Volte Aťu, ať není jen doma. Videem od Válků by se měla inspirovat i paní Stanjurová

V reakci na spekulace o okolnostech nedávného sestřelení ruských dronů v Polsku natočila krátké video s jasným vzkazem. Na kameru nejprve ukázala a přečetla titulek ze serveru Novinky. „Nebuďte debilové, vzkazuje Polsko těm, co papouškují ruské fámy o dronech. Hlásal je i Zaorálek,“ stálo v něm. „Tak nevolte debily a společně jim řekněme u voleb, už stačilo,“ dodala žena, která v nadcházejících volbách do Sněmovny nekandiduje.
Její krátký klip se stal virálním, to znamená, že se začal masivně šířit po sociálních sítích. Skoro tak rychle, jako když v září 2023 poskytla rozhovor týdeníku Respekt s následujícím titulkem: „Když to bude potřeba, vrátím se z Bruselu sestavit vládu.“
● Vlastní předvolební videoklip natočil i ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Kromě něj je v něm hlavní hvězdou jeho žena Hana, která voliče útrpně prosí o hlasy pro „Aťu“, jak mu zjevně doma přezdívá. „Aťa pořád mluví jen o politice,“ říká Válková, zatímco její manžel chodí po bytě a během běžných denních činností jí stále vypráví o dostatku léků, volbě pacienta, případně o duševním zdraví.
„Včera mluvil hodinu o digitalizaci,“ vykládá Válková. „A teď si představte, že už by byl jen pořád doma,“ podotýká zoufale. „Aťa miluje politiku, já miluju klid. Prosím, volte Aťu. Prosím,“ naléhá. Místo toho, aby ocenila, že se manžel hodlá nadále věnovat i duševnímu zdraví. Oběma se to totiž může po volbách setsakra hodit…
● Manželka ministra financí a druhého muže ODS Zbyňka Stanjury žádný podobný videoklip s apelem na to, ať lidé v Moravskoslezském kraji volí jejího muže, zatím nenatočila. Ale dost dobře by možná měla. Dle volebního modelu agentury NMS pro Právo na severní Moravě koalice SPOLU skončí nejen s obrovským odstupem na v regionu dominantní hnutí ANO, ale přeskočila ho i SPD a na dostřel jsou další.
K tomu se sám Stanjura v hodnocení jednotlivých osobností kandidátek umístil z deseti lidí na posledním místě, když ho v domovském kraji přeskočil i kandidát hnutí Přísaha Jiří Janeček, který je přitom z tamními vesměs „nenáviděné“ Prahy.
Navíc to není poprvé, kdy průzkumy ukázaly, že je na tom ministr financí Stanjura u slezských voličů dost bídně. Následující řádky vyšly na tomto místě v polovině července. „Podle průzkumu STEM tam zatím vede ANO s 38 procenty, SPOLU bylo druhé s necelými 16. Jenže tomu nevěří ani členové tamní ODS, čekají ještě mnohem nižší číslo.
Vzhledem k obsazení kandidátky SPOLU prý Stanjurovi reálně hrozí, že by ve volbách mohl být přeskákán a do Sněmovny se nedostal. Dvojkou je lidovecká starostka Kravař Monika Brzesková, trojkou lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš, na dalších místech je bývalý skokan na lyžích Jakub Janda. Vzhledem ke Stanjurově „popularitě“ v regionu to může mít setsakra těžké…“
Sám Stanjura ovšem tvrdí, že se vykroužkování neobává, a vykládá, kterak by za úspěch považoval zisk přes 20 procent hlasů. „Ministr financí nemůže být z logiky věci populární, pokud vláda, ve které sedí, snižuje deficity státního rozpočtu,“ řekl Právu. „Kandiduji tam, kde žiji, a myslím si, že to tak má být. V našem kraji měly levicové strany ve sněmovních volbách vždy většinu. Voliči se nezměnili, to bereme jako fakt. A hnutí ANO se povedlo koncentrovat tyto hlasy, to je také fakt,“ dodal.
Tak snad aby jeho manželka pro sichr začala o Zbyňovi natáčet domácí videa.