Financial Times upozorňují, že výnosy z dluhopisů, velmi zjednodušeně úroky z dluhu, vzrostly ve vyspělém světě do nebývalých výšin. V Japonsku a ve Velké Británii jsou nejvyšší za poslední desetiletí. Rostou výnosy dluhopisů nejen dalších evropských zemí, ale i amerických.
To je problém pro zadlužené země, protože to prodražuje refinancování jejich dluhu. A také vytváří tlak na cenu akcií. Navíc příliš vysoké výnosy dluhopisů mohou být předzvěstí vysoké inflace či ekonomické krize. Hrozí něco z toho? Záleží na tom, co je příčinou rostoucích výnosů z dluhopisů. Teorií je několik.
Tři důvody
Jedním důvodem jsou problémy světové ekonomiky způsobené důsledky války USA s Íránem. Omezení dodávek ropy a zdražení surovin zvyšují inflaci, což může vést centrální banky k vyšším úrokovým sazbám. A ty se promítají do výnosů dluhopisů. K tomu je navíc potřeba přičíst nevypočitatelnou ekonomickou politiku současné americké administrativy.
Také tady by se mohlo zdát, že je to převážně záležitost Spojených států amerických. Ovšem náš svět je propojený. Ukazuje se, že chování amerických federálních dluhopisů a také jejich nabídka ovlivňuje i výši výnosů z evropských, zejména německých dluhopisů.
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Za důležitější a problematičtější důvod je považovaná umělá inteligence. Respektive to, že firmy provozující velké jazykové modely, které potřebují obří datová centra, na něž je potřeba spousta peněz. A ty je nejlepší si vypůjčit. Formou dluhopisů. To zvyšuje konkurenci o peníze investorů a může přispívat, a zřejmě podstatně přispívá, k růstu výnosů státních dluhopisů.
Toto ovlivňuje celý svět. Nejen Spojené státy americké, kde se nejvíce taková centra budují. A kupodivu to má velký vliv i v Evropě, protože firmy provozující umělou inteligenci rády vydávají dluhopisy v eurech, čímž přímo konkurují dluhopisům evropských vlád.
A pak je tu třetí, velmi důležitý důvod. Vyspělé země jsou příliš zadlužené, globální zadlužení se blíží podle Mezinárodního měnového fondu 100 procentům HDP a vysoké zadlužení snižuje důvěru investorů v to, že své dluhy splatí. Od Japonska přes Velkou Británii až po USA se více utrácí a žije na dluh. Česká republika není výjimkou.
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Jenže vyšší zadlužení může vést k vyšším výnosům dluhopisů. To zase zdražuje refinancování starých dluhů, což zvyšuje náklady na jejich obsluhu, a může vést k dalšímu zadlužování. A to může výnosy opět tlačit vzhůru. Pokud se tento mechanismus rozjede naplno, vzniká začarovaný kruh. To je dokonalý recept na cestu k bankrotu a krizi.
Jen odklad před katastrofou
Pokud jsou hlavním důvodem problémy s Íránem a chaotická americká ekonomická politika, časem se celý problém, doufejme, vyřeší sám, a situace se uklidní. Byť možná za cenu vysoké inflace. V případě, že jsou hlavní příčinou vyšších výnosů rostoucí potřeby financovat umělou inteligenci, záleží na tom, jak se nakonec AI „vyplatí“.
Budou-li lidé za umělou inteligenci platit tak, že firmy splatí své dluhopisy, a zda se s pomocí AI zvýší i růst ekonomiky natolik, že státy budou mít větší příjmy a snadno splatí své dluhy. Pokud ne, nastane problém. Přijde krize, ale ne fatální. Horší situace by nastala, kdyby skutečnou příčinou byla nedůvěra ve schopnost vlád splácet v budoucnu své dluhy, což je bohužel nejpravděpodobnější.
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Dá se tomu čelit tím, že vlády omezí své utrácení a začnou snižovat své dluhy. Případně že, jako tomu bylo v padesátých letech 20. století, dojde k prudkému hospodářskému růstu. Zatím to ani na jedno nevypadá. Vlády chtějí dál utrácet, a případně se budou snažit vyřešit problém účetními triky a „finančním inženýrstvím“, které by mělo snížit výnos dluhopisů. Obojí však vládám koupí jen odklad před katastrofou.