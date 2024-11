Pomůže Musk Trumpovi řídit stát jako firmu? A co to znamená pro Evropu

Vyšla mu tak jeho obrovská sázka, o které jsme psali už před volbami.

Minulý týden pak Trump splnil to, co sliboval: jmenoval Muska spolu s dalším podnikatelem Vivekem Ramaswamym do vedení nového „ministerstva“ pro vládní efektivitu.

Hrozba pro byrokracii

Tento nově zřízený orgán, se zkratkou DOGE (Department of Government Efficiency), bude mít za úkol reorganizovat americkou státní správu a „vyčistit“ státní aparát od zbytečných regulací a výdajů. „Hrozba pro demokracii? Ne, hrozba pro BYROKRACII!“ okomentoval to pak na své platformě X sám Musk v odpovědi na kritiky, které poukazují na jeho střet zájmů. DOGE má fungovat jako poradní orgán až do 4. července 2026 - symbolicky 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti.

Co může Amerika od Muska čekat? Jeho plány jsou – jak je to u něj obvyklé – mimořádně ambiciózní. Během kampaně mluvil o škrtech ve výši třetiny současného rozpočtu státní správy. Ale nejde jen o peníze: Musk chce seškrtat současné regulace, které podle něj brzdí americké inovace, zejména v oblasti vesmírného průzkumu a elektrické mobility.

Pro Teslu už samotné Trumpovo zvolení znamenalo růst akcií o 50 procent za poslední měsíc. Musk věří, že uvolnění regulací pomůže nejen jeho firmám, ale celému americkému technologickému sektoru. Jeho priority zahrnují zjednodušení schvalovacích procesů pro nové technologie, snížení environmentálních omezení, seškrtání dotací a podporu soukromého vesmírného průzkumu.

Muskův ještě radikálnější „kolega“

Vivek Ramaswamy přináší do týmu ještě radikálnější nápady. Miliardář, který zbohatl v oboru biotechnologií, se ucházel v republikánských primárkách o prezidentskou nominaci. Poté, co neuspěl, podpořil Trumpa. Během své kampaně sršel sliby, jak kompletně překope federální systém. Například tím, že zruší několik klíčových agentur, včetně FBI, Národní agenturu pro prevenci a kontrolu nemocí CDC či ministerstvo školství.

Jeho vize počítá s masivním propouštěním: až tři čtvrtiny státních zaměstnanců by podle něj měly přijít o práci. Pro nevolené úředníky, kteří ve svých pozicích zůstanou, plánuje zavést maximální funkční období osmi let. Reforma by se podle něj měla dotknout i Federálního rezervního systému, kde navrhuje propustit 90 procent zaměstnanců. Ramaswamy je také velkým zastáncem kryptoměn a plánuje významně omezit pravomoci SEC, federálního regulátora cenných papírů.

Co z toho budou Musk s Ramaswamym chtít opravdu uskutečnit, není zatím jasné. Každopádně dvojice chce kompletní přestavbu státní správy podle podnikatelských principů. Jejich cílem je „run government like a business“ - řídit stát jako firmu, což v Česku zní velmi povědomě. Po cestě k tomu budou muset překonat pravděpodobný odpor soudů, odborů a samotných státních zaměstnanců.

Dva různé kontinenty

A co to všechno znamená pro Evropu? Amerika se podle všeho vydává směrem, který ji ekonomicky ještě více vzdálí od Evropy. Evropská unie totiž upřednostnila regulace namísto inovací. Tuto situaci dále zhoršují jednostranné evropské závazky pro dosažení uhlíkové neutrality, které budou mít za následek úprk evropského kapitálu a výroby do zahraničí a speciálně do USA.

Mario Draghi na tyto problémy poukázal ve své nedávné zprávě o konkurenceschopnosti EU, ale v duchu evropského konsenzu byl v kritice, zejména v oblasti energetické politiky a uhlíkových cílů, dost zdrženlivý. Evropské problémy se nyní mohou ještě více zhoršit kvůli Trumpovým clům, která vyvinou další tlak na ekonomiku eurozóny. Slabý ekonomický růst v kombinaci s přísnými regulacemi pak může vést k většímu zadlužení a politické nestabilitě. Otázka zní: Dokáže se Evropa probudit a změnit kurz, nebo bude dál přihlížet, jak jí ujíždí vlak?