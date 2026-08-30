Pojďme s tím tedy protentokrát i na Schodiště. A přiznejme se: kdo všechno jsme si pětadvacátého pustili „Jolene“ opravdu hodně nahlas? Autorka, nestárnoucí Dolly Partonová, hit napsala před neuvěřitelnými 53 lety. Sama byla vlastně dost neuvěřitelná.
Až do své smrti v 80 letech okouzlovala svým skladatelským i interpretačním umem. Její hudební invence, pracovitost a vytrvalost na country scéně, ale i charitativní záběr a neokázalá štědrost přitom ostře kontrastovaly s jejím vzhledem maloměstské rajdy.
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Ten byl ovšem záměrný, tvořil jakousi nezaměnitelnou obchodní značku. Sama umělkyně ho příležitostně nadlehčila slovy: „Neuvěříte, kolik peněz stojí vypadat takhle lacině.“ Děkujeme, Dolly!
Král, nebo zločinec?
Zajímavou výzvou by pro nekrologistu bylo srovnání odchodu dvou velkých mužů evropské politiky. Ve vězení v Haagu zemřel ve čtvrtek válečný zločinec Ratko Mladić. V nemocnici v Oslu v pátek „dědeček národa“, norský král Harald V.
Za králem Haraldem pláčou Norové na ulicích, pokládají květiny, zapalují svíčky a nechávají dojemné vzkazy. Panovník vedl zemi úctyhodných 35 let, byl vtipný, noblesní, nepletl se, do čeho neměl, a byl blízko lidem. V okamžicích otřesů, jako byl děsivý teroristický útok na Utøye, stál na svém místě a dělal to, co se od autority v takové chvíli očekává: byl důstojný, soucitný, utěšoval a sjednocoval.
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Zda někdo pláče za Ratkem Mladičem, si netroufám odhadovat. Západ odchodu „bosenského řezníka“ většinově litovat nebude. Právě generálplukovníkovi Mladičovi se připisuje odpovědnost za obléhání Sarajeva za bosenské války, kvůli kterému přišlo o život 12 tisíc lidí.
Hlavně je ale neblaze zapsán jako viník srebrenického masakru. Operace jeho jednotek v takzvané bezpečné zóně skončila vyvražděním osmi tisíc bosenských mužů a chlapců. Stín nejhoršího krveprolití v Evropě po druhé světové válce leží na Bosně a Hercegovině ještě dnes, po 31 letech. Návštěva obrovského hřbitova ve Srebrenici-Potočarech je podobně mrazivým zážitkem jako, dejme tomu, procházka po Terezíně.
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Mladiče v květnu 2011 odsoudil k doživotnímu vězení za spáchání genocidy a zločiny proti lidskosti. Jistě, pro dnešní srbské nacionalistické síly nezemřel válečný zločinec, ale geniální stratég, zachránce národa a hrdina.
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Přesto z těchto dvou mužů jednoznačně volím krále. Ohlazování hran, soucit a snaha o propojení všech je mi zkrátka tak nějak sympatičtější.
Co se děje v osadě
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
A ještě je tu jeden odchod. Ač se Irena Eliášová nemůže věhlasem rovnat country hvězdám, králům ani bosenskosrbským velitelům, zaslouží si zřetelnou připomínku. Malinká romská ženička, veselá kopa, mimořádně talentovaná vypravěčka. Svoje příběhy z romských osad vyprávěla také písemně.
Naši osadu, ve které vypravěčskou roli svěřila svému dětskému alter egu – školačce Gužce, vydala roku 2008 přes Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Knížku, která je psaná česky s oživujícími prvky romštiny a slovenštiny a kterou lze vřele doporučit třeba dětem na prvním stupni, když se začínají zajímat, co to znamená být „cikán“, proč se jim tak slušně neříká, a čím vlastně všichni tihle lidi žijí. Knížku, která je zábavná, legrační a živelná, jako byla paní Irena sama. Kterou bychom mohli přirovnat k romské verzi Bylo nás pět a Babičky v jednom.
Irena Eliášová ale psala i povídky a pohádky. Jako první autorka se pustila na literární pole, které přitom slušně vychované romské ženě naprosto nepřísluší: považte, v novele Listopad zpracovala osud prostitutky. Se spoustou detailů. Až budete hodnotit literární úroveň a namítat, že se vám Padesát odstínů líbilo tak nějak víc, neupírejte paní Ireně odvahu a nasazení. Otevřela tak cestu dalším autorům, autorkám a také čtenářům a čtenářkám. To se počítá.
Otázka, jak se na nás bude vzpomínat, až tu nebudeme, napadne časem nejspíš každého. Mě tedy určitě ano. A říkám si, že bych taky chtěla být autorkou pěkné knížky, písničky, kterou zná každý, anebo babičkou národa. Jen do toho válečného zločinectví se mi moc nechce.