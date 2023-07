Názor

Jsou-li prázdniny, horko a dusno, to se toho nakecá. Což není myšleno urážlivě, ale ve smyslu nezávaznosti. Jako když prezident Pavel dorazil v pátek na festival Colours of Ostrava a tam se v debatě postavil za elektronické volby. To není jeho plus či minus, vždyť jen reprodukoval to, co hlásají jiní. Takže nejde o něj, ač „v luftě“ zůstal jeho výrok: „Pojďme do 21. století. Udělejme elektronickou volbu.“