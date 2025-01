Příliš pomalu podaný pytlík. O diskriminaci skutečné a domnělé

Každému člověku s víc než půlkou mozku okamžitě došlo, že jde o diskriminaci namířenou proti lidem, kterým se říkalo „znevýhodnění“ – černochům, Hispáncům, americkým indiánům. Na ženy a lidi s odlišnou sexuální orientací se to vztahovalo taky, ale v té době spíš okrajově. Pokud jste svou barvou a původem patřili k většinové populaci, neměli aktivisté o vaši story zájem.

Zato brali nesmírně vážně každého, kdo patřil k menšinové populaci. Věřili mu, i bez důkazů, každé slovo.

V té době si jen hlupák nebo bělošský supremacista mohl myslet, že lidé nebílých ras v USA nezažívají diskriminaci. Příliš mnoho Američanů bylo přesvědčeno, že Hispánci mají sklízet úrodu na farmách, indiáni by měli zalézt do rezervací a dát pokoj a černoši… no, s černochy je těžké pořízení, jsou to zločinci, vymysleli si angličtinu, které běloši nerozumějí, a než aby poctivě pracovali, radši prodávají drogy a na všechno si stěžují.

Samozřejmě že už tenkrát v Americe existovala vrstva bohatých černochů, i bohatí Hispánci a indiáni se našli, a tím nemyslím jedince, kteří si vydělali loupežemi, prodejem drog nebo provozem kasin. Trvalo ale nějakou chvíli, než si Amerika uvědomila, že i „lidé barvy“ jsou lidé a mají stejné právo na „život, svobodu a honbu za štěstím“ (jak to stojí v Ústavě Spojených států) jako všichni ostatní. Některým Američanům to nedošlo dodnes.

Proč o tomhle ale mluvím: přijde mi, že „cítit se diskriminován“ a „být diskriminován“ jsou dvě setsakra odlišné věci. Někteří lidé se budou cítit diskriminováni, i kdyby jim ostatní umetli cestičku k úspěchu a vysypali ji pískem. Na jiných můžete dříví štípat, házet jim klacky pod nohy, rasisticky jim nadávat a do očí jim tvrdit, že jsou méněcenní, oni jen smířlivě pokrčí rameny a řeknou: „On to tak nemyslel. Není to rasista, určitě ne.“ (Takové lidi dobře znám: jedním z nich je můj africký skoromanžel.)

Američtí černoši, potomci otroků odvlečených z Afriky, nebývají tak tolerantní. Někteří se léta učili hledat diskriminaci úplně ve všem. A využívat utrpení svých předků k získávání výhod pro sebe.

V Americe tomu říkají vytahování rasové karty. Znám pár jedinců z řad černochů, kteří takovou kartu nosí v rukávu. Naštěstí znám o hodně víc jiných, kteří touží dosáhnout úspěchu bez berliček a věří, že to dokáží.

O to víc bělochů teď rasovou kartu vytahuje. Jeden můj český známý například prohlašuje, že ne on, ale černoši jsou hnusní rasisté. Na dotaz, jak na to přišel, vysvětlil, že mu jedna černošská pokladní v samoobsluze v San Francisku příliš pomalu podala papírový pytlík.