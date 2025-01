Kreml by si chtěl rozdělit svět s USA. Ale Trump není Hitler

Jeho vzkaz je: Trumpe, rozděl si s námi svět a zařiď to, abychom měli moc jako Sovětský svaz na vrcholu studené války, anebo alespoň jako SSSR po dohodě s Hitlerem.

Ne že by Trump asi nebyl ochoten k nějaké dohodě s Ruskem o rozdělení sfér vlivu. Stejně by si rozděloval území podobně jako při svých realitních obchodech. Problém je však v tom, že jak Patrušev prohlásil ve svém nedávném rozhovoru pro ruské noviny Komsomolská pravda, Rusko chce od Ukrajiny území, které dnes vojensky neovládá.

Šéf ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev (26. února 2024)

Nechce konec bojů a mír na současné linii fronty, chce víc. A nejen to. Požaduje vlastně, aby mu to zajistily USA. Protože jen a pouze se Spojenými státy chce Rusko jednat o Ukrajině. A nic za to nenabízí.

Dalo by se nad tím mávnout rukou, kdybychom takové věci neslyšeli v posledních měsících od lidí z Putinova okruhu opakovaně. Putin žije v domnění, že Rusko je stejně silné jako SSSR na vrcholu studené války, kdy zápasilo o osud světa se Západem vedeným právě Spojenými státy, s tím, že mu náleží právo na to, co zrovna Sověti ovládali.

Není divu, že pak Patrušev prorokuje, že letos Ukrajina možná přestane existovat – a stejně tak i Moldavsko. Asi si myslí, že je spolkne Rusko. A že ruský ministr zahraničí Lavrov chce faktický návrat NATO do situace před jeho rozšířením v roce 1997.

Rusko však není tak silné jako SSSR. Dokonce ani tak silné jako Sovětský svaz před druhou světovou válkou, kdy sovětský diktátor Josif Stalin obnovil hranice původního ruského impéria dohodou s Hitlerem. Ten mu tehdy ustoupil, protože potřeboval čas, klid a suroviny pro své agresivní plány jinde. Stalin za to získal Pobaltí, Polsko, část Rumunska a volnou ruku ve Finsku.

Trump nepotřebuje suroviny z Ruska

Putin chce Ukrajinu, možná Moldavsko a vliv ve východní Evropě. Trump ale není žádný Hitler. Není diktátor, nemá plány na světovou válku a nepotřebuje suroviny z Ruska. Zkrátka situace je úplně jiná, než byla před druhou světovou válkou a než byla za studené války. Ruská snaha vzkřísit vlastní velmocenské postavení bez reálné síly je tak trochu směšná, což ale neznamená, že není pro Evropu nebezpečná.