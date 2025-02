Dluhová brzda v české ústavě by byla zbytečná. Není to návod k automatické pračce

Před rokem ministr financí Zbyněk Stanjura ohlásil, že se ještě v tomto volebním období pokusí prosadit zakotvení stropu pro veřejné zadlužení do našeho ústavního pořádku. S ohledem na podzimní sněmovní volby, jakkoliv jsou již na dohled, lze očekávat, že se ještě pokusí o splnění tohoto svého slibu.

Třeba i proto, že by to nabízelo politický potenciál v tom, pokusit se zopakovat varování před „cestou do Řecka“, jak jsme to zažili před patnácti lety. Zda to může přinést nějaký politický užitek, to je otázka. Míra veřejného zadlužení začala klesat až s vládou (Bohuslava Sobotky), která vystřídala tu (Petra Nečase), která „řecký scénář“ v kampani využila. A není zřejmé, nakolik teď toto téma může být vnímáno jako věrohodné ze strany vlády Petra Fialy, která slibovala něco jiného než další pokračování vysokých deficitů.

Detaily do ústavy ne

Může ale být užitečné vyjasnit si věc z právního hlediska. V prvé řadě Česká republika nemá vůbec žádný právní závazek zakotvovat jakákoliv čísla rozpočtového charakteru na ústavní úrovni. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 126 stanoví, že členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných rozpočtů. Načež určuje velmi komplexní postup hodnotícího a konzultačního mechanismu, s jehož pomocí se zjišťuje, zda je schodek nadměrný, nebo nikoliv. K jeho zjišťování existují další referenční právní předpisy. Česká republika vytvořila předpoklady pro plnění tohoto závazku již v roce 2017 přijetím příslušného zákona. Je také zájmem České republiky, aby měla stabilní veřejné finance.

Půjčuje si totiž od soukromých finančních institucí a pro dobré úvěrové podmínky potřebuje dobré hodnocení. Už proto, že je malým hráčem a nedisponuje rezervní měnou. Nejsme tedy v pozici Spojených států, které do značné míry spolutvoří světové finanční trhy, ale ani Německa (zadlužení přes 63 procent vůči HDP) nebo Francie (111 procent).

Zůstaneme-li v odborné právní rovině, potom právní zakotvení dluhové brzdy může mít dvě podoby: buď detailní, nebo obecnou. Detailní podoba znamená řešení obsahující jasná čísla a opatření, která se při dosažení dané úrovně zadlužení musí aktivovat.

Obecná podoba znamená zakotvení pouze cíle a povinnosti nadměrně se nezadlužovat a eventuálně v podrobnostech odkázat na zákon nebo mezinárodní závazky.

Jestliže ministra financí Zbyňka Stanjuru k ústavnímu zakotvení motivuje nedostatečnost stávajícího zákona v tom, že ho kterákoliv vládní většina může změnit, jak uvedl před rokem, má tedy na mysli patrně úpravu detailní.

Takové řešení ale neodpovídá smyslu existence ústavního pořádku. Jeho účelem je stanovit mantinely, v nichž se má veřejná moc pohybovat, ale přitom jí ponechat určitý prostor k nalézání řešení vhodného pro aktuální situaci. Lapidárně řečeno – ústava nemá mít podobu návodu k automatické pračce. To je ostatně setrvalý postoj jak vlád, tak členů parlamentu, ale i akademické sféry.

Co krize, války, živly?

Ostatně detailní řešení na ústavní úrovni by si vyžádalo také stanovení výjimek na té samé úrovni. Tedy povolení dalšího zadlužování nad stanovenou obecnou mez v krizových situacích a z jiných mimořádných, ale ospravedlnitelných důvodů. To je další důvod pro obecnou úpravu.

Pokud je tedy nutné řešit tuto záležitost na nejvyšší právní úrovni, potom má smysl pouze jednoduchá věta ve smyslu, že Česká republika udržuje dlouhodobě stabilní veřejné finance, případně že dodržuje pravidla proti nadměrnému zadlužování se. To je nepochybně v zájmu nás všech a je naděje, že takový návrh může najít patřičnou ústavní většinu. A lze si jen přát, aby vláda činila faktická opatření k tomuto cíli. Zakotvení čehokoliv v právním předpisu, byť v ústavním zákoně, samo o sobě nic nezajistí.

Autor je český ústavní právník a vysokoškolský pedagog.