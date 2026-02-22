Trump utrpěl citelnou politickou porážku. Jeho celní politika ale dál škodí světu i USA

Miloš Balabán
Úhel pohledu   16:35
Americký prezident Donald Trump utrpěl na domácí půdě citelnou politickou porážku. Nejvyšší soud Spojených států amerických v pátek prohlásil plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977, za nezákonná. Trump verdikt označil za ostudný a oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle paragrafu 122 amerického obchodního zákona z roku 1974. Ještě v sobotu ale cla zvedl na patnáct procent.
Celý svět se tak opět dostal do stavu nejistoty z americké politiky. Jsou celní dohody, které Trump uzavřel s jinými zeměmi narušeny? Budou se přehodnocovat? Nebo bude nutné vyjednávat nové obchodní dohody? Není jasné, zda rozhodnutí Nejvyššího soudu tento proces nějak usnadní.

V potaz je nutné brát i skutečnost, že cla nejsou jen vlajkovou lodí Trumpovy domácí ekonomické politiky, ale také významným nástrojem politiky zahraniční. Vyplynulo to i ze slov, kterými 2. dubna minulého roku globální cla ohlašoval:

„Obchodní deficit USA představuje neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Zdroj této hrozby, zcela nebo do velké míry, leží mimo Spojené státy, v domácí ekonomické politice klíčových obchodních partnerů a strukturálních nerovnováhách v globálním obchodním systému.“ Zároveň označil 2. duben za den osvobození, kterým končí více než padesátileté okrádání Ameriky.

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Následovala někdy až dramatická celní vyjednávání napříč planetou. Cla Trump využil k vyhrožování spojencům i nepřátelům, aby se podřídili jeho zájmům a cílům.

Své si užila i Evropa. Stačí vzpomenout na Trumpův tlak z počátku roku kvůli evropskému odporu k anexi Grónska. Chtěl uvalit desetiprocentní a později dokonce pětadvacetiprocentní cla na země, které se vůči němu otevřeně postavily, včetně Německa, Francie a Británie. Na adresu Dánska prohlásil, že je na čase, aby „splatilo dluh“ vůči USA, protože podle něj „jde o světový mír“.

Někdy měl celní tlak i bizarní podobu jako v případě hrozby o zavedení cla ve výši 200 procent na francouzské víno a šampaňské kvůli odmítnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojit se k Trumpově Radě míru.

Ve stínu hrozby dalšího konfliktu. Start Trumpovy Rady míru provází otazníky

V každém případě ale platí, že Trumpova cla měla obrovské dopady na globální ekonomiku, protože posunula rozvinutý svět od volného obchodu k protekcionismu.

A ani rozhodnutí Nejvyššího soudu nevrátí Spojeným státům jejich původní místo jako rozumného a důvěryhodného hráče ve světové ekonomice. Ekonomická architektura založená na pravidlech, která byla základem integrace světové ekonomiky v desetiletích po druhé světové válce, zůstává roztříštěná. Trump stále usiluje o její rozpad.

Autor je bezpečnostní analytik.

Úhel pohledu

