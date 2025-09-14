Bez fanfár a reflektorů. Když je potřeba, čeští občané dokážou ukázat sílu dobra

Nejnovější výzkum agentury STEM přináší čísla, která v dnešní vypjaté době málem berou dech: Češi, Moravané a Slezané ukázali velké srdce, když loni odvedli dobrovolnickou práci v hodnotě 34 miliard korun a darovali dalších 21 miliard. Pomáháme v hasičských sborech, klubech pro seniory a děti, ale mimo jiné také i při přírodních katastrofách.
Za těmito impozantními sumami se neskrývají anonymní instituce, ale konkrétní lidé – naši sousedé, kolegové z práce, přátelé. Dobrovolníci, kteří tráví volný čas v zájmových spolcích, sportovních klubech, u dobrovolných hasičů nebo v sociálních službách. Tam všude je jejich práce nenahraditelná. Ergo kladívko je docela snadné mluvit o hodnotě miliard, ale skutečný význam má každá hodina, kterou někdo věnuje trénování dětí, organizaci místní akce, nebo třeba doprovodu seniora k lékaři.
Tiší hrdinové
Stejně tak potěší i čísla o dárcovství. Podle průzkumů poskytla v posledním roce nějaký finanční dar polovina dospělých. To je obrovský počet lidí, kteří se rozhodli podpořit druhé – ať už šlo o menší částku do sbírky, nebo pravidelný měsíční příspěvek. Většina darů je jednorázová a spontánní, což svědčí o tom, že Češi a Moraváci dovedou rychle a účinně reagovat na konkrétní tragické situace. Typicky jde o pomoc po přírodních katastrofách, povodních, zemětřeseních, nebo o podporu zdravotní péče, zejména pro nemocné a umírající.
Zhruba pětina dárců volí pravidelnou formu pomoci. A právě tito lidé jsou často tichými hrdiny, protože jejich příspěvky umožňují charitativním organizacím dlouhodobě plánovat a poskytovat služby, na které se mohou potřební spolehnout.
Pro pět ran do učebnice matematiky (dříve do populárního „Bělouna“), pakliže sečteme hodnotu dobrovolnické práce a finančních darů, dostaneme částku převyšující 55 miliard korun. Obdivuhodné!
Nota bene, to je víc než rozpočet některých ministerstev. Jinými slovy – společenský přínos dobrovolníků a dárců je enormní, i když se odehrává bez fanfár a reflektorů.
Často slýcháme, že lidé myslí hlavně na sebe a že společnost je čím dál víc individualistická, možná i sobecká. Výš popsané ale dokazuje pravý opak.
Smysl pro solidaritu
Češi, Slezané a Moravané mají pořád silný smysl pro solidaritu, spolupatřičnost a ochotu přiložit ruku k dílu. A právě to je možná ta nejcennější zpráva: i když máme spoustu starostí s ekonomikou, politikou nebo každodenním životem, dokážeme se spojit. A pomoci tam, kde je to potřeba.
Když se příště někdo zeptá, co dobrého se v české kotlině děje, můžeme s klidem odpovědět: máme statisíce dobrovolníků a miliony dárců, kteří společně tvoří ohromnou sílu. Sílu dobra, která neměří úspěch počtem lajků, ale konkrétní pomocí lidem v nouzi.
A to je důvod k hrdosti. Možná větší než nějaký titul v ledním hokeji či kopané.