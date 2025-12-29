Guma v pase, elegance na maximum i pyžamová párty. Jak pohodově lenošit mezi svátky

Pro ty, kteří se během (po)vánočního lenošení nechtějí omezovat jen na legíny a tepláky, je skvělou volbou volnější kalhotový oblek ze sametu. Měkký materiál působí už na první pohled luxusně a zároveň je maximálně pohodlný.
Široké nohavice a prostorné sako neomezují v pohybu a bez problémů vám dovolí uvelebit se s knihou nebo šálkem čaje na celé dny. Že se styl a pohodlí rozhodně nevylučují, nedávno potvrdila svými sametovými obleky i značka Emporio Armani.
V domácím, ale obstojíte i na Instagramu
Pokud si chcete dopřát pocit výjimečnosti, sáhněte po hedvábném pyžamu. Jemný, chladivý materiál je příjemný na dotek a elegantní střih se splývavými liniemi navíc zajistí, že se i při cestě z obývacího pokoje do kuchyně a zase zpátky budete cítit jako na ostře sledované fashion show.
Pro dny v chladnějších podmínkách je ideální volbou celopletený komplet. Pohodlný pletený svetr v kombinaci s volnými kalhotami působí ležérně, ale přesto velmi trendy. Pokud navíc zvolíte kašmír, získáte maximální komfort – materiál je neuvěřitelně měkký, hřejivý a příjemný na nošení.
Tyto komplety se nejčastěji objevují v přirozených tónech hnědé, béžové nebo v různých odstínech šedé. Přesně takové si oblíbila i Martha Stewart – královna všech bydlenek, která v nich s naprostou lehkostí zvládá všechny vánoční přípravy.
Jak zachránit staré pyžamo se ctí
Jestli chcete svou pohodu esteticky posunout ještě o laťku výš nebo si nahnat pár lajků na sociálních sítích, vsaďte na sladěná pyžama pro celou rodinu – od dětí až po domácího mazlíčka. Ať už zvolíte hravé motivy, nebo minimalistické varianty v neutrálních barvách, výsledek bude vždy skvělý.
Inspiraci v tomto duchu rozhodně letos najdete u vévodkyně Meghan Markle, která ve své nové (a diskutované) Netflixové sérii With Love, Meghan: Holiday Celebration tráví čas s kamarádkami právě v kompletně sladěných pyžamech.
A pokud přece jen sáhnete po svém starém, léty prověřeném pyžamu, které sice není zrovna efektní, ale pohodlnější kousek by jen těžko pohledal, ještě není nic ztraceno. Stačí ho „zachránit“ pruhovaným županem ve výrazných barvách a doplnit měkkými trepkami v ladícím odstínu – snad jste některý z těchto kousků našli letos pod stromečkem.