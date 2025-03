Exkluzivně pro Lidovky: Nedejte Trumpovi záminku, aby vystoupil z NATO, varuje jeho exporadce Bolton

Lidovky.cz: Co nám říká uniklý chat Trumpova týmu z aplikace Signal o postoji k Evropě? Zaznělo tam hned několik šokujících výroků, například od viceprezidenta J. D. Vance a ministra obrany Petea Hegsetha…

Vím, že řada lidí v Evropě je překvapená z toho, co tam slyšela, v první řadě od viceprezidenta Vance. Evropané říkají: věděli jsme, že tyhle věci pronášel i veřejně, jen jsme si nebyli jistí, zda nešlo o kalkul. Musíme brát v potaz, že politici někdy opravdu říkají to, co si myslí. Vance v minulých letech vypustil hned několik výroků, které jsou lépe známé v Americe než za oceánem. Například při své senátorské kampani v Ohiu, což je stát se silnou ukrajinskou menšinou, řekl, že mu na Ukrajině nezáleží. A ty volby stále vyhrál.

Je to neoizolacionistický přístup ke světu – tihle lidé kritizují neokonzervativce, jako jsem já, za to, že nám jde o věci, jako je demokracie a lidská práva. A ejhle, Vance potom kritizuje Evropu za to, že není dostatečně demokratická. Zdá se, že stejné věci ho netrápí u Ruska, Číny, Íránu a Severní Koreje. V zásadě jsou to trollové.

Ministr obrany Hegseth se zase snaží zuby nehty udržet svou práci. Po své nominaci udělal nějaké chyby, měl problém se dostat skrze schvalovací řízení v Senátu a potřeboval Trumpovu pomoc (v lednu 2025 – pozn. red.). Proto když Vance v chatu na Signalu vznesl nějaké námitky vůči útoku v Jemenu, Hegseth mu ihned přitakal. Následně ale – a to mu jde k dobru – řekl, že USA jsou jediní, kdo proti extremistickým Húsíům může zasáhnout, a proto by měly. Připojil se k němu i poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz. Je tam tedy plus i minus. Evropa alespoň díky uniklému chatu vidí, že to, co říkají lidé jako Vance nebo moderátor Tucker Carlson, si skutečně také myslí.

Lidovky.cz: Umíte si představit, že takhle otevřená animozita v Evropě způsobila celkem pozdvižení – a to zejména mezi lidmi, kteří se vždy považovali za atlantisty. Co je podle vás správná strategie, kterou by teď Evropa vůči USA měla sledovat?