováním totalitního státního aparátu). V průběhu bojů s Japonci za druhé světové války – v nichž Čankajšek mj. nařídil protržení hrází na Žluté řece, aby záplavami zastavil postup japonské armády, ale současně tím způsobil smrt nejméně 400 000 čínských civilistů – sice s nevolí spolupracoval s Mao Ce-tungem, avšak velmi rychle se s komunisty rozešel a následně s nimi prohrál občanskou válku (1946-49), dodejme – ve značné zkratce – že hlavně proto, že na územích, která ovládal, zavedl režim tak zkorumpovaný a prohnilý, že ztratil podporu obyvatel, kteří v komunistech viděli přijatelnější alternativu.
Poté se stáhl na Tchaj-wan, kde vládl natolik autoritářsky, že i USA nakonec nahlédly, že jeho diktatura není o nic lepší než ta komunistická na pevnině, a na začátku 70. let – z důvodů tak praktických, že bych je neváhal nazvat zištnými – se přeorientovaly na Čínskou lidovou republiku. Zestárlý a zklamaný Čankajšek pak zemřel v Tchaj-peji 5. dubna 1975 a jeho syn Ťiang Ťing-kuo, který byl za otcovy vlády mj. velitelem tajné policie, začal režim opatrně demokratizovat.
Druhým takovým doživotním diktátorem byl Francisco Franco Bahamonde ve Španělsku. Podobně jako Čankajšek začal svou kariéru službou v armádě. Španělsko přitom bylo za jeho mládí a středních let politicky velmi rozháranou monarchií, v níž v letech 1923-30 faktickou moc držel pravicový diktátor Primo de Rivera, jenž zakázal politické strany a rozpustil parlament. Po jeho pádu král Alfonso XIII., zkompromitovaný spoluprací s Riverou, odešel do exilu a byla vyhlášena republika. Její vláda provedla řadu reforem, jež působily střety, často násilné, mezi jejími příznivci a konzervativními odpůrci.
Celospolečenský chaos a prudký vládní příklon doleva zjara 1936 vyústily v létě v puč konzervativních složek armády, v jehož čele stál generál Franco. Následná občanská válka trvala až do konce března 1939, kdy vzbouřenci vstoupili do Madridu a ustavili diktaturu založenou na autoritě jediné politické strany, nacionalismu, katolictví, cenzuře, tuhé centralizaci (což bylo citlivé téma zejména v Katalánsku a Baskicku) – a samozřejmě na tvrdých represích vůči jakékoliv opozici.
Nedlouho poté začala druhá světová válka, v níž Franco (jenž byl zločinec, ale nikoliv hlupák, a proto tušil, jak věci nakonec dopadnou) přes Hitlerovo naléhání zůstal formálně neutrální, čímž si zajistil poválečné trvání svého režimu, byť zpočátku v diplomatické izolaci (Španělsko např. nebylo připuštěno do OSN, což trvalo až do r. 1955). Relativní ekonomická svoboda nicméně přinesla hospodářský růst, na jehož základě se země začala včleňovat do mezinárodního společenství. Počátkem skutečně významných změn byla ovšem až Francova smrt před právě 50 lety, 20. listopadu 1975: teprve po ní byly zavedeny demokratické politické reformy a uspořádány svobodné volby.
Na závěr bych jménem alespoň některých pamětníků režimu před Listopadem dodal trochu abstraktnější úvahu o tom, že dělení utlačovatelských režimů na levicové a pravicové nemá v oblasti demokracie a lidských práv valnou platnost – podstatný rozdíl mezi nimi je pouze v hospodářské oblasti, do níž v pravicových totalitách režim příliš nezasahuje, zatímco v levicových je i zde ekonomický systém podřízen rozhodování a dozoru vládnoucí moci. (Z tohoto hlediska je mimochodem režim současné Čínské lidové republiky levicový – či komunistický – jen podle jména, a fakticky odpovídá Čankajškovým představám o uspořádání společnosti podstatně více než mezitím demokratizovaný Tchaj-wan…).