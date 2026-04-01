Nejoranžovější muž světa, Donald J. Trump, utrousil minulý pátek na setkání se saudskými investory zajímavou poznámku. Napadlo ho, že by mohl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův. Vodní cesta propojující Perský a Ománský záliv by se tak zařadila k množství dalších věcí nesoucích prezidentovo jméno. Po Trumpovi se totiž už jmenuje kde co.
Americký byznysman momentálně ve funkci hlavy státu tak trochu připomíná jednoho českého. Ano. Mám na mysli Jaromíra Soukupa.
Seznam všech objektů nesoucích Trumpovo jméno z anglické Wikipedie vydá na patnáct stran. Vím to. Vytiskl jsem si ho.
Vítejte v éře lží a konspirací. Fakta ztratila význam, logiku válcují emoce
Nejslavnější z nich je pravděpodobně mrakodrap Trump Tower v New Yorku. Budov chlubících se stejným nebo velmi podobným názvem však stojí v různých částech světa ještě dalších osm. Trumpovo jméno poměrně běžně nesou i golfová hřiště.
Z poslední doby je zajímavé přejmenování Centra Johna F. Kennedyho pro múzická umění ve Washingtonu D. C.. Donald Trump v roce 2025 odvolal jeho správní radu a dosadil novou. Ta pak odhlasovala změnu jména na Centrum pro múzická umění Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho.
Stejně tak má brzo dojít k přejmenování mezinárodního letiště v Palm Beach. O jeho novém názvu rozhodl letos v únoru floridský zákonodárný sbor. Cestující tak mají od června přistávat na Mezinárodním letišti prezidenta Donalda J. Trumpa.
Trumpův oceán
Existuje i alkoholický koktejl Trumptini. Název vznikl zjevně podle vzoru Martini. Připravuje se z rumové limonády Bacardi, pomerančového likéru, citrónové šťávy a klikvového džusu. Po Trumpovi je jmenují i dvě videohry, jedna deskovka a jedna karetní hra.
Současný prezident USA je také znám jako velký televizní divák. Jeho jméno proto neslo množství všelijakých pořadů. Včetně seznamky.
Z louže pod okap. Američané byli půl dne bez TikToku a už začali stahovat Rudé knížky
Zajímalo by mě, jestli se na ní podílel Trumpův dlouholetý kumpán a sexuální delikvent Jeffrey Epstein. I když … možná ani ne. Některé věci je lepší nevědět.
Věci nesoucí jméno současného amerického prezidenta stále přibývají. Nabízí se proto otázka: Může se po Trumpovi jmenovat úplně všechno?
Podle mého názoru nikoliv. Způsobilo by to značné potíže. Kdyby se třeba Atlantský a Tichý oceán oba přejmenovaly na Trumpův, daly by se na mapě špatně odlišit.
Některým zlým lidem by to také mohlo připadat legrační. Sám vím, že smát se americkému prezidentovi je špatné. Mnoho z nás však k tomuto poznání musí teprve dospět.
Prezident Trump ovšem rád přejmenovává věci i na Americké. Je to případ Mexického zálivu. Dalo by se všechno střídavě pojmenovat na Trumpii a Ameriku?
V zeměpise by to evidentně bylo málo. Kdybychom změnili jméno Česka na Trumpii, Slovenska na Ameriku a Polska zase na Trumpii, dostali bychom dvě Trumpie vedle sebe. Jaký nejmenší počet jmen by byl tedy potřeba?
Barvení mapy
Domnívám se, že čtyři. Podle mého laického soudu jde totiž o otázku velmi podobnou jevu, kterého si všiml v roce 1852 britský matematik původem z dnešní Jižní Afriky Francis Guthrie. Když se snažil vybarvit mapu anglických hrabství, zjistil, že si vystačí jen se čtyřmi barvami. Napadlo ho, že by mohlo jít o univerzální pravidlo.
Například modrá, žlutá, zelená a oranžová by mohly stačit k obarvení jakékoli politické mapy. Za podobných okolností je nutné, aby dva sousední státy nebyly obarvené stejně. Souseděním se myslí, že sdílejí společnou hraniční čáru. Pokud se dotýkají v jednom bodě, je stejná barva OK.
Guthrieho hypotéza vypadala na první pohled jednoduše. Zdálo se, že by mohla platit. Dokázat ji však bylo velmi těžké. Povedlo se to až po 124 letech Američanům Kennethovi Appelovi a Wolfgangovi Hakenovi. Domněnka se tak stala větou.
Appel a Haken mimochodem použili ke svému důkazu počítač. Byl to první takový počin v dějinách matematiky. Jejich postup vyvolal odpor. Část vědců proti němu protestovala. Proč by měli věřit důkazu, který si nemohou sami ověřit jen s tužkou a papírem?
Co třeba Epsteinov?
Zpátky ale k Trumpovi. Matematice rozumím jako koza náklaďáku. Problém mi ale připadá velice podobný. Barvy stačí nahradit slovy. Kromě „Trumpova“ a „Amerického“ by bylo třeba vymyslet ještě další dva zdroje univerzálních názvů. Napadá mě manželka Donalda J. Trumpa Melania. Určitě by souhlasila. Současná americká administrativa ji beztak prosazuje, kde může.
Vrcholoví politici působí jako idioti. Ve skutečnosti však mohou být chytří
Letos v lednu o ní firma Amazon natočila oslavný film. Následně dostali příslušníci ozbrojených sil Spojených států od svých nadřízených důrazné doporučení, že na něj mají jít. Melanii, Trumpa a Ameriku by mohl doplnit ještě už zmíněný Jeffrey Epstein.
Z hlediska věty o čtyřech barvách by to mělo stačit. Dovedu si představit stát Melanii na břehu Amerického zálivu v Trumpově oceánu. Jeho hlavní město by mohlo být Epsteinov. Melania by pak už mohla sousedit s další Trumpií, Amerikou, a Epsteinií.
Zdá se mi to proveditelné. Kdyby však popsané uspořádání působilo problémy, záležitost lze vyřešit ještě jinak. Na Trumpii se dá snadno přejmenovat celá planeta Země. Současné místní názvy by se pak mohly zachovat.