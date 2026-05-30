Oděv vojáků, symbol revoluce. Feri opustil vězení v neobyčejné košili

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
Bylo to překvapení pro všechny, když se ve vratech teplické věznice objevil Dominik Feri. Bývalý poslanec, odsouzený za znásilnění, byl podmíněně propuštěn ve velmi neobvyklém outfitu. „Hele, to je Che,” a „On už nafasoval uniformu?“ ptali se komentující na sociálních sítích.
Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil teplickou věznici, 26. května 2026, Teplice. Soud ho podmíněně propustil, odpykal si dvě třetiny tříletého trestu. | foto: ČTK / Hájek Vojtěch

Béžový gabardénový kalhotový kostým z pařížské jarní a letní přehlídky Yves...
Podobnou khaki košili lze zakoupit v jakékoli army shopu za pár stovek. Ta, kterou jsme mohli vidět na bývalé hvězdě TOP 09, zřejmě byla Feriho vlastní.

Jak už díky Jiřímu Kajínkovi a jeho zelenému tílku víme, odsouzení opouštějí věznici v oblečení, ve kterém nastoupili, případně v tom, které jim bylo během výkonu trestu doručeno. Typická vojenská khaki košile se čtyřmi kapsami a páskem ale není jen tak ledajaký kus oděvu.

Praktická a lidová

Takzvaný safari jacket nebo také bush shirt poprvé oblékla britská armáda na přelomu 19. a 20. století. Během búrských válek v Jižní Africe se vojákům tento praktický oděv osvědčil díky velkým kapsám, do nichž se vešla munice, mapy i jídlo. A nárameníky nesloužily jen k označení hodnosti, ale také k upevnění batohu či pokrývky hlavy. Praktickou košili postupně převzaly armády po celém světě a dokonce si ji oblíbila i řada známých osobností.

Argentinský revolucionář Che Guevara nosil khaki košili z odolného gabardénu jako partyzánský velitel. Vojenskému stylu zůstal věrný také proto, že ho symbolicky stavěl po bok chudých lidí a podporoval jeho obraz neúnavného bojovníka za práva lidu. Ze stejného důvodu si khaki košili s kapsami oblíbil i kubánský vůdce Fidel Castro. Před škrobeným oblekem západních politiků dával přednost vojenské uniformě, která posilovala jeho pověst revolucionáře bojujícího za zájmy Kuby.

Khaki košile módní ikonou

Z vojenského a revolučního prostředí vyvedl safari košili návrhář Yves Saint Laurent. Slavný módní tvůrce pocházel z Alžírska a silně ho ovlivnila pouštní krajina i estetika evropských cestovatelů. Když v roce 1968 připravoval novou letní kolekci, napadlo ho proměnit typicky pánský oděv v pohodlný, lehký a vzdušný model pro ženy. Pro zákaznice zvyklé na luxusní haute couture to byl šok, ale Laurentovi se podařilo safari styl masově prosadit.

Khaki vojenskou košili přijal za svou také hudebník John Lennon, který z ní v 70. letech vytvořit symbol protiválečného protestu. Armádní svršek mu údajně daroval americký voják Peter James Reinhardt, seržant a průzkumník z války ve Vietnamu. Slavný „brouk“ pak nosil vojenskou uniformu paradoxně jako pacifista – při zpěvu skladby Imagine upozorňoval na amorální rozměr války ve Vietnamu a šířil symboly míru.

Jakou zprávu ale chtěl Dominik Feri šířit svou khaki košilí, je zatím záhadou.

