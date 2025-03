Odborníci hledají plán za ekonomickou politikou Donalda Trumpa. Co dokázali najít, je neuvěřitelné

Existuje hned několik teorií, proč prezident Trump dělá to, co dělá, ačkoliv se zdá, že jeho kroky nemají žádný smysl. Musí za tím zřejmě být nějaká důmyslná strategie, zvláště když je obklopen mnoha poradci, kteří se zaměřují na světovou ekonomiku a sdílejí Trumpův názor, že Spojené státy všichni „okrádají“. Že jiné země těží z toho, že do Spojených států víc vyvážejí, než z nich dovážejí.

V této souvislosti je zmiňován zejména Stephen Miran, šéf Trumpových ekonomických poradců. Miran vydal v listopadu 2024 studii s názvem „Uživatelská příručka pro restrukturalizaci světového obchodního systému“, o které ovšem sám tvrdí, že není obhajobou či propagací nějaké konkrétní politiky. Ve skutečnosti celé dílko zavání tím, že jde o návrhy pro další Trumpovo období. Zvláště když se Miran stal posléze šéfem rady Trumpových ekonomických poradců.

Oběť v zájmu vyšších cílů

Miran ovšem není ve své studii konzistentní. Na jednu stranu zdůvodňuje, proč zavedení cel nemusí zvednout inflaci a může přinést značné příjmy státního rozpočtu. Tedy proč mohou fungovat tak, jak si Trump přeje a jak o tom mnohokrát mluvil. Miran mu to vědecky zdůvodňuje, jak je to možné. Problém ovšem je, že tohle vše bude podle Mirana fungovat za předpokladu, že hodnota měn zemí vyvážejících do USA poklesne. Nebo, chcete-li, že vzroste hodnota dolaru. Jenže to zároveň znamená, že americké firmy budou mít potíže s vývozem a to nepřispěje posílení americké výroby. Tohle je strašně nemilé. Trump totiž chce zároveň posílení výroby v Americe i jejího vývozu.

Jak z toho ven? Je třeba oslabit dolar, uměle, a nejlépe ve spolupráci s ostatními zeměmi. Ano, tohle už se jednou stalo, například v případě tzv. Plaza Accordu v osmdesátých letech minulého století. Ale tehdy byl kurs dolaru snížen mezinárodní akcí. Nyní by asi k něčemu takovému nedošlo, protože ostatní země na tom nemají příliš velký zájem a navíc nevěří slibům nové americké administrativy.

Miran ale navrhuje i jednostranné akce. Nátlak na země dovážející do Ameriky buď prostřednictvím výhrůžek ještě vyššími cly, nebo tím, že jim USA fakticky nezaplatí to, co jim dluží. Stručně řečeno, vydírání. Je tu zmínka dokonce o ještě bizarnější výhrůžce, že když se ostatní nepodřídí, Spojené státy se propadnou do recese a stáhnou do ní celý svět. Je to takové to vydírání teroristy, když mi nevyhovíte, odpálím se, ale vy vyletíte do povětří se mnou.

Možností, o které se teď mezi odborníky mluví, je snížit kurs dolaru prostřednictvím toho, že současné americké dluhy se promění v dluhy trvalé. Jinak řečeno, současné dluhopisy budou vyměněny za dluhopisy dlouhodobé či věčné, u kterých nebude třeba splácet jistinu. Jinak řečeno, USA na věky budou platit jen úroky ze svých dluhů a nikdy je nesplatí. Přitom se objevily i úvahy, že tyto úroky budou udržovány uměle nízko. Tím se sníží poptávka po dolarech, klesne kurs, to zlevní americký vývoz, a v USA opět ožije průmyslová výroba. Zní to všechno poněkud bláznivě a jsou v tom vnitřní rozpory.

Jenže když se podíváte na slova a činy amerického prezidenta Donalda Trumpa, jako by právě tohle chtěl udělat. Cla zvyšuje a prohlašuje, že je zvyšovat bude. Chce omezit dovoz a podpořit vývoz z Ameriky a tvrdí, že pokud přijde ekonomická recese, tak je mu to vlastně tak trochu jedno, protože jde o oběť vyšším cílů.

Přitom mu ekonomové vyčítají, že svým chování ekonomický propad přivolává a on z toho na rozdíl od předchozích amerických prezidentů vůbec není nešťastný. V mezinárodní politice se chová jako vyděrač, jen ještě nepřiznal svůj konečný cíl. Ale neustále mluví o posílení průmyslové výroby v Americe. Vypadá to, že Miranovy nápady mohou být právě tou strategií, kterou Trump sleduje.

Marná prvků racionality hledání snaha

Je logické, že v Miranových myšlenkách vidí mnozí scénář Trumpových akcí, tvrdí Adam Tooze, známý komentátor a ekonomický historik z Kolumbijské univerzity. „Všichni se snažíme najít nějakou racionální odpověď na bezvýchodnou situaci, kterou vytvořila Trumpova administrativa,“ napsal Tooze na svém Substacku. „Nikdo z nás pořádně neví, kam tenhle klaunský vůz směřuje a co ho žene jeho šíleným směrem. Zdá se, že je to záhada i pro mnohé na palubě. Zcela oprávněně hledáme prvky racionality.“

Podle Toozeho je to marná snaha, Trump nejspíš prostě racionální není a vidí to i mnozí lidé kolem něj a ani se nesnaží Trumpa přivést k racionálnímu jednání, jen ex post předkládají racionální vysvětlení. Podle některých je to horší, než kdyby Trump sledoval nějakou strategii včetně té Miranovy. Podle mnoha jiných ekonomů to je naopak ta lepší možnost. Když se totiž podíváme na Miranovy nápady, vidíme, že jejich realizace by způsobila v celém světě ohromný zmatek a navíc by nefungovaly. U Trumpa je aspoň možnost, že se svými pokusy a omyly, byť většina z nich také nebude fungovat, strefí do něčeho aspoň trochu snesitelného.