Mírové úkoly pro Trumpa. Bude z Ukrajiny nový Afghánistán?

Stojí před čtyřmi úkoly. Válku na Blízkém východě, kterou lze rychle vyhrát, bude chtít co nejdříve dotáhnout k vítězství. Válku na Ukrajině se bude snažit zastavit, protože Západ ji už prakticky prohrál. A bude muset udělat vše pro to, aby dvě potenciální války – mezi Čínou a Tchaj-wanem a mezi Severní a Jižní Koreou – nevypukly. Uvidíme, zda se mu to podaří.

Do Bílého domu se nastěhuje zhruba za dva měsíce a hrozí, že v tomto krátkém časovém období dojde jak na Ukrajině, tak na Blízkém východě k vývoji, které mu jednání o míru stíží nebo dokonce znemožní.

Na téma, kdy se stanou jeho sliby skutečností, různí politici a bezpečnostní experti načrtli řadu scénářů. Ale zde připomeňme výrok dánského fyzika Nielse Bohra: „Dělat předpovědi je těžké, zvláště pokud se týkají budoucnosti.“ Přesto bude lepší se orientovat podle analýz odborníků, kteří vycházejí z reality, a nepodlehnout věštbám ideologicky vedených lidí jako například náš pirátský ministr zahraničí, který už loni chtěl jet na dovolenou na osvobozený Krym.

Odporovat Trumpovi se nevyplácí

Na Blízkém východě je prý možné nejrychleji dosáhnout míru. Dokonce k němu může dojít ještě dříve, než se Donald Trump nastěhuje do Bílého domu. Vládní politici Izraele a Íránu si uvědomují, že bude lépe, když v tomto přechodném období učiní všechna klíčová rozhodnutí, protože až Donald Trump začne natvrdo úřadovat, může být pozdě. Po 20. lednu 2025 už budou totiž muset postupovat podle vůle nového prezidenta.

Obě strany konfliktu vědí, že odporovat Donaldu Trumpovi se nevyplácí. Írán nemá atomovou bombu a možná, že režim v Teheránu raději ustoupí Joeu Bidenovi, než aby riskoval, že USA pod novým prezidentem zničí nejen íránskou energetickou infrastrukturu, ale i zařízení tamního nukleárního projektu. Po vítězství Izraele by bylo možné poměrně rychle nastolit novou bezpečnostní architekturu v regionu a zastavit hegemonistické ambice Íránu, jejichž klíčovým elementem je vlastnictví nukleárních zbraní.

Hotel, nebo vilu?

Ačkoliv Donald Trump slíbil, že válku na Ukrajině zastaví během jednoho dne, půjde o mnohem tvrdší oříšek než v případě Blízkého východu. Výrok „mír za 24 hodin“ je třeba chápat jako nadsázku, ale přesto vyzařuje jakousi strategickou nedočkavost a podle některých expertů i slabost vůči nepříteli, který zjevně nikam nespěchá. Nemluvě o tom, že Rusko je jaderná velmoc, tudíž na něj Amerika nemá silné páky.

Hrozí tedy, že Ukrajina bude Afghánistánem Donalda Trumpa? Vedení v Kyjevě, ale například i Timothy Snyder, mají za to, že kdyby přenechal podporu Ukrajiny Evropské unii, dostane cejch slabého prezidenta, čímž by dodával odvahu autoritativním režimům. Otázka tedy je, zda nový prezident bude pokračovat v partii s kartami, které mu na stole zanechal jeho předchůdce, nebo začne zcela novou hru.

Jisté je, že Donald Trump příměří na Ukrajině nedosáhne ze dne na den. A mír nevyjedná ani za pár měsíců. Vzpomeňme si na mírové rozhovory mezi USA a Vietnamem, které začaly v roce 1971 v Paříži. Američané byli optimisti a pro předpokládanou dobu jednání si pronajali hotelové pokoje. Vietnamci byli realisté a raději si koupili vilu. Mír byl uzavřen za čtyři roky.