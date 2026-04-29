Kdo nám to pochoduje institucemi? Mýtus obrácený naruby

Jaroslav Veis
Poslední slovo   20:00
Patří k oblíbeným argumentačním figurám komentátorů i mluvících hlav, zejména zprava, bědovat nad důsledky dlouhého pochodu levičáků politickými institucemi, čehož je výsledkem neschopná Evropská unie a satanský Green Deal. Inspirátorem zkázy má být italský marxista Antonio Gramsci a posunovačem Frankfurtská filozofická škola.

Bohužel však jde o jeden z poněkud popletených politických mýtů, něco jako též hojně užívané podobenství o žábě, která se dobrovolně uvaří, když jí budeme vodu ohřívat jen zvolna a dost dlouho. Neuvaří, má termoreceptory, takže, až jí bude moc horko, z vody vyskočí. Uvařily se jen žáby, s nimiž dělal v roce 1869 pokusy německý fyziolog Friedrich Goltz. Ten jim ovšem předtím odstranil mozek. Fungující mozek je to, oč běží.

Samotný pojem dlouhého pochodu sice v 60. letech zpopularizoval jeho skutečný autor, levicový německý aktivista Rudi Dutschke, a poté někteří filozofové Frankfurtské školy, zejména Herbert Marcuse, kteří k pronikání do kulturních a politických institucí nabádali. Pochod však moc dlouhý nebyl a koncem 70. let se zastavil v univerzitním a akademickém prostředí zejména humanitních a společenských věd.

S Černobylem bylo všechno špatně. Čtyřicet let od největší jaderné havárie dějin

V 90. letech však pojem oživili intelektuálové zprava, nejdříve Roger Kimball v Americe, v Evropě třeba Roger Scruton. Už ne jako metodu, nýbrž jako varování. Účastníci pochodu se v této interpretaci usadili na univerzitách, odkud sváděli další generaci ze správné konzervativní cesty selského, případně zdravého rozumu k extrémnímu politickému liberalismu, progresivismu, wokeismu, neomarxismu, environmentalismu, genderismu, LGBTismu, greendealismu a jiným zavrženíhodným ismům. Pomýlení svedenci se pak usazovali zejména v médiích, a jak jinak, v „deep“ státu, kde škodí dodnes.

Takže taky v Bruselu, odkud prosazují Green Deal. Převlékají se ovšem za pravicové či středopravicové politiky: jen 4 z 27 eurokomisařů se hlásí k levici, v Evropské radě dominují pravicové a středopravé vlády, v Evropském parlamentu se po volbách v roce 2024 k levici hlásí zhruba třetina poslanců. To jsou paradoxy, pane Vaněk.

A jsou k mání ještě větší: u nás ve visegrádské provincii Evropské unie se varování proměnilo opět v metodu. Jen nevím, jestli by Kimball se Scrutonem měli radost z toho, kdo se jí chopil. Týpky, kterým nejde ani o demokracii, ani o pravici, jen o autoritářství a nacionalismus. V Maďarsku napochodoval do všech institucí Orbánův Fidesz, v Polsku do soudnictví a médií zase Kaczynského PiS, na Slovensku po nich dupe Fico se svým Smerem.

Šašek v paláci. Pokus o recenzi obrazu Nanebevstoupení Donalda J. Trumpa

Též v Česku už se do institucí mašíruje. Pohrobci Václava Klase v uniformách Motoristů, okamurovci s podpůrnými četami Rajchlova PRO, Trikolóry a Svobodných, samozřejmě Babišovo ANO. Cílem není pouhý vliv; ten je ještě legitimní. Cílem je plnohodnotná kolonizace institucí.

Lze se tomu bránit? Dá to práci, ale lze. Jen platí to, co o oněch příslovečných žábách: fungující mozek je nezbytností.

Selhání zámořských favoritů. Kanada i USA končí na MS do 18 let už ve čtvrtfinále

Kdo po Řehkovi? Babiš dostal čtyři jména, nominaci bude řešit po návratu z Asie

Okamura a Foldyna si v Bělehradě prohlédli EXPO, zítra je přijme Vučič

V místě jaderných pokusů v nevadské poušti došlo k otřesům o síle Hirošimy

Už žádné dobračisko. Trump varoval Írán jako tvrďák z akční střílečky

Chcete být odolní? Přestaňte číst zprávy. Plíživě vám mění mozek

Hegseth: Největší protivníci ve válce jsou poslanci. Pentagon ukázal horentní výdaje

VIDEO: Trefa do černého. Ukrajinské drony zasáhly ruský radar za dvě miliardy korun

Co to znamená pro Trumpa? Satelitní snímky ukazují, kde Írán asi skladuje uran

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Když mizí velkorysost. Má smysl prosadit usnesení jen proto, že koalici zrovna chybí tři poslanci?

