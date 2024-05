Názor

Banky mají u nás víc než slušné zisky, a tak se stávají opakovaně terčem politiků hledajících peníze pro stát i své projekty. Přemýšlejí, jak banky více zdanit či více zapojit do některých projektů se sociální či růstovou dimenzí. Zatím to ale nikdy nevyšlo nebo se to zvrhlo v pravý opak, tedy ve službičku pro banky. A to se může opakovat.