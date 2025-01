Vítejte v (d)emokratickém světě! Emoce jsou tím, oč dnes jde v politice ze všeho nejvíc

Řekl bych, že je nás na tom podobně víc, třeba takový Zelenskyj, von der Leyenová nebo Pavel, ale i ti, kteří by ho volili, jako třeba Putin, Orbán nebo Babiš. A dochází mi přitom, že ta má úvaha víc stojí na tekutém písku emocí než na žulových základech racionality a že vlastně takový je dnes svět.

Taky proto, že mi v hlavě uvízla slova Jiřího Přibáně ze silvestrovského rozhovoru na ČRo Plus. Připomněl v něm, že rádi žijeme v představě, že demokracie je svět obydlený racionálně uvažujícími a aktivně se angažujícími občany, avšak politická komunikace je jiná, emotivní, jde v ní o charisma. Taky že nová sociální média zcela mění, jak se jak racionalita, tak charisma projevují. Není to už svět hledání dobrých řešení, ale svět, v němž se bojuje nejprve o to, jak si získat pozornost, a když se to povede, tak o to, jak si ji udržet.

Každý na to jde jinak. Česká poslankyně Schillerová se převlékne jednou za pytlík hranolků, jindy za krojovanou dcerku, chilský prezident se vypraví na Nový rok na Jižní pól a Donald Trump zase den co den tvítuje stovce milionů sledujících světoobčanů na síti X, že je ten nejlepší prezident, kterého kdy země nosila, nosí a nosit bude. Někdy to zkrátka vypadá, že emoce jsou tím, oč dnes běží v politice ze všeho nejvíc.

Pravda, není to fungl nový objev a hodně to souvisí s vývojem médií. Příběh o tom, jak Kennedy vyhrál volby, protože v první televizní debatě všech dob vyvolal svým vzhledem pozitivní emoce na rozdíl od upoceného Nixona, který vyvolal emoce opačné, už stačil zbanalizovat. Ti, kdo debatu poslouchali jen v rádiu, se však mylně domnívali, že lepší je Nixon. Mylně proto, že Nixon sice lépe argumentoval, leč hůř vypadal.

Ještě jednou Kennedy a emoce: když v Berlíně zvolal „Ich bin ein Berliner“, vyvolal tím pořádnou porci emocí: ejhle, solidarita! Jenže jeho slova měla velmi racionální jádro: racionálně Chruščovovi pohrozil, že sáhne-li na Berlín, odplatí mu to Spojené státy raketami a bombardéry. (Když ovšem na Tchaj-wanu předseda českého Senátu Vystrčil zvolal, že je Tchajwanec, vyvolal jen pozitivní emoce solidarity, chyběly ty rakety…)

Česká politoložka působící na vídeňské univerzitě Anna Durnová o tom, jak chápat roli emocí v dnešní politice, napsala celou knihu (Understanding Emotions in Post-Factual Politics: Negotiating Truth, Vídeň 2019). Soudí v ní, že politika, ale ani demokracie se bez emocí neobejde. S tím rád souhlasím, jen však mám obavy, aby emoce nad demokracií nezvítězily, neproměnily ji v emokracii a následně evoluce, nebo devoluce, čert aby se v tom vyznal, nevedla k proměně druhu homo sapiens na emo sapiens.