Pavlova „odpudivá bytost“ Trump a Fialovy počty

S blahopřáním se přidal i prezident Petr Pavel, jenže tam je to trochu komplikovanější. Pavel ještě před uzavřením výsledků při zahájení švýcarsko-českého podnikatelského fóra v Curychu konstatoval, že „pokud bude v našem zájmu se setkat, tak se budeme scházet tak, jak tomu velí diplomatické zvyklosti“. S tím, že to ale „nemusí nutně znamenat, že musíme navzájem k sobě tíhnout nějakou velkou přitažlivostí“.

Těžko říct, zda bude v zájmu Trumpa setkávat se v Bílém domě zrovna s Petrem Pavlem. Pokud by po tom nově zvolený americký prezident zatoužil – což jistě bytostně touží –, bude se takové setkání nejspíš muset obejít bez potřesení rukou. V kampani před prezidentskými volbami v Česku na začátku prosince 2022 totiž Pavel v podcastu Standa show na adresu Trumpa doslova pronesl, že je to „opravdu odpudivá lidská bytost“, se kterou by si rukou potřást nechtěl.

„Když jsem viděl, jak (na summitu NATO) brutálně nakládal například s předsedou Makedonie nebo Černé Hory, kterého odstrčil, jen aby byl rychle vidět v první řadě na společné fotografii, tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu,“ řekl Pavel. Dodal, že přeje americkým voličům, ať „neudělají stejnou chybu dvakrát a nesáhnou znovu po Donaldu Trumpovi“.

Jelikož však Američané – z pohledu Petra Pavla – onu chybu udělali, čekají teď nejspíš českou hlavu státu při kontaktech s americkou administrativou perné chvilky. Těžko říct, jestli se Trumpovi lidé spokojí s vysvětlením, které v Curychu nabídl sám Pavel.

„Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ poznamenal.

To spíš na Hradě musejí spoléhat na taktiku, kterou nastínil Pavlův „přítel po boku“ Petr Kolář. „Donald Trump není člověk, který by si z takových slov něco dělal. Zároveň si myslím, že to ani neví,“ vysvětlil Kolář.

Aby se to Trumpovi lidé opravdu nedozvěděli, zopakoval pro všechny případy Kolář v tomto týdnu v rozhovoru pro Právo na adresu amerického prezidenta, že je to „naprosto odpudivá bytost“, ze které „mají hrůzu i slušní republikáni, moji kamarádi“, jeho chování je „chucpe a nechutné“ a jeho prezidentství může skončit „katastrofou“.

Klobouk dolů před Hradem, to bylo skvěle diplomaticky sehráno!

Zatímco směrem k Trumpovi vystupoval premiér Fiala diplomaticky, chystá se na střet s dalším „zloduchem“, tedy Andrejem Babišem. Deníku N nastínil, jak při volbách do Sněmovny v příštím roce na něj.

„Chci pro SPOLU 30 procent nebo mírně přes, STAN bude mít 15 procent a máme to. Těch 45 procent nám musí na mandáty stačit. Tohle je moje strategie,“ vypočítal. Strategie to je vynikající, mazaná a důmyslná! S prkotinami typu základních matematických počtů a reality se nemá smysl zabývat.

Zvlášť když teď tým Petra Fialy přišel s novými billboardy. Vévodí jim Fiala s mírně rošťáckým, ale odhodlaným kukučem. Na sobě má ležérní bílou košili bez kravaty. Což jsou prvky, které v tuzemském politickém marketingu ještě nikdy nebyly k vidění. Ve druhé fázi kampaně budou možná regionální občanští demokraté z plakátů hlásat, že mají na Petra mobil...