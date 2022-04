Na první pohled je to dobrá věc. Pomůže se tím lidem, kteří musí jezdit do práce, a navíc protože na ceně dopravy závisí ceny téměř všeho zboží, zlevní to i spoustu dalších věcí. Navíc je to jednoduché, nikdo nemusí vyplňovat žádné složité papíry se žádostí o sociální dávky.