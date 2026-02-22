Trump utrpěl citelnou politickou porážku. Jeho celní politika ale dál škodí světu i USA

Celý svět se tak opět dostal do stavu nejistoty z americké politiky. Jsou celní dohody, které Trump uzavřel s jinými zeměmi narušeny? Budou se přehodnocovat? Nebo bude nutné vyjednávat nové obchodní dohody? Není jasné, zda rozhodnutí Nejvyššího soudu tento proces nějak usnadní.
V potaz je nutné brát i skutečnost, že cla nejsou jen vlajkovou lodí Trumpovy domácí ekonomické politiky, ale také významným nástrojem politiky zahraniční. Vyplynulo to i ze slov, kterými 2. dubna minulého roku globální cla ohlašoval:
„Obchodní deficit USA představuje neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Zdroj této hrozby, zcela nebo do velké míry, leží mimo Spojené státy, v domácí ekonomické politice klíčových obchodních partnerů a strukturálních nerovnováhách v globálním obchodním systému.“ Zároveň označil 2. duben za den osvobození, kterým končí více než padesátileté okrádání Ameriky.
|
Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel
Následovala někdy až dramatická celní vyjednávání napříč planetou. Cla Trump využil k vyhrožování spojencům i nepřátelům, aby se podřídili jeho zájmům a cílům.
Své si užila i Evropa. Stačí vzpomenout na Trumpův tlak z počátku roku kvůli evropskému odporu k anexi Grónska. Chtěl uvalit desetiprocentní a později dokonce pětadvacetiprocentní cla na země, které se vůči němu otevřeně postavily, včetně Německa, Francie a Británie. Na adresu Dánska prohlásil, že je na čase, aby „splatilo dluh“ vůči USA, protože podle něj „jde o světový mír“.
Někdy měl celní tlak i bizarní podobu jako v případě hrozby o zavedení cla ve výši 200 procent na francouzské víno a šampaňské kvůli odmítnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojit se k Trumpově Radě míru.
|
Ve stínu hrozby dalšího konfliktu. Start Trumpovy Rady míru provází otazníky
V každém případě ale platí, že Trumpova cla měla obrovské dopady na globální ekonomiku, protože posunula rozvinutý svět od volného obchodu k protekcionismu.
A ani rozhodnutí Nejvyššího soudu nevrátí Spojeným státům jejich původní místo jako rozumného a důvěryhodného hráče ve světové ekonomice. Ekonomická architektura založená na pravidlech, která byla základem integrace světové ekonomiky v desetiletích po druhé světové válce, zůstává roztříštěná. Trump stále usiluje o její rozpad.
Autor je bezpečnostní analytik.