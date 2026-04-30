Jak lidovci našli recept na vítězství ve volbách a proč se před Turkem vyhnout nadávkám

„Je plánováno představení záměru politické strany Nová sociální demokracie, která by ráda byla novým nositelem sociálnědemokratických myšlenek v ČR. V Praze na Střeleckém ostrově také zahájí veřejný sběr podpisů. Pokud tradiční červená i oranžová zhnědla, nelze se s tím prostě smířit,“ napsal Dolejš a připojil několik fotek z pondělního přípravného setkání zakládajících členů.
Kromě Dolejše je na nich vidět například někdejší sociálnědemokratický ministr Jiří Dienstbier, bývalý předseda ČSSD Vladimír Špidla či neúspěšný kandidát na předsedu SOCDEM Petr Pavlík. Všichni v posledních letech někam kandidovali, pokaždé neúspěšně. Takže se dá očekávat, že když to teď dali dohromady pod novou značkou, bude z toho bezpochyby trhák a nová štika na tuzemské politické scéně. Pracující se okamžitě zamilují a příště bude u volebních uren nával, že by to nejspíš nedokázal popsat ani Karel Hynek Mácha. Jiří, Petře, Vladimíre…
● Co by to bylo za týden, aby v něm alespoň jednou nebyl hlavním tématem čestný prezident Motoristů Filip Turek. Zatímco se však v uplynulých dnech probíraly hlavně jeho výroky o „deratizaci parazitů“, přinesl server Česká justice o vládním protektorovi pro Green Deal možná ještě zajímavější zprávu.
Loni v říjnu, bezprostředně po volbách, Turek slavil kromě jiného ve známém pražském baru Blue Light. Kdosi ho tam prý napadl. Turkovi se nic nestalo, zato jeden z členů jeho ochranky si z incidentu odnesl zranění. Potud jde o známé informace.
Česká justice však nyní přišla s novými podrobnostmi. Jednoho z účastníků potyčky prý jeho partnerka od konfliktu odrazovala s tím, že je Turek „debil“. Údajně použila i několik vulgárnějších výrazů, což nyní popírá, byť prý při výslechu na policii připustila i použití slova označujícího mužský pohlavní orgán, které začíná písmenem č. To však není až tak podstatné.
Ublížení na cti? Turek si vymohl omluvu za běžnou nadávku
Zajímavější je, že se věc ocitla až u přestupkového řízení na úřadě Prahy 1 s tím, že mohlo jít o ublížení na Turkově cti. „Z dokumentů vyplývá, že řízení nebylo zahájeno automaticky, ale až na základě souhlasu samotného Turka, který jej podal 13. března 2026, tedy několik měsíců po incidentu. Bez tohoto souhlasu by správní orgán nemohl řízení vůbec vést,“ napsala Česká justice s tím, že „správní orgán při posuzování zkoumá nejen samotný výrok, ale i to, zda je způsobilý zasáhnout do cti dotčené osoby a zda se tato osoba skutečně cítí být uražena“.
Z toho plyne, že slova jako „debil, č…k“, „nácek“ či „nacistická svině“, jež měla údajně také zaznít, Turka urážejí. Faktem je, že přestupkové řízení úřad minulý týden uzavřel po omluvě smírem. Přesto raději bacha. Pokud nechcete mít několik měsíců opletačky s úřady, raději před Turkem neříkejte, že je debil.
● Předsedou lidovců je nově jihomoravský hejtman Jan Grolich. Šéf strany, která se v průzkumech pohybuje okolo dvou až tří procent, vyhlásil, že ho nezajímá překročení pětiprocentní hranice, ale že má ambici volby vyhrávat.
Marketing, nebo obsah? Kam míří noví lidovci pod Grolichem
Europoslanec Tomáš Zdechovský okamžitě přispěchal s jedním z množství receptů, jak na to. „Lidovecké koukání do postelí, jestli je člověk rozvedený nebo gay, musí skončit,“ uvedl. Přesto, než večer ulehnete, raději koukněte do skříně a pod postel. A pro sichr nikde nezmiňujte, že je Zdechovský debil. Jak totiž známo, čert, lidovci a úřady nikdy nespí!