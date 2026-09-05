Místní si totiž zvolí celé osazenstvo Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu, guvernéry a mnoho dalších svých zástupců na lokální úrovni. Kampaň už se dostává do dusnější fáze, republikáni a demokrati si vybírají v primárkách své zástupce, kteří se spolu na podzim utkají.
Většině soubojů vládne peněženka: kolik dolarů místním zůstane poté, co zaplatí nutné položky jako nájem, potraviny a benzin (bez auta se v USA nikam nedostanete). A rok od roku Američanům v portmonce zůstává méně, i když Trump v prezidentských volbách sliboval, že tohle šmahem vyřeší.
Nic nevyřešil, inflace kouše obyčejné Američany čím dál tím víc a nůžky mezi nejbohatšími a střední třídou se rozevírají stále víc. Problém je, že v primárkách, kde hlasuje maximálně dvacet procent nejaktivističtějších voličů jednotlivých stran, vyhrávají na obou stranách, tedy u demokratů i republikánů, spíše radikální kandidáti.
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Když to zjednoduším: ti demokratičtí až nezdravě tíhnou k ideálům komunismu a ti pravicoví zase sázejí na nahnědlá národovecká hesla, která by zemi nikam moc neposunula. Většinou pod taktovkou mediálního populisty Donalda Trumpa, který stranu přeměnil k obrazu svému. Takže středoví voliči, kterých je většina a zajímá je hlavně to, aby si mohli vydělat a stát jim pomohl v okamžiku, kdy se dostanou do úzkých, nemají koho volit.
I proto se teď, kdy levicoví a pravicoví populisté táhnou Spojenými státy a současně i celým světem, občas objeví témata, která překvapí. Terčem části demokratických i republikánských kandidátů se v poslední době stala datová centra, tedy místa, kde se shromažďují a zpracovávají údaje o vás i světě, tedy i ta, na kterých se trénuje umělá inteligence. Ano, ona místa, která měla pomoci generovat nová pracovní místa a lidem vydělat víc peněz. Čím mohou uškodit? Jako u každého cíle existují fakta, která mohou voliče naštvat.
Obavy ze zdražení
Zaprvé, tato centra žerou neskutečné množství energie, tudíž ji lokálně dokážou dost zdražit a lidem, kteří už tak mají napjaté rodinné rozpočty, mohou ekonomicky zlomit vaz. Zadruhé, potřebují velké množství vody na chlazení, což může vést k jejímu nedostatku, zdražení i zaneřádění. A zatřetí, zabírají místo, kde by mohly stát byty, které ve Spojených státech v některých místech výrazně chybí (zlevnily by cenu těch ostatních).
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Podle principu sněhové koule, když politici toto téma vytáhli, naštvalo to lidi (už přes 70 %) a ti nutí stále více svých místních zástupců, aby zpřísnili požadavky na datacentra. Vzali jim daňové výhody či zavedli časová moratoria na stavbu nových.
I bývalí šampioni, kteří ve stavbě datacenter viděli jen světlé zítřky, už začínají ustupovat tlaku voličů. Třeba známý odpůrce imigrace a texaský guvernér Gregg Abbott nebo demokratický guvernér Pensylvánie Josh Shapiro. A nejsou sami.
Volby v některých klíčových okrscích i Trumpův osud tak mohou v druhém či třetím plánu rozhodnout datová centra. Tedy nechuť voličů k nim. Protože prezident je podporuje, což jeho kandidátům může ublížit. Americká ekonomika, založená na umělé inteligenci, se však bez těchto center neobejde. A je lepší si je vybudovat doma než najímat v zahraničí. Kdo ví, co se tam stane s daty? Ale náš zákazník (pardon, náš volič), náš pán, říkají si kandidáti.