Donalde, přerušili nás. Že by Putin? Žertování po drátě sblížilo Trumpa s Lukašenkem

Zleva Donald Trump a Alexandr Lukašenko | foto: Reuters

Jiří Just
Americký prezident Donald Trump nabourává izolaci Běloruska. Chce využít Lukašenka k ovlivnění ruského prezidenta Putina. Běloruský lídr spoléhá na zrušení tíživých sankcí. „Měl jsem skvělý rozhovor s velectěným prezidentem Běloruska Alexandrem Lukašenkem.“ To napsal na sociální síti Truth Social nejmocnější muž západního světa Donald Trump. Krátce po 5. výročí brutálního potlačení protestů proti zmanipulovaným volbám v Bělorusku.

V polovině srpna Donald Trump během cesty na summit s Vladimirem Putinem na Aljašce telefonicky hovořil s Lukašenkem. Bylo to poprvé za tři desetiletí, kdy americký prezident hovořil s lídrem Běloruska. Trump tím prolomil izolaci, v níž se Lukašenko po roce 2020 zejména kvůli podílu na ruské agresi proti Ukrajině v únoru 2022 nacházel.

Když si Trump telefonoval s Lukašenkem, na americké straně došlo ke krátkému výpadku spojení. „Donalde, přerušili nás nějací nepřátelé,“ měl údajně říct Lukašenko, když se hovor obnovil. „To byl asi Vladimir (Putin),“ odpověděl mu americký prezident. „A kdo jiný? Ale Donalde, to on nedělá, on by náš hovor nepřerušil,“ měl dodat Lukašenko se smíchem.

Americký prezident poděkoval Lukašenkovi za propuštění 16 politických vězňů na začátku července. Několik dní předtím se na svobodu dostal i Sjarhej Cichanouski, někdejší prezidentský kandidát a manžel přední běloruské opoziční političky Svjatlany Cichanouské.

