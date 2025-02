Trumpovy tři týdny v úřadu. Čím se nejvíc blýsknul a kdo nebo co mu leží v žaludku

A konkrétně. Oznámil, že chce k Americe připojit Grónsko a Panamský průplav. To je nutné vnímat jako to, co udělat může, nikoli nutně udělá. A jak uvidíme, je to namířeno primárně proti Číně, potažmo Rusku.

Odstoupil od Pařížské dohody o ochraně klimatu, hodlá těžit plyn všeho druhu a další fosilní paliva. V souladu s vlajkovou lodí svého volebního programu začal masově deportovat ilegální imigranty.

Malé a mstivé

Na federální úrovni a z federálních peněz zrušil programy DEI (diverzita, rovnost, inkluze), které při přijímání do zaměstnání a na vysoké školy preferovaly identitu a tzv. intersekcionalitu: rasu, etnikum, pohlaví, sexuální orientaci. On trvá na striktní meritokracii: člověk má být vnímán jako jednotlivec a hodnocen na základě výsledků, úspěchů, schopností.

S tím souvisí ukončení financování genderové ideologie, ze strany federální vlády uznávání jenom dvou pohlaví a konec tzv. trans-genderové „léčby“ (mrzačení) dětí a neplnoletých. Univerzity, jež dostávají federální peníze, je nedostanou, pokud v ženských sportech budou soutěžit tzv. transženy, tj. biologičtí muži.

Svým způsobem se jedná o největší vítězství konzervativní strany za půlstoletí tzv. kulturních válek. Zdá se, že progresivnímu posuzování lidí podle rasy, pohlaví, orientace definitivně odzvonilo: dokonce korporáty a firmy, které doposud otrocky tuto linii následovaly ze strachu před „woke“ progresivními aktivisty, od toho upouštějí.

Prezident dekretem nařídil, že děti ilegálních imigrantů narozené v USA nemají americké občanství. To nařízení je téměř jistě neústavní; podle ústavy osoby narozené na území USA a spadající pod jejich jurisdikci jsou občany USA. Což znamená děti občanů a legálních rezidentů. Co děti nelegálních rezidentů? To může rozhodnout jen Nejvyšší soud; případně pověřit Kongres, aby to rozhodl zákonem. Určitě však ne nařízení prezidenta.

Odebral ochranku svému bývalému bezpečnostnímu poradci Boltonovi a ministru zahraničí Pompeovi. Oni ho již v kampani nepodporovali a Bolton je vůči němu velice kritický; přitom se ví, že Íránci chtěli zabít Boltona, Pompea a Trumpa. Trump ochranku má, oni už ne. Je to od něho malé a mstivé.

„Velká vítězství“

První víkend v únoru oznámil, že uvaluje na zboží z Kanady a Mexika 25% cla (a na čínské zboží nad rámec současných cel ještě další clo ve výši 10 %)… aby hned v pondělí po telefonátu s mexickou prezidentkou a kanadským premiérem oznámil, že cla o měsíc odkládá… Kdyby chtěl na zboží z Evropy uvalit cla a pak po pár telefonátech, kdy mu něco slíbíme, on nová cla na evropské zboží neuvalí, a svým stoupencům řekne, že opět dosáhl „velkého vítězství“, bude to ten nejlepší scénář.

Hrozba převzetí Panamského kanálu zapůsobila: čínská firma provozuje přístavy na obou koncích kanálů a panamský prezident (pravicový, proamerický) oznámil, že ekonomickou spolupráci s Čínou už více rozvíjet nebude. Salvadorský prezident oznámil, že do svých věznic je ochoten vzít americké vězně.

Trump oznámil, že USA přestávají financovat UNRWA (agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům) a vystupují z UNHRC (Rada OSN pro lidská práva). Bylo načase. UNRWA je organizace zdiskreditovaná, podporující Hamás; Radu OSN pro lidská práva ovládají ty nejhorší diktatury ve světě, bojkotovat by ji měly všechny demokracie světa, včetně ČR.

Stopnutí financování zahraničních projektů ze strany Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) a jejich revize. Mnohé projekty jsou čistě humanitární a tudíž bohulibé; jiné zase hodně ideologické a podporující jednu konkrétní ideologii, „woke“ progresivismus v zahraničí (včetně ČR), což reputaci USA v mnoha zemích nepomáhá, spíše škodí. Peníze daňových poplatníků nemají v zahraničí financovat žádnou konkrétní ideologii, jen ústavní hodnoty vlastní země.

Sankce na Mezinárodní trestní soud (ICC) a jeho vybrané zaměstnance. Rozhodnutí s velkým, významným a dlouhodobým dopadem. Soud ztratil svou legitimitu, když vydal zatykače na izraelského premiéra a bývalého ministra obrany, čímž je dal na roveň teroristům.

Navíc Izrael ani USA nikdy k ICC nepřistoupily, on nad nimi nemá jurisdikci. Trump může sankcemi soud ochromit; kdo budou chtít pro něj pracovat, když následně nemůžou cestovat do USA a jejich děti studovat na amerických univerzitách?

Gaza? Forma nátlaku

Cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a hliníku do USA ze všech zemí světa. Čímž následně v USA zdraží výroba stavební techniky i staveb samotných; všeho, co potřebuje ocelové konstrukce. Zdražení hliníku poškodí výrobce letadel Boeing a v konkurenci mezi americkým Boeingem a evropským Airbusem Trump právě udělil kompetitivní výhodu Airbusu. „Génius“.

A největší „bomba“ - Gaza. Prohlášení, že si ji Amerika přisvojí, rekonstruuje a bude vlastnit. U Trumpa nelze vyloučit, že to myslí vážně a chce mít Gazu jako developerský projekt.

Ale myslím si, že spíš se jedná o první krok ve vyjednávání a formu nátlaku na Saúdy, aby uznali Izrael, dovedli tak Abrahámovské dohody z roku 2020 do zdárného konce; dále financovali rekonstrukci Gazy, pak měli nad ní dohled a nedopustili, aby se tam k moci opět dostal Hamás či někdo podobný. Nebo jinak hrozí, že si Gazu vezme sám. Tedy forma nátlaku primárně na Saúdy a další emiráty v Zálivu.

Shrnutí: některá rozhodnutí Trumpa za první tři týdny v úřadu jsou brilantní a potřebná, jiná akceptovatelná, další pochybná a problematická, a některá bizarní až kontraproduktivní a škodlivá.

Nelze mu však upřít, že pozornost celého světa strhl na sebe.