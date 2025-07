Donald Trump je i ministrem švihlé chůze. Ale nekráčí po špatné cestě

Lékárna 10:00

Možná, že si pamatujete kultovní britský seriál Monty Python, v němž se objevil skeč pojednávající o ministerstvu švihlé chůze (Ministry of Silly Walks). Aby se na vtipnou scénku nezapomnělo, každý rok 7. ledna se slaví Mezinárodní den švihlé chůze. Tradice vznikla v Brně v roce 2012 a rozšířila se do světa. Ale klid! Tato Lékárna není o vládě brněnského profesora politologie, i když by to stálo za to, protože kroky ekipy Petra Fialy často připomínají absurdní situace z britského seriálu.