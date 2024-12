Dobré zprávy roku 2024: Klesl počet obézních lidí a vědci jsou na stopě toho, jak zastavit komáry

Pojďme si tedy hned na začátku říct, že následující řádky nemají být vyvažovací. Má to zkrátka být seznam věcí, na kterému může být jako nejpokročilejší civilizace v námi prozkoumaném vesmíru pyšní. Děláme totiž i naprosto fantastické věci a spousta z nich se jich podařila i v roce 2024.

Umělá inteligence a pomyslné doktoráty z přírodních věd

Když už jsme zmínili umělou inteligenci, můžeme začít hned u ní. Nepochybně totiž uplynulý rok AI patřila k nejvyhledávanějším a nejcitovanějším technologiím. ChatGPT se veřejnosti představil jako model, který se už dostal na úroveň Ph.D. ve fyzice, chemii, matematice a dalších vědách.

Konkurence nespala a od Googlu přes Metu až po nezávislé open source projekty se všichni předháněli v tom, kdo nám zajistí rychlejší a levnější armádu akademiků v kapse. Vznikly projekty, které využívají AI chatboty ke zpřístupnění vzdělání v rozvojových zemích. Video vytvořené AI už nejde poznat od reality.

Technologický pokrok jsme ale viděli i jinde. Zatím moc nevíme, co to je, ale zprávu o kvantovém čipu od Googlu jsme nejspíš viděli všichni. Fascinující byl i příběh ohrožené fretky, která byla naklonovaná a v listopadu 2024 porodila zdravá dvojčata.

Přestože chceme stále více hovězího, produkujeme ho s menším počtem krav a zabírá nám to nejmenší množství půdy od 70. let, informovala agentura Bloomberg ve stejném měsíci. Podařilo se nám zachránit před vyhynutím hned několik druhů a nové najít. V Londýně se narodil poprvé po 400 letech mimo zajetí bobr, i když jako výsledek projektu, ale takového, který ukazoval na to, že už i v tomto městě se může dařit tak vybíravým zvířátkům. Německý statistický úřad nás potěšil sčítáním včel, kterých je na světě téměř o polovinu více než v roce 1990.

Pokud přijdou komáři o sluch, už se nechtějí rozmnožovat

Na očích byl ale podobně jako za mnoho posledních let nejvíce patrně pokrok v medicíně. Naneštěstí je to v této oblasti hodně vidět v začátcích, ze kterých nic nemusí být, a pokud ano, tak za dlouhé roky. V roce 2024 se například zjistilo, že pokud přijdou komáři o sluch, tak se jim už nechce hledat partnerku. Jakkoliv komicky to zní, i to může jednou být zásadním průlomem v boji proti horečce dengue a dalším smrtícím nemocem, které komáři přenáší.

Komár tygrovaný je doslova hmyzí upír, přenáší řadu nebezpečných virů, které způsobují nemoci jako horečka dengue nebo zika

Průlom zaznamenalo hned několik nápadů v boji proti HIV. Skvělé vyhlídky má i nová léčba Parkinsonovy nemoci, která se dostala už do fáze testování na lidech.

V medicíně toho bylo ale pochopitelně mnohem víc. Počet úmrtí na tuberkulózu konečně spadnul na předpandemické úrovně. Konečně vyrostla očekávaná doba dožití tam, kde jsme na ni byli zvyklí před pandemií. Ve Spojených státech vůbec poprvé od začátku měření klesl počet obézních lidí. Jestli za to mohl lék Ozempic, jež vlastníkům přinesl v roce 2024 nepředstavitelné jmění, se můžeme zatím jen dohadovat, ale je fascinující, že takové léky dnes existují.

A pokud jste nazainvestovali do léku na hubnutí, tak to vůbec nevadí, protože v investicích jsme viděli rekordní čísla prakticky všude, od akcií až po bitcoin. V lidských právech na historická minima klesl počet lidí, kteří v dotazníku odpovídají, že by za sousedy nechtěli homosexuály. Pořád je jich hodně, ale některé věci neumí změnit technologie, a mění se tak pomalu.

Politici přiznali, že Evropa má problém s růstem

Pomalu se mění i pohled politiků na realitu. Naštěstí jsme si v roce 2024 mohli přečíst Draghiho zprávu, které sice není dílem, které se bude číst za několik staletí, ale ve správnou chvíli přišla se správnou argumentací a konečně můžeme i v Evropě říkat, že máme problém s růstem a je potřeba ho řešit.

A hledat bychom mohli i dál. Ve sportu jsme viděli na olympijských hrách několik nových světových rekordů a na paralympiádě ještě o řád více. V umění se cokoliv těžko seřazuje do seznamů, ale aspoň ekonomicky jsme viděli rekordní prodeje umění od méně známých malířů po turné Taylor Swift, které skončilo v prosinci 2024 a vygenerovalo více než dvě miliardy dolarů.

Rok 2024 byl zkrátka v mnohém fantastický. Je to jen letmý průlet náhodnými vzpomínkami jednoho pozorovatele, který si rád všímá dobrých zpráv. Neříká to nic o tom, že by na světě v roce 2024 nebylo dostatek špatných zpráv.

Pokud by se ale dala nějaká spojitost vůbec nakreslit, potom by se nejspíš dalo říct, že je to škoda. Je škoda vidět lidskou civilizaci, která toho tolik umí a dokáže, mrhat tím nejvzácnějším zdrojem, co máme, tedy námi samotnými. Rok 2024 byl sice v mnohém fantastický i tak, ale nepochybně mohl být ještě fantastičtější.