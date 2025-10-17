Turek, Čarnogurský a spol. Politiky si vybíráme i pro úkoly, o kterých dnes ještě nevíme

A když už jsme si vysvětlili, proč není nejlepší nápad, aby byl šéfem české diplomacie Filip Turek, zaměřme se na to, jak se to stane, že se na politické scéně objeví takový typ člověka. Jedni říkají, že je to důsledek toho, že voliči neznají lidi, kterým dají ve volbách svůj hlas. Druzí zase, že je naopak znají až příliš dobře, a proto je volí. Zhruba mezi těmito dvěma póly probíhá veřejná debata o ne/přijatelnosti Filipa Turka coby kandidáta na post ministra zahraničí.
A pak jsou tu politici, které veřejnost zná jako své vlastní boty, a přestože byly doby, kdy za ně hodně lidí bylo ochotno i dýchat, dnes důvěru mnoha z nich nemají. Ale paradoxně jim tleská úplně jiná část společnosti. Do jisté míry to platí pro oba žijící bývalé prezidenty České republiky Václava Klause a Miloše Zemana, i když oni by nejspíš řekli, že to ne oni, ale společnost se změnila. Pravda je možná někde uprostřed.
|
Na střelnici v Mariupolu
Kdo se ale jednoznačně velmi vzdálil od většiny svých někdejších podporovatelů (v roce 2014 získal v prezidentských volbách 0,64 procenta hlasů), je bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský. Člověk, k němuž v době rodícího se mečiarismu (1991) vzhlíželi dokonce i ti Slováci, kteří nikdy neměli slabost pro předlistopadový disent a už vůbec ne pro ten katolický, což byla asi nejpočetnější komunita protikomunistického odboje na Slovensku. Čarnogurský měl to štěstí, že v době, kdy Vladimír Mečiar začal ve slovenské politice zavádět prapodivné autoritativní praktiky, byl prvním místopředsedou jeho vlády a dokázal alespoň na rok získat podporu bratislavského parlamentu pro svoji cestu. Tedy cestu pokračování, řekněme, z Prahy přicházejících reforem.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Přesto dnes tento politik ve své zemi není vnímán především jako jeden z těch, kteří před třiceti lety zachránili do černé díry Evropy se propadající Slovensko (po porážce mečiarismu byl ještě v letech 1998-2002 ministrem spravedlnosti), nýbrž jako „chápač“ dnešního Kremlu. A po poslední zprávě o aktivitách tohoto bývalého slovenského premiéra by leckdo bez uzardění upřesnil, že jde o Putinova nohsleda.
Ján Čarnogurský přijal pozvání od jakési ruské občanské organizace a společně s několika dalšími lidmi navštívil v září Ruskem okupovaná území Ukrajiny a na střelnici v Mariupolu si dokonce zastřílel z kalašnikova. Tuto vzpomínku ze své paměti, ale ani z paměti mnoha svých šokovaných spoluobčanů, jen tak nevymaže, neboť je zachycená i na fotografii. Odsoudit jako nevkus střelbu na terč ze samopalu v zemi, kde dnes a denně umírají lidé v důsledku války, by nemělo činit potíž nikomu, ať už sympatizuje s kteroukoliv stranou rusko-ukrajinského konfliktu. Ale nedělejme si iluze, zjevně činí.
Jak si prohrát renomé
Jak je možné, že politik, který se sníží k takovému necitlivému kroku, měl kdysi v Evropě slušné renomé? Liberál by připomněl, že tento křesťanský demokrat už dávno zdůrazňoval jako největší nebezpečí pro Evropu liberalismus. A představitel maďarské komunity by si vzpomněl, jak slavjanofil Čarnogurský až příliš akcentoval národní aspekt před univerzálnějšími hodnotami. Jenže tenkrát, v tom roce 1991 a pak po další léta až do konce Mečiarovy éry, byla tato témata přehlušena aktuálnějšími výzvami.
Slovensko potřebovalo upevnit křehké pilíře své demokracie a přesvědčit Západ, že k němu civilizačně patří, a tohle všechno se navíc dělo v době, kdy si i Moskva potřásala rukou s Washingtonem a Bruselem. Prostě Čarnogurského pochopení pro potřeby Ruska se tenkrát nevymykalo běžné západní praxi (i Václav Havel v projevu k americkému Kongresu v únoru 1990 vyzval k podpoře ruské demokracie) a nikdo nemohl tušit, jakou získá jednoho dne podobu.
Člověka napadá, že expremiér Ján Čarnogurský by se dnes ministrem zahraničních věcí Slovenské republiky nejspíš stát nemohl. Ale s jistotou to říci nelze. Hlavně když víme, že pro dnešní Moskvu má velké pochopení i současný předseda vlády Robert Fico. A už vůbec není možné předpovědět, jak a kde bude jednou důchodce Fico trávit svůj volný čas.
Poučení z toho všeho plyne jediné. Při výběru politiků myslet nejen na své břicho a politikův autopark, ale vnímat je jako osobnosti se vším, co k nim patří. Protože dnes nemusíme mít ani páru o tom, co přinese zítřek. A ten, kdo má dnes řešit „jen“ důchodovou reformu, jakési povolenky nebo rychlostní limity na dálnicích, může být jednoho dne postaven před úkol, pro který se možná vůbec nenarodil.