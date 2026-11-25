Zakázat dětem mobilní telefony ve škole, omezit jim přístup k sociálním sítím na internetu. Musíme děti chránit před škodlivými účinky moderní kybernetiky, protože z toho blbnou, duševně onemocňují, nesoustředí se na to, co se jim říká, a vůbec jim to škodí. Na to jsou vědecké studie.
Jiné studie píší o tom, že děti se nejlépe učí nápodobou. Takže co my, dospělí, jim ukazujeme? Že i my bez mobilního telefonu nedáme ani ránu. V samoobsluze nakoupíme svačinu a u pokladny místo peněženky tasíme telefon. Zaparkujeme u školy a platíme aplikací v telefonu. Vyrazíme s potomkem na nedělní výlet a poradíme se s telefonem, kam vůbec jet, kdy jede vlak a v kolik hodin přesně kde budeme – a pak si ještě přes telefon koupíme nějaké ty vstupenky.
Jeden osobní příklad. Zaparkoval jsem v Praze na placeném placu. Před stojanem na to placení stál zaparkovaný jiný vůz tak, že se k té kysně nedalo přiblížit a zaplatit. Už jsem si ty pozice začal fotit (samozřejmě na mobil) pro případ, že bych byl následně popotahován pro neuhrazení poplatku, když dorazil řidič onoho překážejícího auta a poučil mne, že jsem úplný debil, když neplatím parkovné přes mobil apkou, tedy aplikací. Byl od pohledu docela dospělý a zřejmě měl i řidičský průkaz, kromě té apky.
A teď to dětem zakažme! Protože my jsme přece dospělí a víme, že „vocaď pocaď“. Nevíme, je to jenom iluze. V našem sídlištním baru se denně sejde stolní společnost čtyř už hodně dospělých chlapů a první čtvrthodinu každý civí do svého mobilu. Jeden odpovídá na naléhavou SMS, jiný si kontroluje svůj bankovní účet. Mít své peníze pod neustálou kontrolou je dnes přece nutné, tvrdí bankovní reklamy. Dokonce i své úspory či investice na stáří, které hodláme kupit pětatřicet let, můžeme kontrolovat každou minutu telefonem.
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Sociální sítě až od 15 let, chce Evropa. Česko se neshodne na zákazu mobilů
Stále své děti poučujeme: nebavte se s cizími lidmi na ulici. Zároveň jsme my, dospělí, vytvořili kyberprostor, místo s největší kriminalitou, jakou si už ani neumíme představit. Jsme do ní zapouštěni stále hlouběji, ať už různými obchodními společnostmi, bankami či státními institucemi, těmi dokonce ze zákona.
Opět nabídnu příklad: nechal jsem jednou omylem svůj vůz hodinu a půl stát na parkovišti odemčený, s klíčky v zapalování. Našel jsem jej tak, jak jsem ho opustil, a poděkoval svatému Kryštofovi, patronovi řidičů. Ale nechte svůj počítač minutu bez firewallů a antivirových ochran. Bude napaden, zneužit, vykraden a dost možná i zničen. Žádný Kryštůfek vás před tím neochrání. Pachatele kyberzločinů se podaří najít v méně než deseti procentech případů. Není tomu vyhnutí než se tomu vyhnout. Zkouším to, ale ani tomu už se nevyhnete. Pár těch apek už v telefonu také mám.
Kdysi byl vyhlášen zákaz kouření na zastávkách a v prostředcích městské hromadné dopravy. Prý to obtěžuje a ohrožuje zdraví spolucestujících a také to kazí mládež. Já navrhuji zcela vážně: rozšiřme tento zákaz i na používání mobilních telefonů. A těším se na první vědeckou studii, jak to naši mládež ozdravilo.