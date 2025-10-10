Divočina s Motoristy. Ne na silnicích a dálnicích, ale o to větší to bude podívaná

Ne v tom, že by se proháněl po dálnici stále dvoustovkou, tentokrát už černou vládní limuzínou s majáčkem, ale v tom, že nebude žádná třicítka ve městech, stopadesátka na dálnicích úplně běžně, v noci povolená stoosmdesátka, jak sní jeho instaotec Richard Chlad, a kontroly upravených vozidel jen sporadické, pokuty za frajírkovské drifty a tuning srazy u obchoďáků symbolické. A formule na dálnici legální. Aby si lidi zvykli!
Jenže ono je všechno jinak: Turek stojí o to, stát se ministrem zahraničí a získat po světě ty nejlepší hranaté instagramové selfie lokace, které samy o sobě generují lajky a followery.
Rizika nové vlády: Okamura smrdí, Turek žvaní. A Babiš se vzdal svého snu
Vážně: Motoristé nejsou idioti, aby si nespočítali, že ministerstvo dopravy je výtahem do davu věčně nadávajících Čechů na rozkopaná města, pomalu vyrůstající dálnice, denně ucpané silnice, vysoké poplatky a buzeraci na STK. Za každou chybějící nebo zdemolovanou silnici může ministr dopravy. Ani jeden, který tu kdy byl, se nestal miláčkem řidičů a Turek moc dobře ví, že ani on by to nezměnil. Za čtyři roky nevyrostou stovky nových kilometrů, obzvlášť v době, kdy chybějí miliardy a končící vláda všechny velké už vysoutěžené důležité stavby zastavila. Turek nechce řídit stavby, které budou pomalé, lepší bude řídit svůj instagramový svět pomocí top fotek.
Další ďábel na Šumavě
A podobně je na tom Petr Macinka, který moc stojí o to, stát se ministrem životního prostředí. Že by přicházela doba na nové heslo? „Otevřu národní parky! Motoristům!“ Sledujme jeho kroky – nemá problém s topením uhlím, netají se tím, že chce zrušit dotační programy či opustit tzv. bezzásahovost v národních parcích, s níž paradoxně přišel Babišův ministr Richard Brabec, kdy se významná část území ponechává svému osudu bez zásahu člověka.
Macinka by byl skvělý ministr životního prostředí, Klempíř kultury, řekl Turek
Tak uvidíme, jak Macinka otočí a vyměkne – ostatně i jeho strana nesla do února 2018 název Referendum o EU, o němž už teď nikdo z Motoristů nemluví. Moc dobře ví, že vyjet z EU by v první zatáčce znamenalo se otočit, protože dál není dálnice. A slovo czexit prostě zní víc jako porucha navigace než odvaha. Každopádně pokud se ministrem stane, dojde určitě na jeho slova, že „poteče zelená krev“.
Zřejmě to bude velká jízda jako z dob, kdy se ekologičtí aktivisté přivazovali v lese na Ztraceném u Modravy ke stromům, aby je dřevorubci s pilami nemohli pokácet. A všichni se budou obviňovat z toho, kdo chce přírodě uškodit a drancovat ji víc. Samozřejmě k žádné ultratragédii nedojde. Ostatně dvacet let jsem psal o sporech o šumavský národní park v těch nejdivočejších letech a s příchodem každého ministra jsem slýchal, že přichází ďábel, jenž promění Šumavu v krajinu po laserové depilaci a vyschne i pramen Vltavy.
Chce to klid. Vždyť i když přicházel Richard Brabec, do té doby ředitel chemičky, Šumavou znělo, že to je liška v kurníku a že rozdíl mezi výrobou hnojiv a ochranou přírody je jen poměr v dávkování. A dnes? Brabce – ať chcete, či ne – lidé na Šumavě i ekologičtí aktivisté považují za jednoho z nejrozumnějších a nejschopnějších ministrů. Šumava je stále zelená a ta hlavní hra není o přírodu, ale o peníze. O peníze, které protékají a dělí se. A tam bude mela. Divočina.