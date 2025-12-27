Trumpův vysněný svět nás moc nepotěší, Evropa je hlavním poraženým

Kamil Struha
Komentář   18:00
Spojené státy vydaly v polovině prosince novou národní bezpečnostní strategii, tedy cestovní mapu, jak se budou za Donalda Trumpa chovat v zahraniční politice. Člověk musí přejít patos, s nímž tento text prezidenta dokolečka chválí, jak zakončil válku tu a onde a jak je veliký.
Fotogalerie4

Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil plán na stavbu bitevních lodí nové třídy. (22. prosince 2025) | foto: Reuters

Co však udeří do očí, je absence nepřátel, vůči kterým se vymezuje. Nikde není napsáno, že je to Čína, Rusko či Severní Korea. Všude se operuje jen pojmy jako nepřátelský hegemon, který narušuje zájmy USA. Trump totiž vidí jiný svět než předchozí americké administrativy. Ty sázely na to, že USA vždy budou šerif, který dohlíží na mír a nutí státům liberálně demokratické noty.

Trump se koukl do státní pokladny a logicky usoudil, že na to už Spojené státy nemají a vlastně v posledních letech neměly. Jeho pojetí amerického zájmu je úplně jiné – Amerika první, takže když na všech vydělá a zůstanou otevřené obchodní cesty po celém světě, tak je to vlastně v pohodě. Uznal zkrátka realitu, která už nějaký ten pátek vládne. Amerika už není první zdaleka nejmocnější, ale jen o kousek první před ostatními silnými, kteří mají podle doktríny také právo na život a své zájmy.

Proto není Rusko označeno za nepřítele, jen je nutné ho umírnit. S tím, že se mu tiše uznají územní zisky na Ukrajině. Jenže kam až by ho Trump pustil? Možná daleko, protože i s autoritářskými režimy chce vyjít. Amerika jim do toho nebude „kecat“, ale musí udržovat obchodní pravidla a ideálně ještě platit určité výpalné formou výhodných smluv pro americké firmy, dodávat klíčové suroviny a samozřejmě neplést se do oblastí amerického zájmu.

Doktrína naplno uznává, že novým geopolitickým bojištěm 21. století bude Asie, takže si budou muset tamní spojenci připlatit za obranu, aby hájili nejen své, ale i americké zájmy. Jim totiž jde o přežití. Ideálně by také měli nakupovat hodně zbraní z USA a umožnit Američanům přístup k zakázkám do vlastní infrastruktury, což je jasně namířeno proti Číně. To čeká Indii, Austrálii a Japonsko. Přistoupí na to?

Otloukánek jménem Evropa

Hlavním poraženým doktríny je však Evropská unie, kterou Trump kritizuje, protože prý u sebe doma pomáhá v potlačování svobody projevu a opozice. Tato Trumpova mantra úplně nesedí, ale hodí se mu do politiky, kterou by chtěl v Evropě prosadit.

Chtěl by, aby se vlády chopily pravicově populistické strany jako AfD v Německu či Národní shromáždění ve Francii. Trochu Orbánovy klony, které by z EU udělaly trhací kalendář. On by pak mohl spolupracovat
s jednotlivými národními státy.

Trump Evropu nechce strategicky odepsat, ale potřebuje ukončit konflikt na Ukrajině, aby zde nastala strategická stabilita, která by mu umožnila se soustředit na Asii. A Evropa, které hodí na hrb obranu proti Rusku, by se rozdělila na prostor trpaslíků, kteří by se mu klaněli a přestali objednávat zboží z Číny.

Trumpův dosud nejtvrdší útok na Evropu. Je v rozkladu, vedou ji slaboši, řekl

Pro státy střední Evropy by to moc dobrá zpráva nebyla, i když je Trump zmiňuje jako možné budoucí partnery, kteří jdou dobrým směrem. Ale víme, jak často mění názory.

Celou doktrínou se line jediná premisa – Amerika první a už se chceme zabývat jen problémy, které se nás přímo týkají. Uzavřeme hranice, uhodíme na drogové kartely, musíme se rozvíjet na úkor všech. Dělejte v Evropě totéž na ten způsob. Nás zajímá hlavně západní hemisféra a Asie. Ostatní spojenci se o sebe budou muset postarat sami. Ale tak to chodí ve světě vlků. Na druhou stranu tato pravidla se mohou rychle změnit s nástupem nového prezidenta.

