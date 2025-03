Vance je nebezpečnější než Trump. Od newyorského byznysmena ho odlišuje jedna zásadní věc

Vance svým vyprávěním o obyčejné rodině z Ohia připomněl, že znevýhodněnost a předsudky nejsou v USA omezeny na rasové a genderové menšiny. Vyrůstat v chudé bílé rodině „in the middle of nowhere“ představuje stejné, ne-li závažnější výzvy, než být lesbická černoška z Kalifornie. Ne náhodou byla jeho kniha uváděna jako jeden z argumentů, proč prezidentské volby v roce 2016 vyhrál populistický republikán Donald Trump.

Jenže zamíchat kartami amerických kulturních válek není totéž jako dělat vysokou diplomacii. Viceprezident J. D. Vance se v posledních týdnech ukázal jako nejnesmiřitelnější kritik Evropy a Ukrajiny v americké administrativě.

Vše začalo jeho řečí na Bezpečnostní konferenci v Mnichově, na které za hlavní hrozbu pro Evropu označil omezování svobody projevu v Británii a Německu a zrušené volby v Rumunsku. O chladnokrevném psychopatovi Putinovi ani slovo.

Ještě výrazněji jeho postoje vyšly najevo v pátek během konfrontace v Bílém domě, kdy se kultivovaně vyhlížející viceprezident choval jako šikanátor ze střední školy a existenciální spor mezi Ruskem a Ukrajinou omezil na otázku, zda ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dostatečně děkuje.

Co dělali demokrati, nemůže být správně

To je kvalitativní posun oproti diplomacii Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu byl opakovaně kritizován za malou obeznámenost o zahraniční politice, překvapivý nedostatek geopolitických znalostí, či přílišný důraz, který klade na dobré osobní vztahy se světovými diktátory (Putin, Si, Kim). Ve své podstatě je ale Trump stále dobře čitelný. Původem newyorský byznysmen je transakcionalista. Určující pro něj je, zda Spojené státy nebudou „vypadat jako lúzr“ a zda on sám vyjde z mediálního cyklu jako vítěz. Pokud jsou splněny tyto dvě podmínky, je ochoten k zásadním ústupkům v jakémkoli směru – včetně tradičního proatlantického kurzu americké zahraniční politiky.

Ne tak Vance. „Křupan“ z Ohia je ideolog, nikoli transakcionalista. Evropu a Ukrajinu považuje za ty zlé, Putina – asi metodou vylučovací - za toho hodného. Podpora Zelenského a bezpečnostní garance pro Evropu jsou pro Vance synonymem politiky demokratů, které nesnáší. Vysoká diplomacie je pro něj prodloužením domácího amerického sporu mezi levicovými liberály a pravicovými konzervativci. To, co dělali demokrati, nemůže být správně, proto bude dobrý nápad udělat pravý opak. Jenže – jak už bylo řečeno – to, co funguje v kulturních válkách, nefunguje v diplomacii.

Pro Evropu je to vysoce nebezpečný obrat. Ať už stávající kolo americko-ukrajinské roztržky dopadne jakkoli, lidé jako Vance tu budou do budoucna. Svěží vítr nové pravice jen tak nevyvane a nezdá se, že by se jeho zahraničněpolitické priority měly jen tak změnit. To znamená přesun Evropy na periferii amerického zájmu v tom lepším, otevřenou roztržku v horším případě.