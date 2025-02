Staří kapři a mladé mozky. Pokud Muskův zeštíhlovací tým uspěje, bude to výzva pro Evropu

V zásadě existují dvě možnosti. První bychom mohli nazvat českou cestou. Nicméně Češi nemají na tento model žádný monopol, takže bude lepší používat termín „tradiční model“. Tradiční princip tvorby státních rozpočtů spočívá v několika krocích. Na jaře se má za to, že na rozpočet je ještě brzo, takže se řeší zásadní věci: který poslanec řekl o jiném něco nepěkného, která vlajka má či nemá být kde vyvěšena, jaká je „správná“ definice manželství, počet státních svátků a prodejní doby během nich – a tak bychom mohli pokračovat.

V této plodné atmosféře uběhnou jarní měsíce a máme tu červen. Následují parlamentní prázdniny a po nich podzim. Ve vzácné politické shodě je konstatováno, že na zásadní změny zákona o státním rozpočtu je již pozdě. I co se stane? Výdajové kapitoly bývají navýšeny o procento odpovídající vyjednávací síle příslušného ministra. Pokud jde o příjmovou část, koná se pravidelný brainstorming na téma „jaké daně lze ještě zvýšit nebo nově vymyslet“. Hlavně je třeba jednat, jinak hrozí rozpočtové provizorium, bojte se!

Tato cesta je pohodlná a nabízí jistoty. Jistotou nejpevnější je, že státní dluh bude touto cestu nepřetržitě růst – a časem doroste extrémně nepříjemných hodnot, pokud nebude doprovázen hospodářským růstem heroických rozměrů.

Dluhy – nahoru výtahem, dolů po schůdkách

Spojené státy nyní dluží přes 120 procent hrubého domácího produktu. Před covidem to bylo něco přes 105 procent, před Velkou finanční krizí o něco více než 60 procent HDP. Před 11. zářím 2001 měl dluh namířeno do nižších hodnot, ale Afghánistán a Irák tento trend zastavily. Války, pandemie, krize, toto vše se pokaždé promítlo do skokového nárůstu dluhu, po němž ovšem nikdy nenásledoval obdobně skokový pokles. Dluhy jezdí nahoru výtahem, dolů chodí po malých schůdkách.

V této situaci vstupuje na scénu Elon Musk a jeho Department of Government Efficiency (DOGE) – což lze volně přeložit jako „ministerstvo vládní efektivity“. Muskovým cílem je opustit tradiční model federálního financování. Unikátní úkol: v kategorii vyspělých západních ekonomik se to doposud podařilo málokomu. Švédsko během 90. let snížilo objem výdajů z absurdně vysoké částky 70 procent HDP na o něco méně absurdních 50 procent. Kanadské veřejné výdaje klesly z 53 procent HDP v roce 1992 na přibližně 39 procent v roce 2000. Něco podobného se podařilo i Novému Zélandu v 80. letech.

Ve všech případech ale šlo o středně velké ekonomiky, které nenesly na svých bedrech starost o bezpečnost celého západního světa. USA jsou jiná váhová kategorie.

Jak byste řešili problém nadměrných federálních výdajů? Musk šel na věc tak, že shromáždil nejbystřejší mozky ve věku 19 až 25 let, které měl k dispozici. Někteří Muska zaujali jako stážisté v jeho firmách, jiní byli úspěšní zakladatelé startupů, další dosáhli jiných pozoruhodných úspěchů. Luke Farritor (23 let) uspěl před dvěma lety při digitálním dešifrování svitků nalezených v Pompejích. Svitky byly spálené na uhel a velmi křehké. Z údajů získaných pomocí počítačové tomografie Farritor dokázal díky speciálnímu algoritmu přečíst jako první několik písmen: mimořádný intelektuální výkon!

Bez provozní slepoty

Mládí Muskova týmu je častým terčem kritiky a posměchu ze strany levice. „Kdo jsou tito hošíci a proč se mají starat o naše peníze? Maminky, vyzvedněte si své dětičky z vlády!“ zní jeden posměšný mem šířený sociálními sítěmi. Samozřejmě je dost ironické, že posměšky kvůli nízkému věku zaznívají především od stejných lidí, kteří před několika lety nekriticky zbožňovali tehdy šestnáctiletou Gretu Thunbergovou. A také od těch, kteří kritizovali Donalda Trumpa jakožto „gerontokrata“.

Faktem zůstává, že analytická inteligence – schopnost vstřebávat a zpracovávat nové informace – vrcholí mezi 20. a 30. rokem života. Pokud je cílem, aby se tým podíval na veřejné výdaje bez zátěže tradičního pohledu a bez provozní slepoty, pak jsou stížnosti na nízký věk liché.

A ještě něco. Tým DOGE má časově omezený mandát. Jeho členové musí být se vším hotovi do 4. července 2026. Tím je odstraněn potenciální konflikt zájmů, který existuje vždy, když pracovníci administrativy mají za úkol omezit své vlastní administrativní náklady. Členové DOGE nejsou v pozici kaprů, kteří by měli za úkol vypustit si vlastní rybník.

Práci a budoucí výsledky Muskova týmu stojí za to sledovat pozorně. Jde o unikátní šanci, jak nastolit ve veřejných financích pořádek, aniž by nejprve musel nastat jejich úplný rozvrat jako v Řecku, Venezuele nebo výmarském Německu. Pokud DOGE uspěje, bude to znamenat naději a současně výzvu: Evropa se již nebude moci vymlouvat, že omezit výdaje prostě nejde.

V zájmu nejmladší generace by to jít mělo.