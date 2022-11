Již rehabilitovala dělostřelectvo, zvláště když USA začaly Kyjevu dodávat moderní systémy HIMARS. A pád a osvobození třísettisícového města, to připomíná více zkušenosti let 1941–1944 než války 90. let na Balkáně. Ale vyvozovat z toho závěry pro konec války na Ukrajině by bylo přehnané. Pád Chersonu má racionální příčiny.