Divadlo to zase přežije. I v téhle hnusné době jsou důvody k optimismu

Co na to asi řeknou diváci vystresovaní tím, že v zimě možná umrznou, případně si budou kupovat máslo za dvě stě káčé a litr benzinu za stovku, se zatím nedá říct. Brzo je i na to, vyvozovat něco ze zdražení vstupenek, které ohlásilo Národní divadlo. Jde přibližně o 15 procent, ale lístky se zatím prodávají plus minus stejně. Pokles zájmu o předplatné je setrvalý jev, lidé si stále víc kupují vstupenky na volnou kasu. Necháme se tedy překvapit, co bude třeba v prosinci nebo lednu.