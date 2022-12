A musím říct, že je to umně podaná story pro americké publikum. Je to chytře vytvořené, posbírané a v případech, kdy mluví jen Harry, i dojemné. Manželský pár poskytuje velmi osobní esemesky, ukazuje dříve neviděné snímky, vytváří se dojem, že byste měli přát jejich lásce.

Oproti interview s Oprah je to mnohem pečlivější, detailnější, proplánovanější. Jenže v momentech, kdy mluví Meghan, vás to vyhodí z módu „Možná na tom něco je...“ do módu „Vždyť to celý hraje, safra!“.