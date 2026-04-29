Kdo nám to pochoduje institucemi? Mýtus obrácený naruby

Bohužel však jde o jeden z poněkud popletených politických mýtů, něco jako též hojně užívané podobenství o žábě, která se dobrovolně uvaří, když jí budeme vodu ohřívat jen zvolna a dost dlouho. Neuvaří, má termoreceptory, takže, až jí bude moc horko, z vody vyskočí. Uvařily se jen žáby, s nimiž dělal v roce 1869 pokusy německý fyziolog Friedrich Goltz. Ten jim ovšem předtím odstranil mozek. Fungující mozek je to, oč běží.
Samotný pojem dlouhého pochodu sice v 60. letech zpopularizoval jeho skutečný autor, levicový německý aktivista Rudi Dutschke, a poté někteří filozofové Frankfurtské školy, zejména Herbert Marcuse, kteří k pronikání do kulturních a politických institucí nabádali. Pochod však moc dlouhý nebyl a koncem 70. let se zastavil v univerzitním a akademickém prostředí zejména humanitních a společenských věd.
S Černobylem bylo všechno špatně. Čtyřicet let od největší jaderné havárie dějin
V 90. letech však pojem oživili intelektuálové zprava, nejdříve Roger Kimball v Americe, v Evropě třeba Roger Scruton. Už ne jako metodu, nýbrž jako varování. Účastníci pochodu se v této interpretaci usadili na univerzitách, odkud sváděli další generaci ze správné konzervativní cesty selského, případně zdravého rozumu k extrémnímu politickému liberalismu, progresivismu, wokeismu, neomarxismu, environmentalismu, genderismu, LGBTismu, greendealismu a jiným zavrženíhodným ismům. Pomýlení svedenci se pak usazovali zejména v médiích, a jak jinak, v „deep“ státu, kde škodí dodnes.
Takže taky v Bruselu, odkud prosazují Green Deal. Převlékají se ovšem za pravicové či středopravicové politiky: jen 4 z 27 eurokomisařů se hlásí k levici, v Evropské radě dominují pravicové a středopravé vlády, v Evropském parlamentu se po volbách v roce 2024 k levici hlásí zhruba třetina poslanců. To jsou paradoxy, pane Vaněk.
A jsou k mání ještě větší: u nás ve visegrádské provincii Evropské unie se varování proměnilo opět v metodu. Jen nevím, jestli by Kimball se Scrutonem měli radost z toho, kdo se jí chopil. Týpky, kterým nejde ani o demokracii, ani o pravici, jen o autoritářství a nacionalismus. V Maďarsku napochodoval do všech institucí Orbánův Fidesz, v Polsku do soudnictví a médií zase Kaczynského PiS, na Slovensku po nich dupe Fico se svým Smerem.
Šašek v paláci. Pokus o recenzi obrazu Nanebevstoupení Donalda J. Trumpa
Též v Česku už se do institucí mašíruje. Pohrobci Václava Klase v uniformách Motoristů, okamurovci s podpůrnými četami Rajchlova PRO, Trikolóry a Svobodných, samozřejmě Babišovo ANO. Cílem není pouhý vliv; ten je ještě legitimní. Cílem je plnohodnotná kolonizace institucí.
Lze se tomu bránit? Dá to práci, ale lze. Jen platí to, co o oněch příslovečných žábách: fungující mozek je nezbytností.