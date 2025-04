Vítejte v 17. století. Kde se vůbec vzala představa, že musíme více vyvážet než dovážet?

„Obvyklým prostředkem, jak zvýšit naše bohatství a poklad, je zahraniční obchod, v němž musíme vždy dodržovat toto pravidlo: každý rok prodat cizincům více, než od nich za stejnou hodnotu nakupujeme.“

To napsal Thomas Mun v knize England’s Treasure by Forraign Trade už v roce 1664. Dva roky před tím, než v pekařství v Pudding Lane v Londýně vypuknul požár, který vyhnal z domovů možná i polovinu obyvatel tehdejšího města, které bylo menší než dnešní Brno. Až tak dávno to bylo.

New York byl ještě New Amsterdam, Isaac Newton teprve nastoupil na Cambridge a otec průmyslové revoluce James Watt si ještě musí 99 let počkat, než mu na univerzitě dal jeho profesor za úkol prozkoumat zařízení, které nakonec změní svět. A jak lze snadno dopočítat, 112 let do vydání Bohatství národů.

V tomto ekonomickém pravěku se Thomas Mun domníval, že země je tím bohatší, čím více drahého kovu do ní proudí, tedy analogicky čím více vyváží než dováží.

Přehlížené služby

Donald Trump šel ještě daleko do ekonomického pravěku za Thomase Muna. Vlastně tak moc, že budou historici za stovky let možná označovat jeho školu za úplně nový druh merkantilismu, tedy Munovy školy, která právě chtěla stavět hospodářskou politiku na přebytku vývozu nad dovozem.

Jsou k tomu hned dva důvody. První je ten, že Donald Trump se ve svých clech dívá jen na zboží a ne na služby. V citátu Thomase Muna není nic o rozdělení na zboží a služby. Stát přeci hromadí drahý kov, nebo dnes peníze, když vyveze zboží, stejně jako když vyveze službu.

Americkému prezidentovi by celá jeho celní šaráda vycházela úplně jinak, kdyby nepočítal jen zboží, ale i služby. A to je nutné upozornit, že služby dnes tvoří ekonomickou aktivitu mnohem víc než zboží. A služeb do celého světa vyváží Spojené státy nepřeberně, ostatně kdo nepoužíváte nějakou americkou službu.

Jenže v Trumpově logice by to u služeb znamenalo, že jsme všichni chudší, když si zaplatíme reklamu na síti X Trumpova poradce Elona Muska, koupíme předplatné umělé inteligence ChatGPT, zaplatíme cloudové služby od Amazonu nebo vyjedeme do USA studovat, cestovat nebo jen letíme s americkou aerolinkou, to vše jsou služby, které Spojené státy vyváží.

A to se nebavíme o financích, které na amerických burzách a přidružených finančních institucích všichni používáme. To vše jsou služby, které Spojené státy vyváží. A jsou to obrovské sumy, Spojené státy mají masivní přebytek vývozu služeb.

Ale Donald Trump se vrátil pře rok 1664, kdy služby tvořily drobné procento hrubého domácího produktu, kdybychom ho v té době vůbec nějak měřili. Tehdy se poprvé začali pořádně sčítat samotní obyvatelé Londýna.

Vývoz se prodává lépe než dovoz

Druhým důvodem je něco, co ani Thomas Mun nechtěl, i kdyby si odmyslel služby. Donald Trump se totiž rozmyslel, že jeho myšlenku dotáhne do absurdního závěru a bude chtít přebytek obchodní bilance s každou zemí zároveň. To ani největší klasik merkantilismu nezamýšlel, protože občas země potřebuje z jedné země něco dovážet, aby tomu přidala vysokou přidanou hodnotu a vyvážela to dál.

To je příklad často skloňovaného Lesotha, které kvůli své chudobě ze Spojených států skoro žádné zboží nedováží, ale vyváží do nich diamanty. Thomas Mun by viděl, že to není problém, protože to v součtu zlepšuje obchodní bilanci Spojených států. Dovezete diamanty za milion a vyvezete je za pět. Ale nikoliv pro Donalda Trumpa, ten šel ještě o krok dál za merkantilisty.

I kdybychom si ale odmysleli Donalda Trumpa a vrátili se ke klasikům merkantilismu, proč jsou jejich myšlenky živé dodnes? Jedním z nejpravděpodobnějších důvodů k vysvětlení je prostá organizace exportérů a importérů. Kdybychom to trochu karikovali, tak vývozci jsou z velké části vysoce koncentrovaná skupina velkých hráčů, kteří sice sami dováží meziprodukty, ale ve výsledku jsou exportéři a umí se semknout do svazů, komor a tlačit na politiky.

Zatímco dovozci jsme my všichni, kteří kupujeme ze zahraničí zboží a služby, cestujeme za hranice a navzájem se neznáme a neumíme semknout. Existuje snad v Česku komora importérů? Pár specializovaných skutečně je, ale nedá se to srovnat s výtlakem našich vyvážejících průmyslníků.

Ekonomicky je také zajímavé, že dovoz více bije do očí. Že máme levnější mobilní telefon z Asie a tím i více peněz na utrácení v lokálních bistrech, je už složitější ekonomie než vidět zahraniční fabriku, která konkurencí převálcovala naší a sebrala našim lidem práci.

Vývoz se lépe prodává než dovoz, ostatně živoucím příkladem je právě Donald Trump. Zachraňuje se něco, co bylo tradičně u nás. Sice by tam znovu u nás skoro nikdo nechtěl pracovat, ale lze si představit, že by populisté získali hlasy i na to, že by se u nás obnovily cukrovary. Lidem chybí a mají představu, že nám někdo cizí vzal něco, co je naše.

Je to směsice špatné ekonomie, dobře organizované lobby, selektivního uvažování, populismu a neznalosti. A návrat před rok 1664. Nyní bychom měli napnout síly k tomu, abychom se vrátili alespoň ke starému merkantilismu, ale v ideálním případě ještě o 112 let dopředu k Adamu Smithovi. Svět ho nepotřeboval už dlouho tolik, jako právě nyní.