Už uplynulo skoro osm měsíců od vraždy tříleté Viktorky, kterou zabil její otec poté, kdy soudkyně rozhodla o jejím svěření do péče biologických rodičů. Soudu to doporučil OSPOD v Kladně i znalkyně, i když ve spise byly dokumenty o velkých rizicích: desetileté drogové závislosti obou rodičů, diagnóza paranoidní schizofrenie u otce, jeho omezená svéprávnost, opakovaná násilná trestná činnost.
Viktorka byla přitom od narození v pěstounské péči a rodiče o ni původně nejevili zájem. Po propuštění z ústavní ochranné léčby si otec zažádal u soudu a OSPOD o svěření Viktorky do péče. A všechny instituce mu v tom okamžitě pomáhaly, aniž by dostatečně zvážily, zda bude u biologických rodičů v bezpečí.
Přitom mu byla trestním soudem nařízená ústavní ochranná léčba kvůli nebezpečnému vyhrožování, neboť podle znaleckého posudku byl jeho pobyt na svobodě nebezpečný. V době vraždy trvala jeho ambulantní ochranná léčba. Přesto mu byla svěřena malá holčička do péče. Upřímně si nedovedu představit větší rizika.
Případ vyšetřovala Komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka při představování závěrů komise mluvil o „kolektivní nezodpovědnosti“. Podle něj šlo o lidské selhání na různých úrovních, včetně OSPOD, a Viktorčině smrti bylo možné zabránit, kdyby systém ochrany ohrožených dětí fungoval důsledněji.
Slova ministra práce a sociálních věcí jsou ale v ostrém kontrastu se skutečnými kroky ministerstva. Ve zprávě komise není napsáno, že by někdo selhal! Je tam napsáno, že „informace, které mohly dítě ochránit, existovaly, jen se nesešly na jednom místě“.
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To ale není pravda, všechny informace byly k dispozici na jednom místě v soudním spise. Navíc zpráva vůbec neobsahuje nejzávažnější okolnosti případu Viktorky tak, jak to je běžné u takových zpráv ve světě.
Ignorování rizika
Informace o rizicích spojených s biologickým otcem i matkou byly odpovědným institucím dostupné. Soudkyně, OSPOD a znalkyně „pouze“ ignorovaly rizika a bez přiměřených důvodů spoléhaly, že se v této rodině dítěti nic nestane!
Nešlo tedy o to, co píše zpráva ministerské komise, že se informace mezi úřady nepředávaly a že stačí zavést Informační systém sociálněprávní ochrany dětí. Úředníci OSPOD, soud i znalkyně měli varovné informace k dispozici, ale při rozhodování o osudu dítěte jim nepřikládali odpovídající váhu.
Případ tříleté Viktorky je znám jenom díky tomu, že se o tom rozhodla promluvit pěstounka. Je ale velké množství dětí, kterým se děje nebo hrozí něco podobného. Podle oficiálních údajů ministerstva práce a sociálních věcí za loňský rok bylo 1 400 dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných a tato čísla každý rok stoupají.
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Je to alarmující a bohužel v debatách politiků je to stále na okraji zájmu. Přitom není nic důležitějšího než chránit děti a při rozhodování o nich, ať už ze strany soudů nebo OSPOD, musí být na prvním místě jejich bezpečí. Dítě nesmí skončit v péči násilníka jen proto, že instituce nedokázaly správně vyhodnotit rizika nebo rizika ignorovaly, protože nároky rodičů kladou před bezpečí dítěte.
Dozvídám se od řady pěstounů, že případ Viktorky vůbec není v České republice ojedinělý a že hlas pěstounů není často slyšet, když se děti předávají do péče biologické rodiny, přes rizika, i když jsou známá.
Zpráva ministerské komise nehodnotila odpovědnost konkrétních osob. Dosud nebyla zahájena ani kontrola vůči pracovníkům OSPOD, kteří měli případ Viktorky na starosti, a nebyla vyvozena odpovědnost těch, kteří nepostupovali v souladu s nejlepším zájmem dítěte a nechránili jeho bezpečí.
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Úřad Středočeského kraje, který je nadřízený OSPOD v Kladně, sdělil, že kontrolu má provést ministerstvo, ministerstvo tvrdí, že to má udělat krajský úřad. Kontrola v Praze rovněž neproběhla, prý se uskuteční až v rámci řádné kontroly magistrátu vůči OSPOD Praha 4, který měl provádět soudní dohled.
Neúplná zpráva
Zpráva ministerské komise se musí kompletně přepracovat a doplnit o zásadní fakta! Nelze přijmout, že výsledkem je zpráva, která neobsahuje zjištění z vyšetřování komise, která měla k dispozici mnoho informací. Neúplná zpráva, která zamlčuje nejdůležitější fakta, nemůže do budoucna pomoci tomu, aby se podobné tragické případy dětí neděly.
Výsledkem přezkumu musí být také vyvození odpovědnosti vůči konkrétním osobám, které měly na starosti sociálněprávní ochranu dětí, ale selhaly. Bez vyvozování odpovědnosti se budou podobné tragédie opakovat, což nesmíme připustit.
Jen vyšetření konkrétních případů a selhání, k nimž došlo, a vyvození odpovědnosti a na to navazující systémové změny, včetně změn zákonů, pomohou zachránit další ohrožené děti. Bezpečí dětí musí být na prvním místě.